La Virgen de Valme amanece hoy en el Cerro Blanco

Desde bien temprano, el vecindario de El Chaparral salía a las puertas de sus bloques para comenzar a decorar y engalanar portales y calles con un objetivo: recibir a la Virgen de Valme. No sería hasta por la noche cuando la Protectora de Dos Hermanas se adentrara en el primer barrio de la zona sur que visitaba por la Santa Misión Evangelizadora, enmarcada dentro del programa de actos organizado con motivo del Año Jubilar y concedido por la Santa Sede a fin de conmemorar el 50 aniversario de la Coronación canónica de la Imagen.

Gallardetes, balconeras, medallas, hileras de flores, … todo adornado y vistiendo sus mejores galas porque la ocasión lo requería y lo merecía.

La Virgen salió, pasadas las 19.30 horas, de la Capilla de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder donde ha permanecido todo el día. Hasta allí se han acercado muchos fieles que no han querido perderse esa estampa de la Virgen a los pies del Señor y que recordaba una imagen similar a la de hace muchos años cuando, en la Capilla en la que se rendía culto a los titulares de la hermandad de la Madrugada nazarena en la parroquia de Santa María Magdalena, estuvo la Virgen de Valme unos meses porque se ejecutaron unas reformas en la Capilla del Sagrario.

Delante, alrededor de la Virgen y detrás un nutrido grupo de quienes quieren a Valme , incluido miembros del coro de la hermandad que iban cantándole. En el cortejo, además de componentes de la Junta de Gobierno, con el hermano mayor Hugo Santos Gil a la cabeza, se encontraba el alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez García, y parte de su equipo de gobierno.

Virgen Milagrosa

Ante la capilla de la calle Real Utrera esperaban impacientes muchísimos devotos y, transcurridos unos metros, a las puertas del colegio de la Sagrada Familia, la comunidad de Hijas de la Caridad montó un altar presidido por la Virgen Milagrosa. Un grupo de alumnos del centro dirigieron unas emotivas palabras a Valme a su paso por este punto del recorrido.

Y continuaba la Virgen su camino, en sus andas, bajo las órdenes del martillo de Juan Lozano Navarro , arropada por cientos y cientos de nazarenos y precedida por los sones de la sección de metales de la Agrupación Musical Nuestra Señora de Valme.

En el trayecto encontramos a Eduarda Carrasco quien cuenta su vivencia ya que reconoce que ella es «fanática» de la Virgen de Valme y va a verla mucho, «a pedirle y a dar gracias». Ahora iba a pasar casi por su puerta. Ella nació y creció en el Cerro Blanco. Se casó y pronto fue a vivir a Ibarburu y desde hace más de 30 años reside en una bocacalle de Real Utrera. « Mi madre era muy devota de la Virgen y de siete hermanos todos hemos heredado esa devoción pero sobre todo mi hermano Manuel y yo. Mi familia sacó s la primera galera del Cerro Blanco, hace más de 50 años, y era 'El carro de los Pelaores', que es el apodo de nuestra familia. Mi hermano le tiene dedicada poesías, sevillanas y de todo a la Virgen». Y continúa «ahora verla pasar por la esquina de mi casa es algo muy grande y si yo viviera en Real Utrera habría adornado los balcones con mantones y todo porque es un día grande», nos dice sonriendo.

Abandonando Real Utrera y entrando en El Chaparral un grupo de mujeres y devotas, todas vecinas de la barriada, llevaron a la Virgen.

María Luisa Jiménez Rodríguez la esperaba en su calle, en su bloque. Vive aquí hace más de 30 años. Ella, muy devota de la Virgen de Valme y a la que visita periódicamente en el Sagrario de la parroquia de Santa María Magdalena, cuenta a ABC que siente una «alegría grandísima» porque «a mis 70 años que la Virgen pase por mi puerta, no puedo explicar lo que significa. Cuando me lo dijo mi hija no me lo podía creer. Además, recuerdo mi niñez, porque yo vivía en el almacén de Lissén y por allí pasaba siempre para la Romería. No puedo estar más contenta».

Y tras un recorrido por este barrio la Virgen alcanzó la parroquia del Divino Salvador, donde La aguardaban el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, y el párroco, Francisco José López Martínez. A la entrada del templo, los fundadores del coro de campanilleros de Ibarburu y sus familias le han dedicado un pasodoble, 'Romería de Valme', obra del compositor Fulgencio Morón con letra de José Cardona, pero interpretado con sones flamencos.

Servicio, alegría y esperanza

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, en la homilía resaltaba que se había escuchado el pasaje de «la visita de María a su prima Isabel, que es una marcha, una peregrinación y una misión» . «El relato nos dice que al llegar la Virgen saltó de alegría el niño en su seno, Juan el Bautista. Y su encuentro con Jesús, que ya está en el seno de María, también hace que salte de alegría. Eso significa que la presencia de Jesús y la presencia de María siempre son una ocasión y una alegría para nuestra vida, sea la ocasión que sea. Por eso un fruto de la Misión tiene que ser reavivar y renovar la alegría y la esperanza, a pesar de que a veces a nivel personal lo estemos pasando mal o que la situación sea complicada laboral o socialmente pero la presencia del Señor hace que nos alegremos y afrontemos el futuro con esperanza.»

Monseñor prosiguió explicando que «el otro aspecto a destacar es la actitud de servicio de María que acaba de concebir a Jesús y en lugar de pensar que me contemplen y que cuiden, conociendo la necesidad de Isabel va a servir. Esa actitud de servicio debe ser característica de todo cristiano siguiendo el ejemplo de María. Pues la Misión de Valme a esta parroquia seguro que dará esos frutos de servicio, alegría y esperanza».

A Ibarburu

Esta noche la Virgen ayer pernoctó en la parroquia del Cerro Blanco y mañana pasará por este barrio y el de Ibarburu. En este último, viven Juan Antonio Mena y Manoli García 'La Canaria' que vinieron aquí hace 47 años y califican la visita de la Virgen como «un sueño que se ha hecho realidad. Es una ilusión muy grande y estamos muy, muy contentos». Su hijo José Manuel Mena García se casó y se quedó en la zona, con su esposa Lidia Franco Claro y sus hijos y son todos muy devotos de la Virgen. El nos dice que tienen «muchas ganas de verla por las calles del barrio, estamos deseando, no te puedes imaginar cuánto y además, esto es Historia».

Con la misma actitud se encuentra Elena Gómez Sánchez, que ha vivido siempre en la barriada de la Costa del Sol y tendrá la suerte de que la Virgen pase por su puerta, por donde ha vivido desde niña. «Ay, si mi madre hubiera podido vivir este momento, la Virgen de Valme por su casa pero lo verá desde un balconcito del cielo», nos dice con lágrimas en los ojos. «Y fíjate, mi abuelo tiene 93 años y lleva años sin verla. Tenemos que conseguir que venga a mi casa y que la vea».

Y si algo tuviéramos que destacar de estas primeras jornadas de Misión es el cariño que el pueblo de Dos Hermanas le tiene a Valme y la alegría que provoca la Virgen en ellos cuando sale a la calle.