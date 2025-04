Hacienda recurre la exención del IVA de las sillas y frena la devolución del dinero a los abonados

La Agencia Tributaria ha recurrido la sentencia del Tribunal Económico‐Administrativo Regional de Andalucía (TEARA) del pasado 27 de enero por la cual daba la razón al Consejo de Cofradías en su reclamación presentada para obtener la exención del IVA aplicado sobre las sillas de la Carrera Oficial. De esta forma, el proceso de devolución del dinero a los abonados correspondientes a los años 2020 y 2022 se ve frenado en seco. Hacienda, de esta forma, ha apelado la decisión judicial que eximía a las hermandades del cobro de este impuesto al considerar que las procesiones no son un espectáculo cultural sino religioso, por lo que no procede tributar por ello.

El Consejo de Cofradías ha informado que, con fecha del 23 de mayo de 2022, se ha recibido notificación del TEARA de este recurso extraordinario de alzada contra aquella resolución, de forma que se pueden elevar alegaciones en el plazo de un mes. La institución que representa a las hermandades de la ciudad señala en un comunicado que la devolución del dinero podría efectuarse a partir de que haya constancia oficial de que la resolución no ha sido impugnada, como así ha ocurrido, por lo que hasta que no sea en firme, no se podrá proceder al reintegro de las cuantías del 21% sobre el precio de las sillas a los abonados.

Esto, asimismo, supone que el Consejo de Cofradías obró en consecuencia en la gestión de este proceso por el cual se vio obligado a cobrar el IVA de cara a la Semana Santa de 2020 después de que una pregunta vinculante efectuada por la agrupación de cofradías de Murcia a la Agencia Tributaria obtuviera como respuesta que era obligatoria la tributación. Así, la intención del Consejo de Sevilla siempre fue la de aceptar aquella resolución para evitar consecuencias indeseadas y solicitar a posteriori la exención para, llegado el caso, devolver las cuantías correspondientes a los abonados, como así ha ocurrido.

Ahora, la instancia superior , el Tribunal Económico‐ Administrativo Central, tendrá que resolver la reclamación elevada por el Ministerio de Hacienda, que sigue con su intención de que las cofradías tributen por explotar las sillas y palcos de la Carrera Oficial.