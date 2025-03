Un pregón coral con la mejor literatura cofradiera para anunciar la Semana Santa de la memoria

No fue un pregón , pero sí una antología de lo mejor que se ha proclamado en ese atril en los últimos 30 años. Ese género que inventó la ciudad hace ya 80 años y que ha cambiado poco o nada, al que se le introdujeron fragmentos musicales, pero que pervive en una era analógica y anacrónica con los nuevos tiempos. Una estética distinta del teatro y un formato diferente . Por eso el acto de este año especial ha sido un soplo de aire fresco en el año más triste. Un evento en el que volvieron a la vida algunos de los mejores pregones, como los de Rafa Serna en la voz de Alberto García Reyes o los versos más famosos de cuantos se han pronunciado: los Rodríguez Buzón a la Macarena, con la propia palabra del poeta que revolucionó el anuncio de la Semana Santa en 1956.

Fueron seis los pregoneros que se volvieron a subir al atril en el Maestranza, con un hilo conductor bien definido y conducido magistralmente por el periodista Francisco José López de Paz . Cada uno con su estilo y con las marchas de la Municipal intercaladas entre tramo y tramo, como una cofradía que abrió Carlos Herrera y cerró Charo Padilla , amén de Julio Cuesta. Entre medio, García Reyes, Lutgardo García, Joaquín Caro Romero y José María Rubio , una selección de la mejor literatura cofradiera en el pregón coral de todos los tiempos.

Era difícil sacar del letargo a esta Sevilla adormecida. Ni el sol del Domingo de Pasión lo consiguió. Pero llegó Herrera para llamar «a la Gloria» y todo volvió a la vida después de sonar ‘Virgen del Valle’, que fue la melodía de la nostalgia por lo que no viviremos.

«En el principio fue el Verbo» , dijo el Evangelista Juan, y esa proclamación fue la que usó López de Paz para iniciar el acto, recordando, entre otros pasajes, el reloj de Barbeito: «Parece que es la hora y no es la hora». «Qué mejor que empezar en la Gloria, con Carlos Herrera», apuntó el presentador.

Herrera y su Candelaria

Cruzó el escenario el locutor y se paró en los medios para saludar como un torero en el centro del redondel. Herrera, que dio el pregón de una generación de cofrades en 2001, comenzó: «Veinte años no es nada y aquí sigo hincado de rodillas con la voz emocionada porque vuelvo a hablarle a Sevilla. Marcharemos a la gloria por un camino de cera. Veinte años después, os llamo a la Gloria, a la Gloria sevillanos, a la Gloria de una semana que cuenta el tiempo al revés…».

Su icónico inicio del Pregón, que sirvió como pistolezado de salida al homenaje de este Domingo de Pasión, se engarzó con el capítulo que dedicó el pregonero a su Virgen de San Nicolás: «Una luz me sobreviene cada Martes . Sales, Candelaria, con la luz y con la luz vuelves porque la luz eres tú». Terminó con los versos a su Madre: «Una lágrima sin pena y sin horario./ Una Luz vigorosa, solitaria/. Una voz voz, un jardín y un escenario./ Una Madre de Dios,/ la Candelaria ». Herrera tomó las pastas del pregón y las levantó al cielo por su madre.

Alberto García Reyes junto a Rafa Serna

El pregonero de 2017 se subió al atril con su medalla de la Macarena y sorprendió porque lo primero que hizo fue acordarse de su amigo Rafael González Serna , su antecesor, y que antes de morir dejó escrito un pregón póstumo que le ha sido legado al periodista de ABC «para que haga el uso que estime oportuno». Y el día escogido fue este Domingo de Pasión. García Reyes tomó prestados los versos del poeta fallecido desde el hospital donde estuvo confinado y, con su voz rasgada, leyó un poema donde Serna le hablaba a Dios: «Tú mandas en mi corazón./ Tú distas mi Sentencia./ Oh Señor, no me abandones».

