Aquí estuvo clavada la salvación del mundo. No es Viernes Santo en que se adora el leño seco, reverdecido con la redención, sino Miércoles. Y el Cristo de la Sed, el que talló Luis Álvarez Duarte en una casa de la calle Aguiar (hoy Doctor Jesús Vida, en memoria de un buen hombre que se desvivió por los más pequeños y los más desamparados), parece querer despegarse del árbol para pronunciar la quinta de las siete palabras en la cruz: «Tengo sed». La de hoy será la primera salida de la imagen tras la muerte de quien la gubió, en septiembre de 2019.

Y el Cristo sigue caminando sediento por las calles de Sevilla, sediento de ofrecer su salvación a quienes acuden a buscarlo, a su vez sedientos de una solución que sea definitiva, radical, integral y realmente eficaz. Una solución que ya está dada en la cruz: definitiva porque no caduca, no pasa de moda, no es efímera como tantas soluciones que el mundo brinda de trecho en trecho; radical porque va a la raíz de la infelicidad del hombre, a solucionar todo cuanto le agobia, empezando por el sufrimiento y el dolor hasta llegar al misterio de la muerte, impenetrable como un muro imposible de franquear ni de evitar contra el que se estrellan todas las aspiraciones humanas; integral porque tiene que ver con todas las facetas humanas, sin dejar ninguna fuera de su campo de actuación, en una visión global que no se limita a una parte de la vida sino a la totalidad de la existencia; y eficaz porque los resultados saltan a la vista cuando el hombre busca la salvación en el árbol donde colgó.

Tarde de cruces la del Miércoles, tarde para la salvación del mundo. Tarde para dejarse salvar por el Cristo sediento de Nervión andando con paso racheado por las calles de la ciudad. Tarde de Miércoles Santo porque nunca es tarde, porque siempre hay una posibilidad de saciar la sed de salvación que anida en lo más profundo del ser humano y que tratamos de apagar bebiendo de cisternas agrietadas que no calman la aspiración de felicidad inherente a las criaturas. ¿Cuántos harán suya hoy la quinta palabra de Cristo en la cruz? ¿Cuántos con los que se cruce la talla de Álvarez Duarte tendrán la valentía de proclamar despegándose de su realidad torturante: «Tengo sed»?

Sedientos El Cristo de la Sed de la hermandad del mismo nombre recortado contra un fondo de nubes en el último Miércoles Santo con cofradíasarlo Autor: Raúl Doblado Fecha: 17 abril 2019 Cámara: EOS 5D Mark IV Objetivo: 70-200 mm Velocidad: 1/500 Diafragma. f 2,8 Sensibilidad: 250 ISO