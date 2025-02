«Hasta el segundo semestre de 2022 no veremos un paso en la calle con la normalidad de antaño»

Irrumpió en la escena de la actualidad cofradiera en la semana de Pascua de 2020 firmando un visionario artículo en el que aseguraba que la Semana Santa de los siguientes «dos o tres años no se parecería en nada» a la que conocíamos hasta ese momento y en el que ya anticipaba, a doce meses vista, que la de 2021 se viviría exclusivamente de puertas de los templos para adentro. Y ciertamente lo clavó. La predicción de este reconocido reumatólogo del Hospital Virgen del Rocío, responsable de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes y de Investigación y Ensayos Clínicos y profesor mejor valorado por los estudiantes de Medicina de la promoción de este año, cobra más fuerza si recordamos que en aquel momento, pocos días después de la declaración del estado de alarma, el Ayuntamiento de Sevilla aún pensaba que en septiembre íbamos a estar celebrando la Feria. Aunque no forma parte de ningún comité asesor del Covid-19, Alejandro Muñoz Jiménez (Sevilla, 1981) se vio impelido entonces a despertar conciencias después de haber liderado una investigación pionera a nivel mundial para detectar un fármaco que frenase la cascada inflamatoria de los pacientes afectados por el coronavirus. «Me vi en la necesidad de alertar, de despertar a la población cofrade y no cofrade sobre una realidad de la que gente no estaba tomando conciencia o no se lo estaba tomando en serio».

-Es usted la única voz autorizada en el campo de la medicina que fue capaz de anticipar, con un año de antelación, cómo iba a ser la Semana Santa de 2021…

-Está mal que lo diga pero yo lo tenía muy claro. Siguiendo modelos predictivos, entendí que era técnicamente imposible que hubiera Semana Santa en 2021. Cuando conjugas la condición de científico con tu condición de cofrade, eres capaz de evaluar una situación incluso a doce meses vista. Los médicos tenemos que ser cautos y creo que hay que mandar siempre un mensaje de cautela.

-Apelando de nuevo a esa doble condición, ¿qué escenario se dibuja para la Semana Santa de 2022 si, como todo parece, después del verano alcanzamos la ansiada inmunidad de rebaño?

-Hay tres aspectos fundamentales. El primero es que a día de hoy no sabemos hasta cuándo los anticuerpos que generan la vacuna van a ser prevalentes, es decir, si nos vamos a tener que revacunar otra vez el año que viene, probablemente sí. El segundo aspecto que hay que considerar es que nos enfrentamos a una pandemia mundial con posibilidad de nuevas cepas. Y puede darse el caso de que la vacuna que nos hemos puesto este año a lo mejor no se muestra tan efectiva frente a nuevas cepas que puedan ir surgiendo. Y el tercer punto es que si entendemos que entre el 70 y el 80% de la población estará vacunada en septiembre y octubre, para mí la Cabalgata de Reyes de 2022 servirá de prueba del nueve de la Semana Santa. Son modelos de celebración parecidos con el discurrir de un cortejo, una gran afluencia de público y participación de bandas. Si el modelo que se adopte de Cabalgata funciona, pues probablemente tengamos una Semana Santa más o menos adaptada a esta nueva realidad, mucho más cercana a la que hemos conocido siempre, pero nunca igual. El momento no va a estar para eso. Y además, la Semana Santa es una celebración pública donde el flujo de personas es muy difícil de evaluar, incluso podría darse algún problema de orden público como el que hemos visto en Israel recientemente. No podemos retomar la Semana Santa al cien por cien porque la afluencia podría desbordarse. Tengo que reconocer que una Semana Santa similar al cien por cien a la que vivimos en 2019 aún la veo lejana, probablemente para 2023.

-¿Cómo se prefigura usted esa Semana Santa de 2022? Le invito a mojarse en aspectos muy concretos. Por ejemplo, ¿habrá mascarillas en la Semana Santa de 2022?

