Miércoles Santo sin tiempo ni forma que pide a gritos un arreglo

En esta crónica leerán muchos tópicos porque es el mismo relato de siempre. En el Miércoles Santo de 2022 hubo dos claves indivisibles: el tiempo meteorológico, que permitió una jornada esplendorosa de cofradías clásicas y multitudinaria; y el tiempo cronológico, que obligó a las últimas hermandades a estar cerca de una hora bloqueadas y en la que volvió a aparecer la tradicional pescadilla que se muerde la cola entre Cuna y Orfila. Las cofradías que habían dejado el retraso se vieron taponadas por las que lo sufrieron. Ni el cambio de recorrido de los Panaderos , que salió hora y media antes para dar mayor fluidez a este habitual punto negro de la Semana Santa, mejoró la situación que lleva enquistándose cada año un poco más conforme crecen los cortejos de nazarenos y no se llega a acuerdo alguno entre los hermanos mayores para reformar con profundidad esta jornada a la que ya se le han estallado las costuras. Esta jornada que marca el ecuador de una Semana Santa que resucitó ayer fue incluso peor en cuanto a los horarios que el Domingo de Ramos, que ya era difícil de superar. Cuando la última del día pidió la venia en la Campana, eran las 23.05 horas, 50 minutos sobre lo previsto. Bienvenidos a la vieja normalidad.

Dentro de ese clasicismo extemporáneo, estuvo también el procedente. Lo vivido el Miércoles Santo fue un reencuentro con la Semana Santa de siempre. Desde que la Sed puso la cruz de guía en la calle, ya se avecinaba que el día iba a ser multitudinario. Las ganas de cofradías tras dos días muy afectados por la lluvia y en las vísperas de un festivo hicieron que la ciudad se echara a la calle desde primera hora.

En Nervión, todo el entorno desde la parroquia de la Concepción hasta San Juan de Dios estaba repleto de público. Picaba el sol, pese a que no fue una jornada de calor sofocante, cuando el Cristo de la Sed daba la vuelta de Cardenal Lluch a Eduardo Dato. En esta eterna avenida que años atrás llega a ser un desierto para los nazarenos, la cofradía estuvo más que arropada. El imponente altar andante de Guzmán Bejarano brillaba a plena luz, como lo hacía el palio de Consolación.

Justo cuando este paso alcanzaba el hospital, la cruz de guía de San Bernardo llegaba al puente. No cabía un alfiler en la calle Ancha ni en Gallinato. El ambiente puro de barrio que se vivió ayer es el mismo que el que la ciudad vio en el cine el año pasado durante la proyección de la película de la Fox. El arrabal no es el mismo, porque ha pasado de la humildad de las casas bajas a los buenos bloques de pisos que están entre los más caros de la ciudad. Pero el Miércoles Santo, todo lo que allí sucede es una vuelta al pasado. La peña bética tiraba cervezas sin parar mientras pasaban las largas filas de nazarenos. Llegaba el Cristo de la Salud bajo un cielo aborregado digno de un cartel, con ‘Refúgiame’ en la esquina del Colegio Paterri, como es tradicional, y marchas clásicas, aunque para redondear esa vuelta a lo antiguo, al crucificado de San Bernardo le faltan los xilófonos de Arahal.

El palio de la Virgen del Refugio es cátedra estética, un monumento torero, cuyo andar es insuperable. Lo que se vive en la calle Gallinato, con los vecinos tirándole pétalos con cestillos de enea, y hasta algún grito de ‘guapa’ salido de la verdad y sin el histrionismo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, es de lo mejor que se puede vivir en la Semana Santa. En esas estampas clásicas, estuvo tras el manto la mujer que cada año se descalza para ir de promesa detrás de la Virgen. Con ‘Campanilleros’ se hacía dueña de la calle Ancha, cuando la cruz de guía llegaba a la Alfalfa.

A esa hora, el Carmen cruzaba ya por la Alameda. El misterio llevaba la Pasión de Linares, una agrupación musical que tiene una auténtica legión de seguidores, como la banda del Rosario de Cádiz, que toca tras el Cristo de la Sed. Ambos sones, que confirman la globalización de la Semana Santa andaluza, se encontraron cuando el misterio de las Negaciones de San Pedro pasaba por la Campana y el crucificado de Nervión entraba en Orfila.