Y como «Rafa era Sevilla», a la que besaba cada vez que pasaba por delante de la Giralda, Alberto García Reyes le contestó con sus versos postreros, «la agonía que llevo en mi pregón». Y recitó aquellos versos que acabaron así: «Eres mi adentro y mi afuera,/ eres mi cómo y mi quién,/ tierra final y primera/ que enterrará con desdén/ el alma de mi quimera,/ mi origen, mi último tren,/ lo que perdí, quien me espera,/ reloj parado en mi andén,/ donde nací y donde muera,/ mi principio y mi huesera,/ mis alas y mi sostén,/ mi destierro y mi bandera,/ mi amada y mi carcelera,/ mi Calvario y mi Belén,/ y ante Dios, cuando Dios quiera,/ mis dos palabras postreras/ serán Sevilla y amén». Y se fue mirando al cielo.

Lurgardo García: «¿Conocéis el lugar…?»

Sonaba ‘Sevilla cofradiera ’ en la batuta de Francisco Javier Gutiérrez Juan y llegaba al escenario Lutgardo García . «Es Domingo de Pasión y hoy te rezaré de nuevo, ciudad en la que nací como quien se abraza un sueño. Carlos (en referencia a Herrera), no nos quitarán la gloria». Así empezó su parte de este acto el poeta, que pronunció el homenaje a Aquilino Duque con sus versos al Cachorro: «El Cachorro en el puente ./ Un prólogo de muerte viene escrito/ sobre su anatomía maltratada,/ sobre costillas, pómulos y brazos,/ sobre el oscuro hueco del diafragma».

Y acabó con el final de su texto, aquella en la que interpelaba a los sevillanos: «¿Conocéis el lugar , donde una plaza tiende/ sobre el cielo las hojas -bóveda vegetal-,/ y una Virgen sostiene en sus brazos a un mundo/ que, Soledad del Sábado, sueña resucitar?/ ¿Conocéis el lugar donde, encima del río,/ la bisagra del puente une mis dos orillas?/ Ese lugar es nuestro, es un sueño de luz/ que hoy enciende mis labios... y se llama Sevilla».

El aplauso

Se marchaba Lutgardo y sonaba ‘Virgen de la Paz’ , que es la banda sonora del comienzo, justo en el ecuador del acto. López de Paz pidió un aplauso para monseñor Asenjo en su último año como arzobispo . El público del Maestranza le dedicó una ovación en pie, que fue el reflejo de que en estos años ha sabido ganarse el cariño de una ciudad que no le recibió como es debido precisamente en la mañana del Domingo de Pasión de hace una década.

Le tocaba el turno al pregonero del año 2000, Joaquín Caro Romero, que hizo el paseíllo pausado y serio. Arrancó: «Muchas gracias, amigos y hermanos cofrades. En el día de hoy que curiosamente coincide con el Día mundial de la Poesía. Vamos a recordar la frase “el pasado nunca muere”. Ya expresé en 2000 que mi pregón no era cerrado, sino abierto y mi palabra es sólo una prolongación de la vuestra». Así, dio lectura al romance en el que nombró a todos los titulares de aquella Semana Santa de hace 21 años, ‘Letanía de la pluralidad de nuestra Semana Santa’.

Y, cuando parecía que había rematado su faena, el poeta cogió el capote, se fue a los medios, e improvisó una media verónica con la voz entrecortada: «Igual que ayer permanece./ Sale poco de su casa./ Mas cuando sale traspasa/ la muralla y la florece./ Tan adornada, parece/ una novia en el balcón./ Su cara y sus manos son/ del pueblo los aledaños./ Siempre alivia desengaños/ esta moza de San Gil,/ que dicen que por abril/ cumple diecinueve años».

José María Rubio: Amargura, Gran Poder y la Esperanza

Al escenario se subía ahora un violinista para interpretar el trío de ‘Estrella Sublime ’ con la Banda Municipal. Era el turno del pregonero más veterano de cuantos participaron en el homenaje. José María Rubio se puso ante el atril otra vez, 30 años después, pero esta vez en el Maestranza. De todos los que participaron en el acto, fue el único que pronunció su texto en el Lope de Vega. «Con la venia de Sevilla regreso emocionado a este atril y al poner mis manos en él quiero abrazar en esta mañana a todos los pregoneros que son y han sido pregoneros de la Semana Santa de Sevilla».

