Un refugio en Betania

El día, como un presagio, arrancó en Betania, en la casa de Lázaro y sus hermanas Marta y María donde el Evangelio relata que Jesús se encontraba como en familia, refugio seguro al otro lado del Cedrón, a media jornada de Jerusalén. Refugiado el cronista a los pies de la Virgen de las Aguas, preciosa desde que la hicieron hace 250 años pero hermoseada esta vez con ' allium neapolitanum ', las menuditas flores blancas que en algunos lugares se conocen como lágrimas de la Magdalena, con que se había adornado el paso de palio del Museo.

El día iba de refugios. De escapar de la lluvia o de empaparse, de encontrar un hogar a tres mil kilómetros de distancia o a una caminata de un par de horas de la sede canónica. El Lunes Santo se abrió con un poema de Fermín Negre, cura de Fuengirola, que una mano hermana envió por caridad: « Quiero ser Betania, casa abierta, para todos y sin puertas, sin preguntar por identidades ni procedencias. Quiero ser Betania y así acunar soledades y tristezas».

En el fondo, Betania es el lugar donde nos refugiamos para sentirnos a salvo, sea o no un sitio físico. Betania tiene el calor de hogar imprescindible para hacernos sentir bien, como dijo Cernuda en 'Ocnos': «Sólo cuatro paredes, espacio reducido como la cabina de un barco, pero tuyo y con lo tuyo, aun a sabiendas que su abrigo pudiera resultar transitorio».

De siempre, el Lunes Santo ha sido Betania para quien esto escribe: San Gonzalo, tan cerca en los años en que se forja la personalidad, cuando no pasaba de ser una pobre cofradía de barrio que volvía solitaria y mustia por el Tardón; Santa Marta, tan acogedora como dictan las reglas de la hospitalidad de la santa patrona de la hostelería y los hoteleros; Santa Genoveva, con quien compartir un camino de misión tan largo –y esperemos que no sea tan accidentado– como su itinerario hasta la Catedral; y el Museo, donde me hacen sentir como hermano , salvando todas las distancias, que en realidad son muy cortas.

Pero el hombre propone y Dios dispone, así que la jornada de refugio se tornó en inclemente intemperie que nos dejó a todos empapados, desbaratado y desquiciado el día con cofradías buscando dónde guarecerse a toda costa cuando los sucesivos chaparrones fueron desarticulando la nómina del Lunes Santo, quizá porque las ganas de hacer estación de penitencia al cabo de tres años pudo más que la elemental prudencia y abocó a adoptar decisiones apresuradas, arriesgadas o sin calibrar suficientemente su alcance.

Y esa Betania donde descansar antes de subir al Calvario estaba en San Andrés para el grupo de refugiados ucranianos que la hermandad de Santa Marta rescató del horror de la guerra. Allí estaban las madres y los pequeñuelos –que se nos van haciendo familiares a base de rozarnos– rezando un padrenuestro en su lengua antes de la misa junto al impresionante misterio del traslado de Cristo al sepulcro dispuesto para una salida que nunca se produjo. Y el himno cantado y los vítores «slava Ukrayiny» con que saludaban a su país donde dejaron maridos y padres en la distancia.

Ellos se refugian en la casa de Cursillos de Cristiandad de las bombas que caen en Ucrania. Comparado con esa tragedia, el ' drama' de encontrar refugio en una iglesia, bajo el arco del Postigo, en el Arquillo, o donde quiera que fuese, parece mueca de burla hacia el sufrimiento de los que han huido de la guerra. Pero esa fue la batalla que libraron ayer las cofradías del Lunes Santo, descolocadas por los sucesivos aguaceros. Desde las cinco y cuarto, la jornada se convirtió en una sucesión de órdenes y contraórdenes, entre las que siempre surge desorden.

San Gonzalo desafió a los elementos con una templanza que rayaba en la temeridad para hacer una entrada en la Campana de lucimiento espectacular enlazando hasta tres marchas seguidas en un alarde de la gente de abajo que casaba mal con la inestabilidad del tiempo meteorológico. Quizá dar por agotada la vida útil del manto liso de la Virgen de la Salud debió influir en la decisión de la hermandad de seguir como si tal cosa.

Tampoco ayuda mucho la epidemia que se propaga entre el público que asiste a las procesiones. Es tan contagiosa como la causante de la Covid-19 , pero contra este nuevo virus no hay distancia social ninguna. Se trata de una variante del virus de la solidaridad que desarrolla la enfermedad de la 'aplausitis', que arranca ovaciones a troche y moche vengan o no a cuento , sencillamente porque sí, porque está lloviendo y el paso avanza inconsciente o porque se detiene y le echan un plástico por encima del manto a la Virgen o un capote al Cristo –ayer descubrimos el capote siamés para guarecer al Jesús de la Redención y al traidor pelirrojo de una vez– o cualquier contingencia que el público considere digna de su aplauso. Y allá que se le van las manos a todo el mundo aunque la situación roce el ridículo o, por momentos, lo grotesco.

No fue el caso del Cautivo del Tiro de Línea, refugiado primero con un capote bajo la lluvia y finalmente en la Catedral. Impresionaba el Señor solo en el paso, chorreando, rodeado de tantas martas como se afanaban en permitirle avanzar pero sin ninguna maría que derramara el frasco de nardo auténtico del que habla el Evangelio. En mitad del aguacero, el Cristo se plantó de una chicotá desde la capilla de San Onofre hasta la embocadura de la calle Tetuán. Impresionante.

Antes de que el día se torciera del todo, el día había dejado hermosas estampas como la del palio de la Virgen del Rocío casi metiéndose por la puerta ojival de Santa Catalina , buscando un hogar que a la de los Caballos se le resistió más de una década. A los sones de 'Campanilleros', el palio dio una vuelta completa tras una emocionante salida a pulso hasta continuar su recorrido. A esa hora, la lluvia no era más que un riesgo presentido, pero poco más y el refugio con calor de hogar resultaba estar en cualquier esquina donde las cofradías se gustaban en los recorridos de ida.

Después, el Lunes se nos consumió como las llamas en el poema de Pedro Salinas : «Se puede vivir, también / a veces viven las vidas, / bajo los techos, en casas, / o en veletas, como el aire. / Pero nosotros vivimos / un día dicha sin nidos, sin techos y sin veletas ». Ese día de dicha fue el Domingo de Ramos , cuando no echamos en falta refugio alguno en Betania.