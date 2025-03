Julio Cuesta pregona una nueva aurora para Sevilla tras una larga noche oscura

Habían transcurrido más de 900 días desde que Julio Cuesta fue nombrado pregonero de la Semana Santa de Sevilla hasta que hoy, Domingo de Pasión, se ha subido al escenario del Teatro de la Maestranza y desde el atril ha pregonado una nueva aurora para la ciudad , que llegará dentro de una semana, tras una oscura y «aterradora» noche, metáfora del sufrimiento que ha dejado la pandemia en este mundo y por lo que ha pedido al auditorio ponerse en pie, guardar un minuto de silencio y rezar un Padre Nuestro por los sevillanos que fueron llamados junto a Dios.

Emocionado y nervioso, pero con una voz rotunda y sobria ha iniciado Julio Cuesta su canto a la Semana Santa de Sevilla, comprometido y muy personal. Y lo hacía, como no podía ser de otra manera, echando la vista atrás y lamentando «la noche aterradora» que hemos vivido, en referencia al coronavirus . Pero, ante este panorama, «siempre hay una oportunidad para la esperanza» . Su pregón ha sido un ir y venir constante entre esa oscuridad del dolor y la soledad provocada por la pandemia y la esperanza ante un nuevo amanecer, al que ha llamado a todos «los sevillanos del mundo».

Era un día de estrenos. El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz , acudía al Maestranza por primera vez un Domingo de Pasión. Lo hizo acompañado de su predecesor, monseñor Asenjo , al que sentó a su lado y no en el patio de butacas. También lucía chaqué por primera vez en un pregón Antonio Muñoz, con la vara de mando como alcalde de la ciudad. Todos dispuestos a emocionarse con el pregonero, que bromeó con su récord, tres años de nombramientos y renovaciones de la confianza para ponerse en el atril.

«Jamás. Nunca. Ni las grandes guerras, ni la guerra fría, ni la amenaza nuclear que pudo haber sido el punto final. Nada ni nadie había logrado paralizar el mundo. Lo ha conseguido el elemento vivo más pequeño y simple de la naturaleza». Éstas han sido sus primeras palabras y así enfilaba su final de «la mano» del Gran Poder: «La noche ya se ve huir. Se viene iluminando el alba. Está llegando el Poder de Dios a alumbrar un tiempo nuevo, a abrir una ciudad, a abrir sus calles a unas almas que quieren, que sueñan con superar las miserias".

Como bien precisaba el propio Julio Cuesta en los días previos en la hora y veinte que ha durado su exhortación no han faltado sus llamadas de atención sobre realidades de las que el cristiano no puede pasar de largo. Y la primera no se hizo esperar.

Un nuevo humanismo

«Lo ocurrido ha de ser un 'borrón y cuenta nueva'. Un borrón que tache los modelos falsos que nos obligan a adoptar, que raspe los viejos paradigmas y la impuesta corrección según convenga. Un borrón que tache la soberbia, la arrogancia, los excesos, la injusticia, y también la cobardía" , ha expuesto ante el auditorio, para pedir que aprovechemos la nueva oportunidad que se nos presenta para abrir «una cuenta nueva», que «cierre la puerta al relativismo que galopa sin establecer fronteras entre el bien y el mal", que "cierre la puerta al abandono de la verdad y el bien«, que "abra ventanas de par en par a un nuevo humanismo , que reconstruya las certezas, que reinstaure la firmeza de los valores universales". "Un tiempo nuevo en el que la verdad, inspirada en el amor y en la fe, nos haga libres. Y nos devuelva la paz perdida".

De un golpe y porrazo, sin esperar a que el pregón avanzara, ha avisado de que «otra vez ha venido Dios a dejarse ver" y lo ha hecho en la "la grandeza del ser humano, en su capacidad para la generosidad y el sacrificio, para superar las mayores montañas".

