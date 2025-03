El nuevo escenario que se abre el Domingo de Ramos de 2023

El Domingo de Ramos de 2023 tendrá varias novedades con respecto a la nómina. La más destacable es que la jornada comenzará a las cuatro de la tarde, 20 minutos antes de lo establecido hasta este 2022. Además, habrá un nuevo reparto de minutos porque en los diferentes conteos de nazarenos por la Campana o la plaza de San Francisco, la Borriquita pierde cinco minutos y corporaciones como la Paz ganan tiempo para el paso de su cortejo por la carrera oficial.

El día empezará en San Julián en torno a la una o una y media de la tarde con la hermandad de la Hiniesta. También, la Paz podría barajar salir a la una, recorrer el Porvenir a la ida y, a la vuelta, volver a su sede directamente cruzando la avenida de la Borbolla, Brasil y Río de la Plata. Es decir, a las dos de la tarde, los primeros cortejos del Domingo de Ramos se encontrarían entre la plaza del Pumarejo y la de San Julián y entre el parque de María Luisa y San Sebastián.

La Borriquita saldría en torno a las dos y media de la tarde para estar a las cuatro en la plaza de la Campana. Detrás, vendría Jesús Despojado con unos horarios parecidos a los actuales , aunque algo adelantados. En vez de salir unos minutos antes de las tres, saldría media hora antes.

La Hiniesta será una de las corporaciones con más cambios porque será la tercera, llegando a la plaza de la Campana sobre las cinco de la tarde, abriéndose la posibilidad de regresar por la Alfalfa y la calle San Juan y volviendo a su templo a las doce de la noche, dos horas antes de lo que viene haciendo hasta este año.

Parte central del día

Por su parte, la Cena adelantará los horarios en la primera parte, volviendo a los Terceros en unas horas parecidas a las once y media de la noche. La cofradía del Porvenir alcanzará la carrera oficial en la parte central de la jornada , siendo beneficiada con un mayor tiempo de paso. La entrada será más tardía que la actual, llegando a la una y media o dos de la madrugada.

San Roque es otra hermandad que se quedaría en la misma posición que hasta el momento. No obstante, tendrá que llevar un ritmo alto para no frenar a la Amargura en el regreso por Francos. La cofradía de la Ronda Histórica se beneficiaría porque no tendría que sufrir el parón que se sucede año tras año en la Cuesta del Bacalao y alrededores.

La Amargura adelantaría su posición y la cofradía saldría de San Juan de la Palma a las seis y media de la tarde, es decir, iniciaría su estación de penitencia siempre de día . Luego, se colocaría detrás de San Roque desde el Duque hasta la calle Villegas. Cuando llegue al Salvador, habrá pasado un tiempo suficiente para que salga el Amor y el palio volverá al templo de la calle Feria antes de la una.

Jesús de las Penas de la Estrella Rocío Ruz

La Estrella sería la penúltima y podría hacer que se retrasara su entrada, sin embargo, en la práctica, se ha calculado que el adelanto de la jornada hasta las cuatro de la tarde no supondría alterar el horario en demasía. La Amargura sólo tendría unos 40 minutos de paso por la carrera y la corporación de San Jacinto podría regresar más rápido a su capilla.

Por último, el Cristo del Amor y la Virgen del Socorro cerrarían la jornada con pocos cambios en los horarios de esta parte de la jornada y se beneficiaría a la hora de volver al Salvador porque no tendría a la corporación de San Juan de la Palma antes.