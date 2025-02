Una inmensa mayoría de cofradías apoya a Francisco Vélez

Las hermandades de Sevilla han respaldado mayoritariamente la continuidad de Francisco Vélez como presidente de la institución otros cuatro más. En estos comicios, han acudido dos candidaturas: la del propio Vélez y la de José Félix Romero, quien fuera hermano mayor de la Soledad de San Buentaventura. Y las corporaciones han votado masivamente al actual dirigente y a su equipo, que repite en su mayoría. En torno a las ocho de la tarde, se han formado los primeros corrillos de hermanos mayores en la puerta de la capilla de Santa María de Jesús para acceder al interior del templo y entrar en la sala donde se ha desarrollado la asamblea y la votación. Fuera, una charanga ha amenizado la avenida de la Constitución y ha sacado algunas risas a los dirigentes de las cofradías sevillanas ante algunos temas musicales que han sonado por parte del grupo musical. Algún que otro hermano mayor rezagado se ha confundido, ha llegado tarde o no sabía por dónde se entraba. Han llegado por la calle San Gregorio, la avenida o la Puerta de Jerez. Han saludado a los periodistas que han cubierto estos comicios y han bajado la rampa para pasar por la puerta del templo que formó parte de la primera Universidad de Sevilla. Dentro, ya se encontraba Francisco Vélez y su equipo.

Cuando todos los hermanos mayores han estado sentados en la sala principal del Consejo de Cofradías, los medios han podido entrar para tomar algunas imágenes antes del inicio de la votación. La sala ha estado completamente repleta de personas e incluso, algunas de ellas se han tenido que subir a la escalera porque no había ningún hueco posible. Presidiendo la mesa electoral, se ha encontrado el delegado de hermandades y cofradías del arzobispado, Marcelino Manzano y, a su lado, el secretario, José Carretero , que se ha presentado también a la reelección. Asimismo, varios hermanos mayores han estado de escrutadores. Después, los medios se han salido al no poder estar durante la votación y se ha ido llamando a los dirigentes o representantes de las hermandades para que fueran a votar a la urna. En la primera fila, se ha encontrado Vélez esperando el resultado. José Félix Romero no ha podido estar al no ser hermano mayor en la actualidad de ninguna corporación ni ser miembro del Consejo de Hermandades. Sobre las nueve y cuarto, han comenzado a contarse las papeletas de las 124 cofradías que han asistido. Faltó una, la del Inmaculado Corazón de María de Torreblanca, de la que no ha habido ningún representante.

Mayoría

Media hora después, ha sonado un fuerte aplauso desde el interior de la sede de la institución indicando que ya se había proclamado el ganador de los comicios. Minutos antes de esa ovación, ya han circulado los primeros mensajes señalando que la candidatura de Francisco Vélez había ganado. 101 corporaciones votaron por la continuidad de un equipo que había entrado en noviembre de 2018, que había afrontado la pandemia del coronavirus y que había gestionado una institución que, prácticamente, se había quedado sin recursos cuando se suspendió la Semana Santa de 2020. La candidatura de José Félix Romero ha recibido 22 votos y ha habido 2 en blanco. A las diez de la noche, han empezado a salir los hermanos mayores del interior de la sala y han vuelto a formarse los corrillos en el exterior y el interior para felicitar a Vélez y su equipo, donde seguirá como vicepresidente José Roda Peña, y donde entrará como tesorero Eduardo Carrera, anterior delegado del Miércoles Santo. También, ha habido abrazos para Alejandro Marchena, que se ha despedido del cargo. Al Consejo de Cofradías se ha acercado también para felicitar al presidente Francisco Carrera Iglesias ‘Paquili’, así como numerosos delegados que salen y entran en un Consejo de Cofradías que tendrá que afrontar importantes reformas de las jornadas de la Semana Santa ante los retrasos que se han producido este 2022, así como la gestión de la salida de la crisis generada por la pandemia del coronavirus y que ha golpeado a los recursos económicos de las corporaciones.

La fotografía final es la que se hizo todo el equipo de Francisco Vélez tras haber recibido todas las felicitaciones de los hermanos mayores, justo delante del altar mayor de la capilla de Santa María de Jesús. Al presidente electo no se le ha quitado la sonrisa durante todo el tiempo al haber recibido el apoyo mayoritario del 81 por ciento de las corporaciones sevillanas y haberse convertido en el dirigente más votado del Consejo de Cofradías en todos sus años de historia.

Francisco Vélez Raúl Doblado Francisco Vélez: «Este respaldo de los hermanos mayores nos da fuerza» En sus primeras declaraciones como presidente electo, Francisco Vélez ha señalado que «este respaldo de los hermanos mayores nos da mucha fuerza e ilusión por todo el trabajo realizado durante estos años». Asimismo, ha destacado que «creía que debía haber un reconocimiento y así ha sido por parte de las cofradías». Por otro lado, ha añadido que, a partir de ahora, «el equipo se pondrá a trabajar para ayudar a las cofradías». Preguntado por la organización del Santo Entierro Grande en 2023, ha explicado que «aún no ha llegado la petición formal de la hermandad y supongo que llegará en próximas fechas», por lo que «a partir de ahí, se trabajará para organizar este evento junto con la corporación del Sábado Santo».