Y ha alabado la lección de entrega y compromiso de la comunidad científica y la sanitaria , y señalados responsables públicos, por lo que reconoce que "aplicando esas fuerzas, una renovada humanidad sería posible, porque la aurora siempre llega, pero sólo si somos rebeldes y valientes para rechazar la noche". De nuevo la metáfora de la oscuridad y la luz, la noche y el día, donde siempre está Dios, porque en estos duros meses de pandemia "hasta quien dice no creer lo ha implorado en forma de suspiro, de lágrima, de vista perdida en el horizonte, de abrazo arrancado, de paso infinito sin rumbo, de coraje".

Como si de un capataz de Sevilla se tratase ha golpeado el llamador de «nuestra conciencia» para alertarnos ante ese nuevo amanecer que se aproxima, «despojado de lo viejo y revestido de la fuerza que siento y que es Cristo en nosotros. Cristo en su Pasión». Aquí han comenzado sus referencias a las sagradas escrituras y la Biblia. Como dijo Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida» .

El público en pie

En un texto marcado por su profunda religiosidad, no ha querido continuar pregonando a la ciudad sobre su Semana Santa sin pedir a los «sevillanos del mundo» una plegaria por «los que se han ido a los espacios infinitos de Dios, sin el calor de una mano que siquiera les recuerde el pulso de su humanidad», por los que «lloran la soledad y la ausencia», y por « los que están sufriendo el golpe de la guerra, la exclusión y la pobreza» .

En ese momento, ha pedido que su pusiera en pie, mirará al cielo y guardara un minuto de silencio por ellos. Ha roto ese minuto de silencio iniciando la oración que Cristo nos enseñó: "Padre nuestro, que estás en el cielo...". Así le ha pedido al Señor "valentía para rechazar la noche, y para descorrer las cortinas a la paz de un nuevo día".

Tras un aplauso que ha roto el silencio llegaba el momento de los saludos a las autoridades religiosas, civiles, militares y a "los sevillanos del mundo". Después vino unas palabras muy bonitas a su familia, su mujer, sus nietos. Ha viajado hasta las raíces de la Semana Santa de Sevilla y "hasta el templo permanentemente vivo más antiguo de nuestra ciudad, la Cruz del Campo ", símbolo de tantas cosas…, sugería el que fuera durante muchos años presidente de la Fundación Cruzcampo.

Foto de familia de las autoridades civiles, religiosas, militares y judiciales, junto al Consejo de Cofradías y Julio Cuesta, entre los dos arzobispos de Sevilla Juan Flores

De la mano del Gran Poder ha confesado que llegaba al Maestranza "nervioso y emocionado". Y sin soltarse de la mano del Señor de San Lorenzo ha llegado hasta su "he dicho". Fue el momento de contar "una mala noticia". La realidad le llevó a romper su pregón. No servía para nada ante el pregón del dolor, "que nada ni nadie ha podido callar, que llamaba a la fe, al amor, a la esperanza, a la humildad, a renunciar a nuestros viejos pecados". Otra vez hacía referencia a la oscura pandemia que ha asolado el mundo.

Pero aferrado a la Señora de la Esperanza ha logrado Julio Cuesta llegar al atril con su pregón. Comenzaba un recorrido por s us devociones y las devociones de la ciudad , intramuros y más allá de sus fronteras, incluso cruzando el Atlántico.

Nos ha confesado el amor por sus nietos, entre los que se encuentra un ángel que se agarró a la Esperanza y al Rocío de la Virgen. Ese ángel a los cielos de su infancia, a "una ciudad imaginada siempre en primavera", que echó de menos cuando estaba lejos de ella, en soledad, como en soledad se ilumina "el blanco brillante de la Virgen blanca de la Paz bajo el cielo verde del parque". Y en esa soledad se imaginaba lo que nunca fue, "costalero de la Esperanza".

De esa oscuridad al amor de Carmen, su mujer. A la que enseñó la Semana Santa de Sevilla. Y ella le enseñó al pregonero y a sus hijos, y ahora a sus nietos, "les enseñó a rezar a Jesús presente en la Eucaristía ante lo que todo empieza y todo acaba". La Sacramental del Sagrario, de la que es hermano el pregonero, ha estado muy presente en el texto.

