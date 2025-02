Señor de Pasión: así baja un Hombre

Ni los dioses griegos, apolíneos en su donosura, descendían así del Olimpo para mezclarse con los hombres. Ningún dios romano -ni Júpiter tonante ni Mercurio alado- supo componer jamás este porte de hombre herido, las manos anudadas, la cabeza suavemente torcida, los ojos entornados y el corazón abierto. Viene el Cristo a tierra, tallado en madera para conmover a quien lo ve. Jesús de la Pasión baja de su altar de cultos después de la novena a su camarín y el fotógrafo capta una estampa insólita. Insólito en su descenso despojado de corona de espinas y potencias como insólito fue el caminar del Nazareno predicando la conversión ante la inminencia del reino de Dios. Vedlo ahí solo, abatido pero no derrotado; apurado mas no desesperado; perseguido pero no abandonado; derribado mas no aniquilado. Más hombre que Dios en apariencia, con las potencias del alma interiorizadas, entregado a su misión redentora con una compasión que mueve a lástima. Vedlo ahí bajando al suelo donde los hombres moran con una razón sola clavada en el pecho: amar hasta las últimas consecuencias. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Contempladla ahí, ensogada y sometida, entregada por misericordia para vuestra redención.

