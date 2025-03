La Semana Santa de Sevilla crecerá en 2022 pero no de forma exponencial

Javier Macías / Manuel Luna / M. J. R. Rechi 31/03/2022

Actualizado 01/04/2022 a las 13:13h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Semana Santa de 2022 tendrá unos 4.150 nazarenos más que la de 2019. Según los datos aportados por las hermandades, haciendo una estimación en función a las papeletas de sitio que han expedido, el crecimiento general es evidente pero no exponencial, tal y como se apuntó a inicios de la Cuaresma. En total, este año han reservado sitio en las cofradías 74.000 personas , un dato que siempre es más bajo ya que un porcentaje considerable de ellos finalmente no acuden al templo el día de la salida.

Comparando las previsiones que han ofrecido a ABC las 70 hermandades respecto de las que informaron en 2019 , más de la mitad de las cofradías se moverán en números similares a los del último año en el que celebraron su estación de penitencia. Sin embargo, sí hay subidas destacadas. La hermandad que experimentará un mayor crecimiento será la Esperanza de Triana . Al concluir el plazo de papeletas de sitio, en total han sido 3.291 los hermanos que han reservado un puesto. Quitando los 156 costaleros, los 230 músicos y los 47 acólitos, la cifra de nazarenos que aparecerán en la lista es de 2.858, 530 más que en 2019 .

En unos números similares está el Amor . Sumando los cortejos de la Borriquita y el del Cristo , las papeletas de sitio repartidas a hermanos nazarenos alcanza la cifra de 2.750, convirtiéndola en la tercera más numerosa de la ciudad , tras la Macarena y la Esperanza de Triana. La Borriquita alcanza por primera vez los mil nazarenos, 200 más que en 2019, mientras que el segundo cortejo pondrá en la calle previsiblemente a 1.750 personas, 300 más que el último año. La razón fundamental de esta subida es que, en estos tres años, multitud de niños que salían en la primera parte de la cofradía han cumplido la edad necesaria para vestir de ruán.

Otra hermandad del Domingo de Ramos que calcula un aumento considerable es la Estrella . En el año 2019, según los datos ofrecidos a pocos días del Domingo de Ramos, aparecieron en la lista de la cofradía 2.225 hermanos nazarenos , de los que pasaron por Carrera Oficial unos 1.950, según el conteo realizado por el Consejo. En 2022, la hermandad ha repartido 2.400 papeletas para salir con la túnica.

Un porcentaje de crecimiento mayor está San Esteban . La hermandad de la calle Águilas informó en 2019 de que sacaría 1.100 nazarenos, 200 menos de lo que prevé para 2022. Este mismo crecimiento lo experimentará Pasión, que pasa de los 1.300 a los 1.500 . Algo menor serán las subidas anunciadas por San Benito (+150), Montesión (+150), San Gonzalo (+150) y la Soledad de San Lorenzo (+150).

La Madrugada inabarcable

Donde habrá un aumento enorme de nazarenos, hasta el punto que complicará aún más el constreñimiento que sufre la jornada, será la Madrugada. Todas las cofradías, a excepción del Calvario y los Gitanos -que ofrecen cifras similares a 2019-, subirán considerablemente. A los 550 que crece la Esperanza de Triana se le suman los 300 de la Macarena, que no llegará a los 4.000 nazarenos como anunció su hermano mayor al principio de la Cuaresma , aunque sí rozará esa cifra su cortejo al completo. La cofradía más larga de la Semana Santa estima que pondrá en la calle 3.500 hermanos con túnica. Por otro lado, el Gran Poder y el Silencio aumentarán en 100 su número de nazarenos, situándose la primera de ellas en los 2.600 y, la segunda, en los 1.200.

En total, la Madrugada pondrá en la calle - si todos los hermanos que han sacado su papeleta saliesen- a 12.850 nazarenos , 1.000 más que lo previsto en 2019.

Bajadas en las previsiones

Sin embargo, no todas las hermandades de Sevilla apuntan a un crecimiento. Una buena parte de ellas están en cifras similares (50 nazarenos arriba o abajo) que en 2019. Y, otras, han ofrecido datos considerablemente inferiores a los del último año en el que salieron a la calle.

Los descensos más pronunciados, según los propios datos que ofrecieron en su momento y los que han informado para este año, se dan precisamente en cofradías que estaban experimentando subidas cuantiosas en los últimos años. Son los casos de la Paz y el Cerro. Estas dos estiman que saldrán 200 hermanos con túnica menos de los que previeron en 2019. En el caso de la del Porvenir , que en el conteo de nazarenos de 2019 pasó por la Campana con 1.700 nazarenos , sacará una lista para el próximo Domingo de Ramos de 2.000 nazarenos, 200 menos de lo que estimó la corporación el último año que salió.

Otra importante bajada la ha confirmado San Pablo que, de 1.000 nazarenos que estimó hace tres años, ha pasado a 650 según los datos de la corporación, es decir, 350 menos.

Esto no significa que estas cofradías no vayan a crecer en nazarenos, sino que los datos que se ofrecieron hace tres años no se cumplieron y la estimación para 2022 ha sido más conservadora.

Diferencias en las vísperas

Por otra parte, las hermandades de vísperas confirman dos tendencias claramente diferenciadas. Por un lado, Pino Montano (que crece exponencialmente 200 nazarenos) , la Misión (+50) y Torreblanca (+50) suben; mientras que Padre Pío (-50) y el Divino Perdón (-100) pierden nazarenos. En este último caso, los problemas internos han generado un número considerable de bajas. Asimismo, Pasión y Muerte y la Corona siguen sacando escasamente un centenar de nazarenos, y la Milagrosa, Bellavista y San José Obrero siguen en los mismos números.