-En el 2022 va a haber unos meses en los que la mascarilla irá despareciendo progresivamente, pero se me antoja que allá por marzo o abril vamos a tener todavía la mascarilla. No porque sea obligatoria, pero a la gente probablemente le dé reparo no llevarla. Distinto será el verano, porque es incómoda, pero para marzo o abril, aunque no sea obligatoria, creo que la mascarilla va a estar muy implantada entre la ciudadanía como mecanismo de defensa, como estamos viendo en Japón y en China de una manera estandarizada.

-Usted ya ha anticipado que la Semana Santa del año que viene será de imágenes en andas, pero no de pasos. No sé si a la vista del optimismo que se respira en la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, donde se muestran “convencidos” de que el año que viene habrá pasos en la calle, le anima a cambiar su pronóstico.

-Ojalá para el año que viene tengamos un escenario tan favorable. Yo seré el primero que me alegraré, pero ya sabemos que ese mismo optimismo no fue real el año pasado. Creo que debemos de pensar en una Semana Santa en la que habrá nazarenos, habrá Carrera Oficial aforada, pero la posibilidad de pasos a mí se me antoja difícil, primero por la alta congregación de personas debajo de un paso y luego por la más que posible afluencia masiva de espectadores que pueda degenerar en un problema de orden público. Considero muy conveniente que diseñemos la Semana Santa de 2022 sobre una parihuela. Eso nos va a dar mucha tranquilidad para planificar una Semana Santa adaptada al Covid-19. Y luego no podemos olvidar una circunstancia: esta pandemia está sujeta a cambios radicales. ¿Qué quiero decir? Si dos semanas antes de la Semana Santa de 2022 surge una nueva cepa y se produce un nuevo momento de incertidumbre, con una parihuela sería más fácil de gestionar cualquier imprevisto. Si para 2022 nos limitamos a diseñar una Semana Santa como la hemos conocido siempre, cualquier repunte, cualquier nueva cepa podría dinamitar esa planificación. Yo puedo compartir ese optimismo de las autoridades desde una manera personal, pero como médico mi obligación es pensar en el escenario más desfavorable.

-¿Y no cree que unas andas pueden ejercer el mismo efecto llamada que un paso y que, por el contrario, son menos seguras para la estabilidad de una imagen en caso, como usted alerta, de un posible altercado de orden público? ¿O el problema, en realidad, son los costaleros?

-No, el problema no son los costaleros. De hecho, las parihuelas tendrían que estar necesariamente llevadas por los costaleros. Creo que al mundo del costalero le llenaría de orgullo llevar en andas a su Cristo o a su Virgen, aunque sea por fuera, e incluso que se les viera. Indudablemente, si miramos por la integridad de la imagen, ésta va mucho más segura sobre un paso, pero aquí estamos hablando de seguridad ciudadana. El tema de la parihuela yo lo planteo como una fórmula intermedia, una alternativa mucho más versátil para que las imágenes salgan y para evitar el hacinamiento de los costaleros debajo de un paso no solamente el día de la procesión sino semanas antes o meses antes con los ensayos. Y además creo que la opción de las parihuelas podría ir vislumbrándose ya en la temporada de procesiones de Glorias que tenemos por delante. Debajo de un paso es muy difícil mantener una mascarilla y la distancia social, por muy bien vacunados que estén los costaleros. Si al final la situación epidemiológica es favorable, perfecto, sacaremos las imágenes en sus pasos con costaleros, pero hay que articular opciones seguras y la opción de la parihuela no me parece anómala para empezar a diseñar una Semana Santa para que la ya quedan diez meses. En unas parihuelas, los costaleros van con su mascarillas, su traje de chaqueta y manteniendo una distancia de medio metro. Debajo de un paso, no puedes llevar mascarilla. El condicionante de la seguridad se rompe en el momento en que no hay mascarilla. Hacer una PCR, que vale unos 30 euros, a una cuadrilla entera podría salir entre 3.000 y 5.000 euros de coste. No sé si eso las hermandades lo pueden asumir. Y además, nos podemos encontrar con la situación de que haya que revacunar a la población porque los anticuerpos generados por la vacuna hayan desaparecido.

