Así contamos en directo el Sábado de Pasión

La cofradía del Divino Perdón de Alcosa se encuentra por toda la calle Ildefonso Marañón. San José Obrero está en el santuario de Los Gitanos y la Milagrosa se acerca al hospital de San Juan de Dios. Las familias se toman cafés y dulces en los bares y disfrutan de una tarde del Sábado de Pasión que, poco a poco, va refrescando debido a que el sol no aprieta tanto como en las horas centrales del día.

La noche arropa a las cofradías en las vueltas a sus templos. San José Obrero recorre los últimos metros antes de llegar a la parroquia al igual que La Milagrosa con el misterio del Señor de la Esperanza en el Puente del Cedrón y la Virgen del Rosario en su palio, el cual estrena el bordado de las bambalinas laterales. No hace mucho frío en esta noche y es agradable recorrer la ciudad viendo a las hermandades de la jornada.

Con la candelería completamente encendida de la Virgen de los Dolores de Torreblanca a punto de entrar en su parroquia tras haber realizado su estación de penitencia por las calles de su barrio y con un público apostado en las puertas del templo que no abandona a su hermandad hasta el último momento aplaudiendo y acompañando a su hermandad, finalizamos este directo que se ha realizado desde el mediodía del Sábado de Pasión de 2022 por parte de Pasión en Sevilla y ABC de Sevilla. Mañana, continuará la retransmisión del Domingo de Ramos. ¡Muy buenas noches!