Todo es nuevo siglos después

El versículo bíblico se ajusta a la espléndida y anhelada jornada que hace también de preámbulo para la Esperanza. «He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas». Sí, el Jueves Santo ha sido, en muchos sentidos, nuevo para Sevilla. Y no sólo por la fe, el fervor y el gozo renovados tras los dos años de oscuridad pandémica, que han hecho que ahora todo vuelva a empezar en muchos aspectos, sino por la multitud de estampas y momentos inéditos que ha deparado un día brillante, grande, pletórico y hasta histórico si atendemos a la abundancia de matices originales . Pudiera parecer que alguna escena ya se había vivido antes. Espejismos. Mentiras. Trampas mentales. No hay que hacer caso. No es más que un déjà vu . Este jueves con siglos a sus espaldas carece de precedente y tampoco va a repetirse. Ha sido único, como lo será el siguiente. Y vuelta a empezar. Como la cera que sobra cada año y se funde para crear nuevos cirios que iluminan el camino.

Desde el propio arranque de la luminosa y calurosa jornada de mantilla, de Recaredo a Santa Catalina todo fue singular. No en vano, las primeras hermandades de la tarde volvían a poner su cruz de guía en la calle cuatro años después, y no tres, porque ya antes de los confinamientos sanitarios la lluvia impidió que fueran a la Catedral en 2019. Puede afirmarse, de hecho, que se trata del primer jueves completo casi 1.500 días después . Y vaya si han pasado cosas en este paréntesis... A las tres salía Los Negritos en dirección 'contraria' para estrenar ese recorrido más alejado de las anchuras y acumulando efemérides que subrayaban ese carácter único del día. El camino por Águilas, la Pescadería y Jovellanos ha dado mucha más fluidez a la primera parte del día, sin tanta aglomeración en el entorno de la Encarnación. Esa modificación debe catalogarse de acierto. Mutaciones dentro de un organismo vivo y sin final. El Cristo de la Fundación cumplía 400 años de su hechura sobre sus tulipanes violeta y la Virgen de los Ángeles también dibujaba escenarios novedosos haciendo estación de penitencia por vez primera después de su coronación en mayo de hace tres años.

Quizás la imagen más significativa de esos hitos que hacen del primer tramo de la tarde algo exclusivo, extraordinario, ha sido el regreso de la Semana Santa a Santa Catalina dieciocho años después . Abril del 2004 cerró aquel capítulo que ahora se vuelve a abrir. Las interminables obras del templo mudéjar hicieron vivir un éxodo de lustros a la Exaltación, que ha vuelto a poder salir de su sede pintando el cuadro costumbrista de la esquina de Gerona con la plaza Capataz Manuel Santiago y el portón bajo el que 'Los Caballos' han devuelto a su sitio la propia historia de la cofradía. El inicio de su estación de penitencia ha sido, por ello, de las que se incluyen en los anales. Agradecida, la corporación hizo que la primera marcha del imponente misterio fuera 'Eucaristía' en honor a la hermandad de la Cena por sus atenciones en Los Terceros durante la dura diáspora. A los sones de la Esperanza de Málaga por primera vez, para cerrar el círculo de las cosas nuevas frente a la esquina de la taberna más vieja. Enorme el acierto con este acompañamiento musical, que ha sonado fabuloso detrás del Cristo de Pedro Roldán elevándose hacia la muerte. La subida hasta la Alfalfa, de retorno, ha sido memorable.

Cuatrocientos años del Señor de la Fundación

En paralelo, el paso de caoba del Señor de los Negros bajaba la Cuesta del Rosario buscando el Salvador en ese original recorrido de ida a la Catedral que ha gustado muchísimo. La puntual saeta de Álex Ortiz entrando en la Campana recordaba los cuatrocientos años del crucificado de Ocampos que ha sobrecogido en su tránsito final como si fuera la primera vez que atravesaba las sillas de enea hasta Sierpes. Un cuarto de hora después inició su carrera oficial la Reina de los Ángeles, excelsa en su itinerario de regreso por Francos y Alcaicería. La Virgen de las Lágrimas, de la Exaltación, volvió a demostrar que es un portento de clasicismo en todos sus detalles durante su recorrido hasta la Catedral con el sol lateral cambiando la paleta de colores sutilmente, desde su llegada al palquillo con 'Esperanza de vida', de Marvizón, hasta un delicioso recorrido final de vuelta a su templo por Cristo de Burgos ya con olor a Madrugada. Eso sí, también por la cantidad de público que ya andaba sentado por todas partes y a la espera. En eso ya no se salva ni el Jueves Santo.