La libertad del cristiano

De la mano de su abuela le cantó a la Esperanza de Triana y nacía su primer poema. "Cuando te miro y me miras / me llamas y me recuestas / en los brazos de tus párpados, / a la sombra de tus cejas, / rebusco para decirte / lo más hermoso que sienta. / Pero desde mi alma salta, / que está ya que no espera, / el beso de mi niñez, / aquel de la esquina aquella, / el que me enseñó mi madre, / que se me escapa y que vuela / hasta posarse en tu cara, / Señora, Esperanza nuestra. / Capitana de la Gloria, / ¡mi Esperanza de Pureza!".

Entonces fue el turno para defender la libertad del cristiano a profesar su fe. " ¡La libertad que, en su esencia es la capacidad indestructible de notar a Dios en nosotro s! No hay nada más libre y revolucionario que sentir la fe". El Julio Cuesta más coherente consigo mismo ha llegado aquí: "El cristianismo es libertad. Y ahí está el origen de tanta persecución a la Iglesia y a sus cosas. A ver por dónde se la coge para criminalizarla. Porque ese cristianismo, esa libertad que nos hace iguales, es peligro público para aquellos que buscan el sometimiento, el totalitarismo y la esclavitud. Son aquellos que huyen del contraste para su propia radiografía, amparados en ideologías que mal sobreviven, porque no se aguantan ni a sí mismas, o resisten, como estamos sufriendo, a fuerza de violencia, destrucción, de sangre y de muerte".

Ha vuelto a mirar atrás para manifestar que en estos dos años de pandemia a la Semana Santa "no le ha faltado nada para ser íntima, espiritual y profunda, y, sobre todo, libre. Se ha manifestado sola, libremente en cada uno, por las calles del alma". Así, se pasó de salir el Señor y su Madre Santísima al júbilo del encuentro en las calles, a tener que ir a buscarlos, en el tenue recogimiento de sus templos, o refugiados en los cultos en televisión. "Nunca se habría rezado tanto en Sevilla" , ha sentenciado.

El pregonero llegó al Cachorro con el cuadro del "Señor del Patrocinio" que colgaba en la casa familiar de su mujer y que hoy vela por su familia "en la soledad de su lecho". "¡Ay, Señor del Patrocinio! / Esta noche en mi regreso / miraré la pared fría / que tú conviertes en cielo / y aureolas de armonía, / para decirte contento / que, aunque parezcas morirte, / más que nunca estás viviendo".

Para hablar de la humildad ha recordado la figura del obispo de Chiapas, precursor de los derechos humanos, protector de los indios y fundador del derecho internacional, el trianero fray Bartolomé de las Casas, al que "tanto oportunista salpicado de pegajosa ignorancia está negando la mayor obra de civilización que, como nadie, ni Roma, realizaron nuestros padres por el mundo, precisamente desde Sevilla".

La humildad y la salvación en la figura de Dimas ha presentado Julio Cuesta para explicarnos la misericordia de Dios ante el buen ladrón , el primer creyente. "Las Misericordias que reparte a espuertas el Señor de Santa Cruz y la de la blanca seda del Baratillo". Y la humildad en Los Terceros, en Triana, "la misma humildad de todos nuestros Cautivos desde la humildad de sus barrios. ¡Ay, qué pregón merece el Señor Cautivo en la humildad de sus barrios!", ha exclamado el pregonero.

El Arenal y Triana

Otro momento culmen del pregón de Julio Cuesta ha sido el triángulo formado por el Arenal, Triana y el mundo taurino. Su barrio, las devociones trianeros y el coso maestrante. Con el recuerdo de las saetas del Pali ha abierto su corazón el pregonero. "Las advocaciones de Triana colman el barrio con los momentos más hermosos de la semana. Lo dejan iluminado de Estrella, de Salud, de Expectación, de Patrocinio, de Esperanza y de Victoria. Los nombres más hermosos con los que se llama en Triana a la Madre de Dios . Triana cumple así su otra estación de regreso en la catedral del Baratillo. Un diminuto joyero", donde se guarda "toda la Piedad, toda la Misericordia y todo el Amor y la Caridad que nos une y que nos salva".