El poeta proclamó tres pasajes simbólicos de su recordado pregón. Primero, el de la Amargura : «Dicen que la Virgen quiere/ vestirse la toca blanca/ y quedarse con nosotras/ a vivir en nuestra casa». Continuó con el Señor de Sevilla : «Aunque fuera un tronco seco,/ deforme, oscuro, podrido,/ ese leño dolorido/ de tu rostro nazareno./ Aunque nada humano al menos/ quedara ya en la madera,/ ni tus ojos parecieran/ capaces de tu mirada,/ ni la llaga descarnada/ de tus manos, manos fuera;/ ni las espinas hirieran/ tu sien de miel traspasada;/ aunque ya no hubiera nada/ de misterio o de dolor, /ni de hombre ni de Dios/ en el leño de tu cara,/ en lo poco que quedara/ vendría a rezarte también/ mi Señor del Gran Poder/ carne de Dios Sevillana». Y terminó con su Esperanza: «Dicen que no tiene nombre/ el corazón. Es mentira/ porque Triana se llama/ el corazón de Sevilla».

Rubio se llevó una de las mayores ovaciones. Se encendía definitivamente el teatro, pero el culmen llegó con otra sorpresa. López de Paz señaló: «Vamos a hacer posible lo imposible». En la pantalla apareció Antonio Rodríguez Buzón y, por los altavoces, al compás de ‘Pasa la Virgen Macarena’ , sonó la voz del poeta en los versos de todos los tiempos: «Por eso a ti, Macarena/ talla en jardín de brisas/ con las gubias celestiales/ del dolor y la sonrisa,/ te hicieron la Soberana,/ de las Legiones Divinas./ Te coronaron de estrellas/ te proclamaron bendita/ y te bajaron los ángeles/ para dejarte en Sevilla./ Por eso Reinas habrá/ Pero como tu ninguna» . Los oles sonaron 65 años después, y arrancó la Municipal con 'Coronación de la Macarena'.

De Padilla a Cuesta

El acto llegaba a su recta final. La única mujer en pronunciar el Pregón de la Semana Santa en estos 80 años de historia, la periodista Charo Padilla , declamó con su sencillez el recuerdo que le brindó en 2019 a Angustias, la vecina del Cerro a la que entrevistaba cada Martes Santo. «Por su humildad, por su barniz de gracia, por su verdad, por su entrega sin límites. Ella era así. Angustias era para quererla, ella era del Cerro. Era parte de mi corazón. El barrio se la quedó para siempre, me la hurtó».

Y, para concluir, Padilla leyó el final de su pregón, con la música efectista del piano y aquella última frase que ha sonado en el anuncio de la Semana Santa hasta ahora: «Soy la mujer que un día, en un sueño, pregonó: Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó». La pregonera daba paso a Julio Cuesta , el hombre que aún no ha podido subirse al atril y que, si es posible, lo hará en 2022, tres años después de su nombramiento. «¿Qué hago aquí? Para un día subir a este atril con un pregón bajo el brazo, les aseguro que vendrá envuelto en el corazón». El próximo pregonero despidió el homenaje con un «señoras y señores, 80 pregoneros y hoy seis pregoneros han dicho. Muchas gracias».

Terminaba el acto tras dos horas «en la Gloria en la que hemos comenzado», como indicó López de Paz. Así, dio paso a la Municipal para que «pregonara la marcha que hilvanado todos los pregones»: ‘Amarguras’. Tras la música de Font de Anta y los himnos, se acabó este emotivo homenaje que encendió el alma de una ciudad fantasma, que este Domingo de Pasión volvió a ver besamanos y que dentro de una semana, volverá a salir por las calles de la memoria.