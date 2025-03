La Vera Cruz de un Lunes Santo que ansía la reconquista de la calle

Justo a la hora en la que el Cautivo debía estar llegando a la Campana a los sones de la Pasión de Linares ; en el preciso instante en el que la campana de San Andrés anuncia que Cristo está muerto y que va camino del sepulcro envuelto en una nube de incieso; en ese momento en el que debajo del Soberano Poder alguien manda el izquierdo por delante para dejar el puente y pisar Sevilla; sólo entonces comprendimos del todo que esta Semana Santa es un robo sin piedad y una lanzada en el pecho a lo más hondo de nuestro vínculo con la ciudad. Fue Lunes Santo porque así lo marcaba el calendario. Sólo por eso. Nada en la calle evocaba a la Semana Santa. Quizá por eso apenas se retiró el velo grisáceo del cielo que regaló un fuerte bochorno. Si el Domingo de Ramos pareció pero no lo fue, en este Lunes ni siquiera compareció el gentío que se vivió el día anterior. Porque, justo a las seis de la tarde, cuando el olivo del Beso de Judas avanza con un costero a costero elegante por la Avenida, los capirotes morados de las Aguas salen de las Atarazanas y San Pablo enfila ya el largo camino de vuelta por la Cuesta del Bacalao, en la Campana había un leve trasiego de personas comprando en el Zara y camino del Mango. Los vendedores de globos apostados en la confluencia de San Eloy miraban pasmados el páramo que tenían delante. La nada. No se vio ni una mancha de cera en la calle Sierpes, donde una soprano cantaba a la tienda del Betis y donde la mujer del acordeón seguía tocando la canción rusa en bucle ante la única mirada de su fiel perrito. Benditos sean los que le ponen música al silencio de una ciudad muerta. Ni la hostelería se colapsó. En Ochoa se podía coger mesa casi sin problemas. Las únicas sillas que había en Sierpes eran las que cotizaban los picatostes con chocolate y los churros de la merienda. En definitiva, que no fue Lunes Santo en la calle.

Por el Centro fue un día normal, salvo en las zonas aledañas a las iglesias, sobre todo las de las hermandades del día , donde sí hubo colas desde bien temprano. También continuaron las largas filas de pacientes devotos en los templos del casco histórico, la Macarena, los Gitanos y la Esperanza de Triana. Sin embargo, comenzó a notarse que la visita a los templos para ver grandes altares tiene tintes del día de la marmota. Porque colas habrá, pero como las del Domingo, ninguna.

Colas y colas

Hay un voto casi de sangre que deben los cronistas hacer este año: evitar escribir la palabra cola más de tres veces , bajo pena de multa por recurrencia y tópico. Afrontemos esa misión casi imposible pero, antes, permitan los distinguidos lectores que consuma la última bala. Vaya las colas que se formaron en San Gonzalo y en Santa Genoveva, que rodeaban una manzana, y hasta dos. O tres. Y las del la Redención, que se metió por las angosturas de Águilas provocando un serio problema de tráfico. Y las del Museo, que rodeaban la plaza y se metían por Alfonso XII. Ya está.

El núcleo histórico del Lunes Santo está siempre en el triángulo que forman el Museo, San Vicente y Vera Cru z. Si en un año habitual estas crónicas acaban aquí, en 2021 fue el comienzo. En la capilla del Dulce Nombre de Jesús, el silencio era sobrecogedor desde primera hora de la mañana. Cuatro hermanos con cirios verdes se iban turnando cada diez minutos para velar arrodillados al crucificado más antiguo de la Semana Santa, con la Virgen de las Tristezas a sus pies. La hermandad recreó la pintura de Herrera el Viejo que aparece en el libro de reglas de la antigua corporación con esa estampa de los penitentes con las luminarias del color de la Vera Cruz. El altar que allí estababa instalado es de los más elegantes de cuantos se han montado.

Sonaba ‘Tus Dolores son mis Penas’ en San Vicente, mientras los hermanos iban pasando ante la dolorosa en besamanos, a los pies del altar mayor, con el Señor caído sobre las andas de traslado justo detrás. Un servidorde librea portaba, junto a la Virgen, de forma simbólica, un pañuelo para limpiarle la mano. Todos los besos fueron con la mirada, como es procedente. Olía a azahar, que se colaba por la puerta abierta hacia la plaza de Teresa Enríquez y que llegaba por Miguel de Carvajal hasta la capilla del Museo, donde como cada Lunes Santo hubo claveles rojos y gladiolos en el azulejo.

Allí, la extraordinaria organización hacía llevadera la espera. También lo facilitaba el montaje de las imágenes, que permitía rodearlas sin detenerse en ningún momento pese a las estrecheces del templo. En 2021, se cumplen cien años de la última vez que la Virgen de las Aguas iba al pie de la cruz del Cristo de la Expiración. Por eso, la hermandad recreó ese histórico Stabat Mater, como si fuera el paso con los candelabros. La belleza de la dolorosa, con la diadema y el manto de salida, y la altura del crucificado, fueron de las estampas más destacadas del día.

En San Andrés, gran parte del misterio estaba montado en el altar mayor, con la sobriedad característica de Santa Marta. Por San Ildefonso, sonó la agrupación de la Redención en el Lunes Santo más extraño de la historia. El misterio apareció montado al completo con el olivo y, delante, la Virgen del Rocío en el centro de la iglesia. Pero ni hubo nazarenos ni tampoco el escenario fue el habitual. La hermandad está exiliada temporalmente en San Ildefonso por obras en Santiago.

En la capilla del Dos de Mayo , por su parte, se recreó el Monte Calvario con el Cristo, la Virgen del Mayor Dolor, San Juan y el ángel a los pies.

Las mayores masificaciones se produjeron en los barrios. La Policía Nacional se presentó en el Tiro de Línea y en San Gonzalo , para comprobar que todo discurría de forma correcta. Así fue. El control que ejercieron las hermandades, con un plan de autoprotección, voluntarios, medidores de aforo y de distancias en la calle y en el interior fue ejemplar. En Santa Genoveva, había hasta quien limpiaba los bancos cada vez que alguien se levantaba antes de que llegara el siguiente. Pero nada de eso restó el protagonismo al Cautivo . Quienes normalmente le siguen tras su paso cada Lunes Santo, regresaron a la parroquia para encontrarse con él a los pies del presbiterio. Una señora recordaba al entrar que antes de que llegara el Señor ya estaba ella en el barrio, pero que él es lo más importante. La Virgen de las Mercedes estuvo colocada sobre el paso de la Milagrosa, que también se usa para la Custodia del Corpus, y lucía el viejo manto de Rodríguez Ojeda.

Entre los naranjos estallados de San Gonzalo, desde el medio de la plaza y desde todos los puntos del Barrio León , retumbó el ‘Ave María’ de Caccini que le cantaron a las imágenes. Nadie de la hermandad recordaba la última vez que los dos titulares estuvieron en el presbiterio, ya que hasta las funciones principales las tienen que celebrar de costero y en su altar. Y, en San Pablo , ante un sencillo montaje, al Cautivo le pidieron el rescate de la calle, la reconquista de la Semana Santa.