"Caridad del Baratillo, / la luz que la Estrella guarda, / en ella se hace lucero / como Reina de la plaza / del arrabal más torero / con más arte y con más gracia, / en sueño de sol albero, / de novilleros con casta / los que se juegan la vida / siempre a una sola carta".

"Tú, Virgen bella del barrio, / que apareces arropada / con pañuelos en el aire, / con aplausos de la plaza, / con música en los tendidos, / con mantillas en la grada, / con luces en los vestidos, / en capotillos bordada, / con la oración del torero / con monteras de esperanza, / y los rezos de una madre / que implora con confianza / tu protección por los sueños / del hijo de sus entrañas". Remataba esta faena con tres versos a su Virgen: "Caridad, luz de mañana, / hecha de todas las Vírgenes / que van de vuelta a Triana.".

La humildad, la misericordia, la libertad. No podían faltar la caridad y el perdón, a las que llegó con l a Virgen de la Estrella, "la valerosa", y la Virgen de la Hiniesta, "dos veces quemada" , en unas palabras cargadas de clemencia, tolerancia y comprensión frente el rencor y el odio.

La tierra de María

Precioso ha sido el pasaje dedicado a las advocaciones de María , en Sevilla y allende nuestras fronteras. Uniendo las vírgenes de Sevilla con la de otros rincones del mundo. La Virgen de Gracia de Carmona, Guadalupe, patrona de Extremadura y América, "las Aguas más Santas que llegan de Villaverde al Museo", la Caridad de Sanlúcar, Monserrat, Angustias, Loreto, Carmen, Regla, etc. "Por mariana, queridos sevillanos del mundo, en Sevilla está la Virgen de todas las Vírgenes, los lugares de todas las Vírgenes, las Vírgenes de todos los lugares", dijo para terminar en la Virgen del Rocío , otra de sus grandes devociones, y la experiencia de la calle Santiago sin cornetas ni cirio, sino con retama, romero, cohete y vivas a la Virgen.

El final se barruntaba. Sonaba el nombre de la Esperanza Macarena , por cuyos ojos sale Dios. Y caminaba con la Esperanza de la mano de una de sus experiencias vitales. Julio Cuesta fue presidente en Sevilla de la Asociación Española contra el Cáncer . "He comprobado que la fuerza que mueve esa cruzada contra el sufrimiento siempre viene del corazón" y ese corazón va sostenido por la esperanza, la virtud de las virtudes.

"Y cuando el dolor te ahogue, / cuando no te queden fuerzas, / cuando todo se derrumbe, / y todo se haga tiniebla, / mira, que brotan ya luces, / siente el verde de la hierba, / verde savia, sangre verde / corriendo ya por tus venas, / la sangre de la Esperanza / del corazón que la espera".

"De color es esa savia. / Ese color tiene un nombre, / la sangre de la Esperanza/ es de color Macarena! / Es el color de la gracia / de la niña nazarena / a la que anunció Gabriel: / ¡Ave María, gracia plena!".

De San Lorenzo a Tres Barrios

De la Resolana a San Lorenzo . A solas con el Señor, Julio Cuesta iba a volver a llamar a los sevillanos del mundo a mirar la nueva aurora. De la mano del Señor rememoró la pasada Santa Misión del Gran Poder a Tres Barrios, donde "encontró el descanso del peregrino entre las Casas más Baratas", donde "cordeles de ropa tendida, hechos guirnaldas de gloria, han dado sombra a su cara", donde "su cruz ha barrido el desconchado de las paredes y de las almas" y donde con su alargada sombra "ha rellenado los agujeros negros de la pobreza, de la desesperación".

