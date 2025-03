La nueva trampa de los sentidos

La lluvia da en la ventana y el cristal repiquetea tanto en el poema de Machado como en el escritorio de este cronista recluido, acobardado, temeroso del aguacero que suena a intervalos inmisericorde ahí fuera. Por donde tendrían que estar pasando las cofradías, una detrás de otra, en perfecta formación como las nubes que componen los frentes vienen en oleadas y descargan con inusitada fuerza que, lo mismo que a los exégetas del Lunes Santo, se les va por la boca .

«Son de abril las aguas mil. Sopla viento achubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil», rimó Machado, acaso un día como este Martes Santo desangelado y frío, con los turistas dando tumbos sin saber qué hacer y los nazarenos volviendo aprisa por el camino más corto a casa para librarse del chaparrón. A media tarde, medio día se ha ido por el mismo sumidero de nuestros deseos, como una riada de frustración cada vez que la del Cerro, San Esteban, la Candelaria o San Benito anunciaron formalmente que no iban a salir.

El poeta José Hierro había puesto versos al Martes Santo sin haberlo visto: «Nubes que eran ritmo, canto sin final y sin comienzo, campanas de espumas pálidas volteando su secreto, palmas de mármol, criaturas girando al compás del tiempo, imitándole la vida su perpetuo movimiento». Y seguían pasando las nubes cargadas de ansiedad trayendo zozobra a los hermanos.

La lluvia proseguía llorando en los cristales… «cortina de agonía, guadaña de rosales» , que dejó escrito Rafael de León, segando las cofradías de la jornada una a una: los Estudiantes, la Bofetá, los Javieres y Santa Cruz fueron borrándose de la nómina a la hora convenida, sin esperar nada más ni pedir prórrogas, como eran las cosas cuando la lluvia minuciosa sin duda sucedía en el pasado , como Borges escribió en su poema tantas veces citado: «La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto». Lo que murió fue nuestro anhelo, anegado en los charcos intermitentes en que el Martes se ahogó.

Seguro que pesaron en el ánimo de las juntas de gobierno las tormentas verbales que empaparon el serrín de las tabernas sobre lo que había sucedido el día anterior. Esos granizos que descargaron con inusitada violencia en los virtuales patios de vecino donde cada uno quería tener razón a costa del que estaba en frente. Lo que para unos era heroica demostración de arrojo para otros era exposición al riesgo sin sentido .

Quizá todo tenga que ver con eso en sentido inverso al que dejó escrito Lope de Vega: «Ríndese la razón, calla el sentido» . Porque aquí se rinde el razonamiento, pero no enmudece el sentido, sino que se exalta y se impone, tirano de nuestro entendimiento al que sojuzga en pleno ardor sensible. Ahora estamos pagando con creces esta continua exhortación a dejar libertad a los sentimientos , las emociones volubles que siempre levantaron la sospecha no sólo de la ciencia y el conocimiento, sino de la propia fe católica. Cualquier expresión, incluso mística, de las mociones espirituales siempre se tuvo por sospechosa y como tal, objeto de indagación inquisitorial.

Es la trampa de los sentidos en la que ha caído la Semana Santa, y nosotros con ella. Una añagaza con la que tenemos la coartada perfecta para proporcionar al gran público oportunidades de sacar a relucir los sentimientos desbordados como expresión libérrima de su propia personalidad. De este modo, se puede justificar cualquier cosa y todo se consiente con tal de que cada uno dé rienda suelta a su emoción, esa que hemos ensalzado constantemente como sinónimo de uso de otras mociones embridadas por la tradición cultural como el fervor, la devoción o el rezo. Ay, tales manifestaciones de las emociones no son sensibles para captarse con el teléfono.

Lo que nos falta, por decirlo de una manera rabiosamente contemporánea, es un relato en el que insertar la Semana Santa al margen de los sentimientos , no dándolos por superados pero sí, como dirían los clásicos, sometidos al dictado de la razón. Así se evitarían de un plumazo miles de ovaciones que premian lo que no deja de ser un dislate , miles de llantos con que se acogen las malas noticias sin saber encajarlas de pie y miles de voces destempladas cuando el silencio resulta ser la muestra más sensata de inteligencia. Al menos, el protocolo Covid nos lo ha ahorrado.

Tanto aplauso y tanto lloro , más que de emociones a flor de piel como se encargan de exaltar los apologetas del sentimentalismo, habla más bien de inmadurez colectiva , de incapacidad de refrenar las ganas de palmear nuestro contento cuando algo nos agrada o de dejar resbalar las lágrimas cuando algo nos contraría. Pero sin filtro para cualquier pálpito que brota espontáneo del corazón.

A la jerarquía eclesial le queda tarea si quiere reconducir tanta extravagancia y tanto 'iluminismo' como se detecta en el ambiente. El arzobispo Saiz dedicó un mensaje en la red social por la que se mueve a las «queridas» cofradías del Lunes y del Martes Santo: «Siento mucho que no podáis procesionar a causa de la lluvia. Pero todo el cariño y el fervor que habéis puesto preparando este momento no cae en el vacío. Nuestro Señor y María Santísima lo acogen con amor y valoran vuestro sacrificio».

Nada nuevo bajo el sol –ayer, bajo la lluvia– de las cofradías sevillanas. Sólo que ahora ese sentimentalismo barato ha hecho metástasis en la bulla , cuyo comportamiento general seguía, hasta ahora, el patrón del sentido común. Y de ahí va a ser muy difícil, por no decir imposible, de erradicar. En el imaginario del espectador –consumidor de emociones, podríamos decir– de procesiones , será bueno todo lo que le eleve el ánimo con independencia de cualquier otra consideración. Las cofradías tienen que salir y abrir las puertas y… derrochar emociones, que para eso existen. Tal es el planteamiento de estos iluminados. Quizá sea la lluvia la que nos ha puesto melancólicos este Martes sin cofradías. Quizá han sido, como decía Neruda, las «largas eles de la lluvia lenta» las que han caído sobre esta página cuando queríamos el espacio en blanco «para una rama de rosal verde y de rosas doradas: / algo de la infinita primavera / que hoy esperaba, con el cielo abierto / y el papel esperaba, / cuando volvió la lluvia / a tocar tristemente / la ventana ».