-Si mañana le llamara el presidente del Consejo para solicitarle su opinión, ¿qué recomendaciones le ofrecería para empezar a planificar la Semana Santa de 2022?

-Indudablemente, el tiempo, como todo en la vida, nos dará o quitará razones. Pero creo que debemos aprovechar el periodo de Glorias para empezar a testar modelos como el de la parihuela, a ver qué comportamiento tiene. Mes que pase sin que nuestras cofradías disfruten de la calle, mes que a los niños -y yo tengo niños- se les siguen olvidando estas vivencias. A ver si por apostar por el todo o nada, no vamos a poder ir ganando espacios con esta opción de las parihuelas. Los nazarenos, al estar cubiertos, no constituyen un área sensible. Sí es verdad que los cuerpos de nazarenos deberían formar en sitios más amplios. Indudablemente, tendríamos que buscar una Carrera Oficial más amplia y espaciosa que la que tenemos, entre otras cosas para que quepa más gente y genere más ingresos para las hermandades. Y repito, el modelo de la parihuela es más versátil y te da la tranquilidad de que no haya la necesidad imperiosa de que todo esté reglado con PCR. En definitiva, el modelo sobre el que hay que empezar a trabajar pivotaría sobre una Carrera Oficial más amplia, la utilización de parihuelas, formar a los nazarenos en espacios más amplios, sin necesidad de instaurar números clausus, y en cuanto a las bandas de música, probablemente haya que reducir los componentes y adaptar repertorios a composiciones no tan grandilocuentes.

-¿Habrá calles aforadas?

-Habrá calles aforadas. Estoy convencido de que las entradas y salidas de las cofradías serán escenarios donde imperiosamente será necesario aforar, así como en las zonas más espectaculares y sensibles, pongo por caso el tránsito de San Gonzalo por El Baratillo, la Cuesta del Bacalao... algo que ya la ciudad de Sevilla sabe de qué va y sus autoridades han demostrado saber hacerlo.

-¿Y Carrera Oficial aforada?

-Indudablemente, igual que en los estadios de fútbol, que sabemos que ya en breve podrán acoger parte de público. Una carrera oficial es muy fácil de aforar en cuanto a número, probablemente tenga que haber un reparto de días o de horas, o es probable que igual que ocurre con los coches de caballo en la Feria, con matrículas pares e impares, aquí habrá que trabajar sobre un aforo sobre días. No tengo la menor duda de que no se puede alcanzar ese hacinamiento dentro de la Carrera Oficial.

-¿Qué sería aconsejable? ¿Una Carrera Oficial a la mitad o a un tercio de su rendimiento?

-Yo creo que a mitad de rendimiento podría valer, y probablemente en la Carrera Oficial tenga que ser necesaria la mascarilla.

-¿Sería partidario de buscar una alternativa al recorrido actual de la Carrera Oficial por avenidas más amplias?

-Indudablemente, todos sabemos que esta pandemia está generando nuevas oportunidades, aquí por ejemplo en el hospital con la telemedicina. Creo que es una opción más que respetable plantear el recorrido de la Carrera Oficial por avenidas mucho más amplias. Tenemos que intentar saber que hay que cambiar cosas, que la Carrera Oficial muy probablemente vaya a cambiar después de la pandemia y, muy probablemente, la de 2022 sea una Carrera Oficial con una avenida mucho más amplia que permita mucho más público manteniendo la distancia de seguridad.

-Acabamos con una pregunta que se hace todo el mundo, ¿cuándo veremos un paso en la calle con todos sus avíos?

-Para mí, estoy convencido de que en el segundo semestre de 2022, vía alguna procesión extraordinaria, podremos tener un paso en la calle con toda la normalidad que eso sugiere: paso con costaleros, banda de música y nosotros sin necesidad de mascarilla.

Más temas:

Semana Santa de Sevilla