El mejor termómetro para medir si había más público que en los últimos años fue la salida del Buen Fin y su paso por San Lorenzo. Hasta hace unos años, el entorno de ambas plazas eran cómodos para ver la cofradía. Ayer no se cabía. Sorprendió el exorno floral del imponente crucificado del Buen Fin, con ramas sobre el monte de claveles y, sobre todo, el brillo del palio restaurado de la Virgen de la Palma. Esta joya neorrenacentista, originalísima, llevaba ayer una armonía en el compás que la hacía moverse mejor que nunca, pese a que las caídas van por fuera de los varales.

Con ‘Virgen de la Palma’ de Marvizón y el sol colándose por el palio desde Curtidurías llegaba a la zona de Marqués de la Mina. En ese momento, salía la Lanzada . Había tantas ganas en San Martín, que el misterio se quiso ir para la calle antes de que salieran los últimos tramos que le precedían. Fue la anécdota simpática de la jornada. Es un paso portentoso, y es una delicia verlo en una esquina, cuadrando la vuelta con el final de la marcha.

De San Martín a Adriano. Allí, otro año más, estuvo José María Aznar en uno de los balcones para ver la salida de la cofradía del Baratillo . Se ha abonado al Miércoles Santo en Sevilla el expresidente del Gobierno, que se ha hecho devoto de la Piedrad y la Caridad.

Cuando la cofradía del Arenal llegaba a la Campana, ya había un retraso considerable, que siguió en aumento. Una prueba del tamaño del cortejo que más ha crecido el Miércoles Santo es que, cuando la cruz de guía llegaba casi a la plaza de San Francisco, el palio estaba aún en la plaza de la Magdalena. Allí le interpretaron ‘Coronación de la Macarena’ y, en la esquina de Rioja con Velázquez, ‘Salud de Triana’.

El gran bloqueo

Eran las 21.30 horas y el Miércoles Santo estaba bloqueado. Los Panaderos se fue hasta el final de Jesús del Gran Poder para dejar el paso expedito al Cristo de Burgos, que iba por Orfila y, detrás, el Buen Fin y la Lanzada... y el Baratillo en la Carrera Oficial.

Las Siete Palabras sufría un parón enorme en Alfonso XII, casi no podía andar porque aún no había pasado por la Campana la Virgen de la Caridad y tampoco el Cristo de Burgos. Eso hizo que los Panaderos, cuya cruz de guía ya estaba en la Gavidia, apenas pudiese andar. Esta plaza era un mar de personas cuando llegó el misterio a los sones de las Cigarreras. Juanma Martín, el capataz, mandó a la banda a que interpretase dos marchas para dar una vuelta interminable, ya que tampoco podía avanzar la cofradía hacia San Juan de Ávila, y se escucharon oles e incluso palabras malsonantes entre los aficionados a la música que cangrejeaban delante de la banda por la conjunción perfecta entre el paso y los músicos.

Los Panaderos logró un recorrido cómodo para el público, pero ganó una hora y media más de estancia en la calle a la que se le sumó la hora de retraso del día. Salió de día, en una imagen histórica que recordaba a los tiempos en los que iba en el lugar de la Lanzada el Miércoles Santo.

Los regresos fueron duros para las últimas cofradías. Los más clásicos acompañaron al Cristo de Burgos por el entorno de la Plaza del Pan y Alcaicería, o por su plaza a oscuras, a la que llegó Madre de Dios de la Palma a los sones de 'Soleá dame la mano'. También fue una novedad el nuevo recorrido por el Arenal de las Siete Palabras que, aunque se tomó para ayudar a la cofradía a tener más espacio para andar y no tener que esperar a los Panaderos en el cruce del Banco de España, no sirvió para nada, la cruz de guía se quedó parada en la puerta de Correos más de cuarenta minutos porque aún no había terminado de pasar los Panaderos por la Avenida. Luego, tuvo que acelerar el ritmo casi a paso mudá para intentar entrar lo antes posible, eliminando el paso por Fernández y González para recorrer toda la Avenida. Así concluyó un Miércoles Santo bloqueado al extremo, que pide a gritos cambios de todo tipo.