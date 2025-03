El palio no lloró con ella

«Venía la Virgen llorando y todo lloraba al verla». Lloraba el azul lejano en el cielo y lloraban las estrellas sin nada que se interpusiera. Llegó la Virgen llorando por San Miguel, después de la angostura, mientras aguardaba la venia en la Campana. «Llegó la Virgen llorando y todo lloró con Ella, lloró la luna redonda su plata por las veletas y lloró triste la noche, y la torre muda y quieta, y los ojos al mirarla y las manos que se elevan». Pero no lloró el palio su vaivén de azahar y azucena, aunque sí la candelería su labor de plata vieja. Todo lloraba con la Virgen del Valle como en el pregón de Rodríguez Buzón , menos su palio.

Porque era el propio cielo de Sevilla. Un cielo celeste del color de los seis cuando bailan por la Purísima, un cielo altísimo y limpio como si quisiera despegarse para ser el palio de la Virgen que esta vez no lloraba con ella. Era un palio del color de los ojos de la Virgen que llora , la reina del Valle que va regando con sus lágrimas el cauce por el que han de surgir las flores.

Lloraba toda Sevilla por el Valle de su pena, se fue llorando la Virgen y las lágrimas se las llevaba el incienso hacia el cielo porque ayer ése y no otro era su palio único, inigualable, inconfundible, intraspasable. Lloraba la Virgen del Valle y su llanto de pena se elevaba hasta los cielos con el reflejo que quema. Lloraba, sí, pero era su palio el cielo de Sevilla y su gloria la luna entera, redonda, inmóvil, asomada al balcón del celeste corredor para contemplar ese prodigio que vimos andar ayer por las calles de Sevilla.

La banda intentaba rebajarle la pena. Lo mismo en la Anunciación que en la Magdalena, donde la Quinta Angustia recuperó la música al compás del bamboleo del Cristo que ni está enhiesto ni está caído, que desciende lentamente entre tresillos y corcheas. Ya lo llevaba mucho tiempo atrás, más de un siglo, pero la recuperación del acompañamiento fúnebre, a cargo de la banda del Carmen de Villalba del Alcor, resultó todo un éxito. Los músicos compusieron una nota muy elegante , al margen del trabajo de los costaleros. Otra cosa no se entendería. Arriaba el paso, pero la banda seguía tocando. Con enorme gusto, con medida armonía para no desentonar. Y no desentonó. En absoluto.

El Jueves es el día del amor fraterno. Y el del sacerdocio, que a menudo se olvida. Pablo D’Ors, sacerdote y escritor best-seller con su ‘Biografia del silencio’ luego ampliada a ‘Biografía de la luz’ felicitó las fechas con un mensaje en el que hablaba del día del amor fraterno. «El jueves santo es el día del amor. El viernes, el del dolor. El sábado, el del vacío. El domingo, el de la luz. Amor, dolor, vacío y luz son sin duda las principales cuestiones que plantea toda existencia humana».

No hay mejor definición dela Semana Santa, y la vida misma. Duele lo que se ama, con un dolor distinto a cualquier otro , y no se ama del todo hasta que no duele en el fondo del alma. Luego, el dolor se supera con un vacío como el del sepulcro, el del grande y santo sábado en que Dios ha desaparecido. Pero, de repente, ese vacío lo llena una nueva luz, la de la resurrección, la de primavera, la de Pascua.

Por continuar con D’Ors, diremos que «e l gesto que mayormente rompe la creencia en un Dios que arregla los asuntos humanos desde arriba (si es que le da la gana de arreglarlos) es el lavatorio de los pies . Jesús se despoja de su manto, siendo el vestido –en la biblia– el símbolo de la identidad. No sólo: Jesús se ciñe la toalla, siendo la toalla el utensilio propio de la servidumbre».

Sólo a esta luz cabe entender el escarnio que supuso la crucifixión desnudo, aun sin el paño de pureza con que el pudor de todas las épocas ha tapado las partes pudendas de Cristo escarnecido en la cruz. Si hay algún misterio de nuestra Semana Santa capaz de describir plásticamente esta circunstancia, ese es el de Santa Catalina: en esa exaltación abigarrada de un madero que no es diferente al de los malhechores, con un crucificado que se ve impotente ante la fuerza que desarrollan los caballos. Como impotentes se han visto durante dieciocho años los hermanos de los Caballos hasta que ayer volvieron a abrir las puertas de su templo –¡y qué templo!– para hacer su estación de penitencia.

La cruz que han sabido llevar con paciencia y humildad en todo este tiempo. Es hora de recordar los versos de León Felipe que aprendimos en la infancia –cuando la memoria se ejercitaba recordando poemas religiosos, ¡doble falta!– y que nunca nos han abandonado: « Hazme una cruz sencilla, carpintero… / sin añadidos ni ornamentos , / que se vean desnudos los maderos, / desnudos y decididamente rectos: / los brazos en alto hacia la tierra, / el astil disparándose a los cielos. / Que no haya un solo adorno que distraiga este gesto, / este equilibrio humano de los mandamientos. / Sencilla, sencilla… / haazme una cruz sencilla, carpintero».

Es la cruz sencilla de un galileo que la abraza amorosamente bajando la rampa del Salvador como si no pesara, como si fuera lo más sencillo del mundo, como si portar ese madero en que lo llevan a crucificar fuera la consecuencia lógica de lavarle los pies a los apóstoles , de rezar agónicamente en Gestsemaní, ese escenario de la plaza de los Carros; de sufrir el castigo innoble en la capilla –por fin– de las Cigarreras y de ver cómo le encasquetaban una corona de espinas en la Anunciación.

Por qué la celebración, por qué la fiesta, por qué las mujeres enlutadas con la mantilla. De nuevo D’Ors da la clave: « Celebrar no es un lujo, es una necesidad. Nada está terminado hasta que no se celebra. Celebrar algo es agradecerlo, es decir, haber comprendido su sentido y alegrarse por ello». Ello explica por qué, aun en el sufrimiento más horroroso del inocente victimizado, el pueblo sevillano saca ganas de celebración y de fiesta.

El Jueves fue perfecto para eso. Se vio mucho público, por supuesto, pero tenía poco que ver con el que se apoderó de la ciudad en la madrugada del jueves por culpa de los retrasos del miércoles. Un Jueves para sentir el orgullo de vivir en Sevilla.

Para que podamos decirle a la ciudad, con Rafael Montesinos, «existes porque existo y te proclamo, / porque temo a la nada donde voy, / mas que a esta soledad donde ahora estoy». Hasta apurar el poema ‘Oración a Dios Padre’ para prepararnos a vivir la Madrugada: « ¿Cuándo, desesperada y pensativa, / reposará mi carne en la esperanza?».