“¡Qué grande, Dios mío, que hayas venido a vernos!”, eran los gritos de las mujeres al verle pasar. Pedían, como el pregonero, que no le soltara su mano. "Llévame, Señor, otra vez. / No me sueltes de la mano. / No me dejes sin tu fuerza / No me ocultes tus caminos / Ilumíname tu senda. / Eres, Señor, Padre mío, / la fuerza de mi Poder". Así terminaban los versos dedicados al Señor de San Lorenzo, antes de reivindicar la figura de aquellos pocos marineros que volvieron a Sevilla hace 500 años a bordo de la nao Victoria tras darle la vuelta al mundo. Y del puerto se fueron a Triana en procesión a darle gracias a la Virgen, "la más elocuente metáfora de una noche aterradora y de los cielos eternos de Sevilla, y es la más precisa alegoría de su Semana más Santa, de la llegada por los mares del dolor a l as playas de la Esperanza y a los cielos de la Victoria sobre el sacrificio ".

Y, de nuevo como un capataz, llamaba a mirar al cielo de Sevilla para poner el broche al pregón más esperado de la Semana Santa. "Sevillanos del mundo, / la ciudad está ya a la espera / de que salgan las estrellas. / Y al ver las calles mecidas / en palios, en canastillas / de pasión, de amor, de anhelos, / contemplen cómo a Sevilla, / Dios le ha dado la gracia / de convertirla en su Cielo".

El recuerdo de Pascual y las gracias a Asenjo El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera , contó su sueño de volver al Maestranza para presentar al pregonero, «todo vuelve a la normalidad más deseada y con más ganas que nunca». Ha sido una intervención llena de recuerdos y emotiva, incluido unas palabras par su «amigo» Pascual González. En sus saludos, Cabrera ha expresado el pésame de los sevillanos por el fallecimiento del consejero de Educación, Javier Imbroda. Ha desvelado que el 11 de marzo de 2020 tenía acabado el texto para presentar a Julio Cuesta. Entonces le pedía varias cosas al Señor del Gran Poder, «con la fortuna divina, de que todo se ha cumplido». «Le pedía que repartiera fe y esperanza a todos aquellos que lo necesitaban. A los que acudían a su basílica cada viernes, y también a los que Él iba a visitar en las parroquias de la Blanca Paloma, Las Candelarias y Santa Teresa» en la Santa Misión del pasado otoño. Ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas de la pandemia del coronavirus, ha valorado la solidaridad de los sevillanos con los habitantes de la Palma o con los ucranianos, condenando esta invasión y ofreciendo al pueblo ucraniano «una ciudad hermana». El delegado de Fiestas Mayores, tras dos años sin pregón, en el que Sevilla ha cambiado de arzobispo y alcalde, ha agradecido de forma emotiva al arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Asenjo Pelegrina, «por lo que ha hecho por ella (Sevilla), por sus templos, por su patrimonio, por sus hermandades y por sus fieles». El público ha roto en un aplauso sentido a don Juan José Asenjo . Después, Cabrera ha dado la bienvenida a su sucesor, monseñor José Ángel Saiz , y a su compañero Antonio Muñoz como alcalde de la ciudad. Antes de presentar al pregonero, Cabrera no ha querido olvidarse de Pascual González: «Y para ti, amigo mío, silencio, silencio, Jesús Nazareno », lo que ha generado el aplauso de los presentes en el Maestranza. Ha definido a Julio Cuesta como un hombre de familia y cofrade, « un hombre de ciudad, que antepone el bien de Sevilla a todo lo demás . Ha luchado por ella, la ha mimado, y amado allá donde estaba», por eso fue merecedor del galardón de Hijo Predilecto de la Ciudad en 2018. «Querido Julio. Sevilla tuvo la suerte de verte nacer, crecer, trabajar por ella y quererla hasta más no poder. Es una ciudad maravillosa por los cuatro costados, que se disfruta con los cinco sentidos. Una ciudad que necesita hoy día el aliento de personas como tú», ha dicho Cabrera antes de darle paso en el atril a Julio Cuesta.