Las Cigarreras y Montesión también se quedaron sin salir hace tres años por la borrasca que partió en dos aquel jueves y las dos corporaciones han olido a nuevo, a blanco inmaculado en pleno día de luto. Para los primeros, además, todo ha estado cargado de emotividad porque han salido de su capilla de la vieja fábrica de tabacos de Los Remedios pudiendo decir precisamente eso, que es suya, tras el acuerdo con el Ayuntamiento y la propietaria de los suelos de la vieja instalación fabril de hace varios meses. Desde allí, en apenas hora y media los Villanueva llevaron a los dos pasos de la cofradía hasta el Arenal para completar un delicioso recorrido por Arfe y Gamazo con sabor a costumbre pero también a zapatos estrenados. En esta última calle, maravilloso el momento con 'Valle de Sevilla' sonando para la Virgen de la Victoria, como 'Spes nostra' en Joaquín Guichot. Siempre de frente, el misterio de Columna y Azotes ha vivido escenas de multitud que casi no se recordaban buscando la Plaza Nueva y un momento álgido con su entrada en la carrera oficial con la marcha 'Y fue azotado'.

Los difuntos

En la plaza de los Carros, a esa hora en que los cigarreros ya caminaban por la orilla sevillana, Montesión comenzaba también un magnífico Jueves Santo acordándose de todos los que se han ido en estos años de vacío, entre ellos su director espiritual. El Señor de la Oración en el Huerto se ponía en la calle Feria con 'Orando en Montesión' y después, Manolo Vizcaya dedicaba la primera levantá a los difuntos y a la Fuerza Terrestre antes de que la música de la Cruz Roja comenzara a crear esa obra sublime de las notas mezcladas con el golpe metálico de los rosarios en los varales de la Dolorosa para matar cuatro años de silencio. El recorrido de ida por Jesús del Gran Poder, con mucho público, ha de considerarse también otro acierto.

Pero si la primera parte de la tarde ha estado cargada de novedades, la segunda ha sido radicalmente especial. Por un lado, en la Magdalena, con el esperado regreso de la música 118 años después al sublime misterio de la Quinta Angustia , posiblemente el mejor de la Semana Santa sevillana. La hermandad ha rescatado su vieja tradición armónica incorporando a su paso la banda del Carmen de Villalba del Alcor. Y ha sonado bien, muy bien. Con un corte clásico, fúnebre, sin toque de tambor y no de forma constante, en su medida. Sin que el paso supedite su marcha al sonido, lo que hubiera chirriado demasiado. Y con muchos hitos, desde la salida con 'A la memoria de un padre' con dedicatoria a todos los progenitores que hicieron que esas viejas usanzas hayan llegado hasta ahora, como el magnífico repertorio musical de la propia cofradía. Antepasados presentes, el tiempo que sigue girando. Después, 'Quinta Angustia'. Y al llegar a la carrera oficial, 'Descendimiento' de Abel Moreno , que la estrenó a cargo de Soria 9.

La Virgen del Valle, sin palio, en Laraña Rocío Ruz

No era de extrañar la congregación de público en la calle San Pablo, como ha ocurrido en Laraña, donde la expectación ha sido inusitada por otra de las grandes singularidades y sensaciones del jueves, la Virgen del Valle sin techo de palio . En este caso, con cierto grado de imprevisión, pues se ha debido a la demora en la laboriosa restauración que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico está realizando. Ya lo hizo en 1946 con motivo de la procesión extraordinaria por el patronazgo de la Virgen de los Reyes, pero sí, efectivamente, el de este Jueves Santo a las puertas de la Anunciación también es un momento nuevo, recién creado. Si el sonido del atardecer ha estado en la Quinta Angustia, la imagen, indudablemente, ha sido la de la Virgen del Valle con el cielo por techo. Y un poco más alta por detrás de su candelería, objetivo de un bombardeo de flashes sin competencia posible esta jornada mientras sonaba la marcha de Vicente Gómez Zarzuela nada más ocultarse el sol . La llegada de los tres pasos de esta hermandad, eso sí, ya se produjo con un retraso acumulado de una media hora que se fue generando por mera acumulación de pequeñas dilaciones en serie y que afectó, lógico, a las tres cofradías finales. Tanto que prácticamente la jornada se ha solapado con la propia Madrugada. Toda espera es poca, no obstante, cuando se contempla a la Virgen del Valle a los sones de Tejera entrando en la carrera oficial, un goce para los sentidos.

Para cerrar el extraordinario jueves, un silencio de siglos capaz de convertir en nuevo todo lo que rodea, el Señor de Pasión , que con los últimos rayos de luz bajó la rampa del Salvador para embocar Cuna con una saeta de fondo encogiendo las almas de todos al recordar la cruz con la que siempre hay que cargar. Como la de estos dos años previos. Como tantas, la prodigiosa talla de Martínez Montañés eleva el nivel de una jornada excelsa que la hermandad ha abrochado con la Virgen de la Merced y su magnífico palio , que está a la altura del esplendor de la corporación del Salvador tras el notorio trabajo de Grande de León de estos meses de restauración. El lustre recobrado de este paso, que se marchó del Salvador a los sones de 'Amarguras' de forma majestuosa, es el mismo que el de una tarde y una noche cúspide, un retrato clásico de la Semana Santa y un símbolo de la vida recuperada a pesar de sus espinas. Y de que todo, hasta lo más legendario, puede ser siempre nuevo. Lo recordaron los corintios en sus epístolas. «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas». Amén.