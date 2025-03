Así hemos contado la Madrugada de la Semana Santa de Sevilla 2022

Esta Madrugada del Viernes Santo de la Semana Santa de Sevilla 2022 se ponen en la calle seis cofradías: el Silencio, el Gran Poder, la Macarena, el Calvario, la Esperanza de Triana y los Gitanos. Desde ABC y Pasión en Sevilla ofreceremos el minuto a minuto y la retransmisión en directo de todo cuanto ocurra a lo largo de esta jornada, núcleo central de la Semana Santa de Sevilla y en la que la previsión meteorológica es de cielos completamente despejados y temperaturas agradables.

El directo comenzará a las 23.30 horas, media hora antes de que pongan su cruz de guía en la calle la hermandad de la Macarena.

Las retransmisiones, con el patrocinio de Caja Rural del Sur y la producción de Directo Producciones, que se ofrecerán en este mismo enlace de Pasión en Sevilla en esta Madrugada de 2022 son las siguientes:

- Los Gitanos – 2.30 H. Salida

- El Calvario – 2.45 H. Salida

- Silencio – 4.30 H. Gavidia

- Gran Poder – 5.30 H. Plaza del Museo

- La Macarena – 7.00 H. Santa Ángela

- Esperanza de Triana – 9.00 H. Capilla Estrella