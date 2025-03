Primer golpe. Escenas de la Pasión

La exposición del Casino -por cierto, tremendo el descuido del histórico edificio y su entorno-es la que todos hubiéramos querido ver de niños. Allí están cara a cara esas figuras enormes que ocupaban la imaginación de los más pequeños antes, durante y después de la Semana Santa: Pilatos, el caballo de Triana, Herodes... Pero una vez vista nos damos cuenta que no es solo la exposición ideal para los niños sino también para los mayores ya que permite descubrir un universo de detalles y perfiles nuevos. Sale uno de allí con varias conclusiones. La primera: la categoría la de las figuras de la Macarena que puede ser hasta el mejor grupo escultórico de Castillo Lastrucci a la altura de los misterios míticos de Sevilla, un Castillo que no tiene nada que ver con que hace el romano de San Gonzalo cuyo Caifás magnífico. Más ideas: el misterio de la Esperanza de Triana con el esclavo es más comprensible. Otras: la excelencia de la orfebrería de las corazas de los soldados que daría para una exposición sola y el inmenso valor de varias de las figuras del las Cinco Llagas ¡que en su día hasta quisieron cambiar! Pero también salgo de esta muestra organizada por el Consejo y el Ayuntamiento con la convicción -desde el respeto- de que Jesús Despojado y el Carmen tienen que revisar sus misterios que no son equiparables con el resto. Sé que una lo está pensando. Y la otra, debería.

Misterio de las Tres Caídas de Triana ABC