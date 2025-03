Valiente Lunes Santo

Fue una moneda al aire. Hubo quien se la jugó rezando y soplando para que saliese cara y hubo quien no. Son los contrastes del Lunes Santo , del comienzo al final; de los barrios y la algarabía a la sobriedad del barrio de San Vicente. Las primeras se arriesgaron y las segundas no. O sí, porque Vera Cruz decidió aplicar la regla que establece una la estación de penitencia sin pasos pero con el Lignum Crucis y acabó volviendo sobre sus pasos a los pocos minutos de ponerse en la calle. San Pablo, Santa Genoveva, la Redención, San Gonzalo y las Aguas asumieron todos los riesgos y se mojaron hasta el punto de que se vivió una tarde caótica más propia de otras épocas en las que los partes meteorológicos consistían en asomarse al balcón y mirar al cielo en busca de nubes negras y viento fresco. Enfrente, Santa Marta, las Penas y el Museo optaron por no hacerlo, aunque con serias dudas que llevaron, en el caso de la primera, a anunciar la salida y, a los pocos minutos, a informar de lo contrario. Ésta es la crónica del día en el que algunas hermandades decidieron hacer compatible la lluvia con las cofradías pero se toparon con la vieja normalidad: el agua y los pasos no se pueden mezclar. El día del «ni sí ni no, sino todo lo contrario» .

Todo hacía pensar desde hacía una semana que esta jornada sería difícil, pero nadie se imaginaba que fuera para tanto. El pronóstico no era nada claro . Por la mañana, se apuntaba a un riesgo de lloviznas poco intensas entre las seis y las ocho de la tarde. Ante ese panorama, San Pablo, Santa Genoveva, la Redención y San Gonzalo no tuvieron dudas y se echaron a la calle. Los años de pandemia pesaron mucho en las decisiones de las cofradías, algunas más comprensibles que otras cuando acabó rompiéndose al pasar del leve chispeo de las cinco de la tarde a una lluvia intensa a las 18.30 y la que acabó por destruir la jornada a las 20.45.

Una mañana de emociones

Empezaba la jornada en el Polígono . Allí no se dudó en ningún momento. El hermano mayor llegó a decir antes de salir: «Que sea lo que Dios quiera», una frase que resume a la perfección lo ocurrido durante la tarde. Salía el misterio de San Pablo con 'Bulería en San Román' y desde los balcones se asomaban los vecinos emocionados, algunos mostrando fotos de sus difuntos para que miraran frente por frente al Cautivo. Todo era felicidad cuando los Cantores de Híspalis le cantaron a la Virgen del Rosario la salve que le compuso Pascual González.

En otro punto lejano de la ciudad, Santa Genoveva desafiaba a los nubarrones. El Cautivo del Tiro de Línea tiene esa unción de la que sólo disponen las tallas con más transmisión de la Semana Santa: provoca el silencio. Cuando la Pasión de Linares le interpretaba 'Al que yo bese', una obra de arte hecha banda sonora para el Señor, sólo se escuchaban suspiros y no había ojos en el barrio que no estuviesen encharcados. Como le cantó Álex Ortiz: «El Tiro de Línea te espera/y entre llantos y suspiros/ ya se abrió la primavera./ Ya está en la calle el Cautivo».

Salía el palio de las Mercedes y llegaba un nuevo parte que complicaba aún más la toma de decisiones: «Aemet informa de que se adelanta la llegada de un frente en torno a las 15-16 horas, que afectará con mayor intensidad entre las 18 y las 20». Pero no hubo dudas tampoco en la Redención . En el santuario de los Gitanos se vivió un día histórico. La arenga del hermano mayor al coger el micrófono dejaba a las claras que no era un año normal: «Después de estos dos años nos volvemos a encontrar los hermanos del Rocío. Salgamos a la calle por todos los que se ponen un cordón morado y una medalla gitana y con el pecho de un palomo diciendo que somos hermanos del Rocío».

El misterio llevaba un particular exorno floral casi verde fosforito, simbolizando 'un camino de esperanza '; y el palio canela y clavo, homenaje a la hermandad anfitriona. También lo fueron la interpretación de 'La Saeta' en el interior del santuario a la salida del Señor y de 'Reina de San Román' cuando lo hizo el palio.

Le tocaba el turno a San Gonzalo. La hermandad decidió adelantar 15 minutos la salida e intentar avanzar con paso firme para llegar pronto al entorno de la Magdalena por si hubiera sido necesario refugiarse. No hizo falta, o no se quiso porque, cuando el misterio llegaba a la parroquia de San Jacinto, el imperceptible chispeo se convirtió en llovizna y, al llegar a la Estrella, en lluvia. Pero ni se inmutó . La cofradía siguió hacia adelante con total normalidad, luciéndose los pasos hasta el punto de que el Soberano Poder puso bocabajo la Campana con una paradiña al final en un silencio prolongado y acompasado con las Cigarreras. Le llovió tan prolongadamente que los guardabrisas del paso tenían un dedo de agua y, el palio, pasó del color verde al marrón como si lo que caía del cielo era calima.

La primera mojada

San Gonzalo tomó la decisión de seguir adelante contra viento y marea . A eso de las seis, a Santa Genoveva sí le entraron dudas lógicas porque a veces el chispeo arreciaba con más fuerza sin llegar a ser una manta de agua. Por eso, decidió parar el palio en el Postigo, aunque se quedase descolgado del resto de la cofradía y con, el Cautivo, se amagó hasta dos veces para refugiarlo en el Arquillo del Ayuntamiento. No lo hizo. Lo que ocurrió fue que la imagen acabó cubierta con un capote que sólo le dejaba al aire el rosto. La estampa, más allá de lo desolador del momento, fue la foto del día. El Señor abandonado, cubierto con toda la humildad, camino de la Catedral.

Tampoco varió el plan el Tiro de Línea, que pasó por la Carrera Oficial con normalidad hasta llegar al templo metropolitano. Allí esperaban refugiadas San Pablo y la Redención que, igualmente, mantuvieron un ritmo de absoluta normalidad pese al aguacero que a veces les sobrevino. Sin embargo, ahí se paró el día. A las 18.45 horas, en la Seo convivían las tres primeras del día. San Pablo hizo un amago y sacó los primeros tramos para regresar lo más pronto posible, pero la aparición de nuevo de la lluvia le hizo volver sobre sus pasos y obligarse a dejar pasar a las que sí mantenían la idea de seguir hacia adelante, aunque finalmente no lo hicieran.

Minutos antes, Santa Marta había comunicado que saldría contra todo pronóstico, ya que suele ser una hermandad conservadora cuando del tiempo se trata. Pero, entorno a las 18.45, comunicaba que no lo haría finalmente. Era la primera en suspender la estación de penitencia.

Las Aguas pidió media hora al Consejo y Vera Cruz preparaba ya el plan B , para salir con el Lignum Crucis. Comenzaba el rosario de decisiones caóticas: San Pablo decidió dar por concluida la estación de penitencia y regresar otro día de acuerdo con el Cecop. La Redención acordó salir recortando la vuelta para ir por Cuna y el eje de Laraña-Encarnación-Almirante Apodaca. Las Aguas se ponía en la calle con normalidad y San Gonzalo seguía como si nada ocurriese.

Parecía entonces que el Lunes Santo se recomponía. Todo era optimismo e incluso se vislumbraba que Las Penas y el Museo saldrían al pasar el riesgo. Nada más lejos de la realidad. La de San Vicente decidió que no estaba la tarde para salir.

La tromba final

Mientras Santa Genoveva decidía qué hacer y San Gonzalo se adueñaba de la Carrera Oficial, Vera Cruz anunciaba la decisión de salir sin pasos y acompañando a la reliquia, como hace justo diez años; la Redención iba ya de vuelta y, las Aguas, camino a la Campana. Y fue en esas cuando, al conocer que el Museo retrasaría la decisión media hora , todo se quebró. A las 20.30 horas , llegó la tromba que terminó destrozando el Lunes Santo. La de Dos de Mayo vivió escenas dramáticas al refugiarse en la Magdalena , con el paso de misterio parado en la puerta, que permanecía cerrada. Entró en tropel la cofradía. Vera Cruz se dio la vuelta. La Redención , corriendo, se metió en el Salvador y, San Gonzalo , decidió mantenerse en la Catedral.

En el juego de las decisiones también hubo disparidad. El Beso de Judas , que se refugió hasta en dos templos distintos -Catedral y Salvador-, decidió dar por concluida la estación de penitencia, como San Pablo. Y, Santa Genoveva, las Aguas y San Gonzalo esperaron dos horas a que amainara el tiempo para volver por el camino más corto.

Así fue este Lunes Santo anárquico, desconcertante y caótico. Tan extraño, que a este cronista se le habrán olvidado episodios por contar, de todos los que hubo. Y los que quedan, porque ahora el Consejo y el Cecop tendrán que acordar con la Redención y San Pablo el regreso. Ambas tienen experiencia. Valiente Lunes Santo.