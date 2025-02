¿Cuáles son los puntos negros de la Semana Santa de Sevilla?

Los criterios objetivos que ha presentado el Consejo de Cofradías a los hermanos mayores tratarán de resolver algunos de los grandes puntos negros que afectan a la Semana Santa. Las tres jornadas sobre las que pesa la mayor carga de problemas son el Domingo de Ramos, el Miércoles Santo y la Madrugada. Sin embargo, casi todos los días los padecen en mayor o menos medida. Estos son, jornada a jornada, los asuntos a arreglar para que se desatasque la Semana Santa.

Domingo de Ramos

La jornada inaugural de la Semana Santa tiene como principal problema la gran concentración de público durante la tarde. Esto se ve acuciado por el hecho de que tres cofradías van seguidas al salir de la Catedral por el eje Francos-Cuesta del Rosario: l a Cena, la Hiniesta y San Roque. Esto provoca auténticos tapones de público que generan inseguridad y que, incluso, pueden llegar a provocar que se bloquee el discurrir de las cofradías y los retrasos perjudiquen sobre todo a la Amargura y el Amor, que son las últimas.

Ésta será una cuestión que se deberá solucionar permutando a alguna cofradía como Jesús Despojado o la Paz para favorecer que haya alternancia a la salida de la Catedral.

Lunes Santo

Sin ser una jornada con grandes puntos conflictivos, sí hay que tratar de resolver el problema que tiene la hermandad del Museo , que está más horas en la calle el Martes Santo que el propio Lunes. Para ello, se podría aplicar el criterio que ofrece el Consejo de que sean las hermandades cuyos templos estén más próximos a la Catedral las que pasen al último lugar del día. Así, se podría plantear una permuta entre el Museo y las Aguas para favorecer que la primera no tenga que entrar pasadas las tres de la mañana.

Martes Santo

Esta jornada encontró una solución, no libre de polémica, en 2019, cuando el Consejo de Cofradías impuso un plan después de que las hermandades no acordasen un nuevo orden de paso distinto al del año anterior, cuando discurrieron a la inversa por la Carrera Oficial. El nuevo plan que se estrenó el año antes de la pandemia funcionó, aunque quedaron por resolver una serie de cruces como el del Cerro con los Estudiantes en la Puerta de Jerez , al que se le pretendió dar solución con un nuevo itinerario de regreso del Cerro por la Puerta de la Carne y San Bernardo, en lugar de por la calle San Fernando.

Otro problema que se resolvía era el hecho de que San Esteban fuese la primera , en un horario que desnaturalizaba a la cofradía, por lo que se aprobó que fuese la segunda, por detrás del Cerro en la Carrera Oficial. La lluvia impidió ambas pruebas.

Miércoles Santo

Ni los retrasos del Domingo de Ramos ni el desborde de nazarenos en la Madrugada. El problema que más se evidenció en la pasada Semana Santa fue el del Miércoles Santo. Tiene, al menos, tres graves puntos negros a resolver.

El primero de ellos es el hecho de que seis hermandades de las nueve del día pasan por la calle Orfila, lo que provoca un círculo de concentración de público que genera gran inseguridad y que, además, llega a bloquear la jornada al formarse una pescadilla que se muerde la cola a lo largo de la tarde. Esto implica que los Panaderos tenga serios problemas para salir y que, este año, decidiera alargar de forma desmesurada su itinerario de ida para evitar verse atrapada en su capilla. Sin embargo, esto no resolvió el otro gran problema que padece: el palio de la Virgen de Regla entra pasadas las 3.30 horas de la madrugada.

Otro asunto a resolver es el itinerario de vuelta de las Siete Palabras. Hasta 2019, la cofradía de San Vicente regresaba por Hernando Colón y debía esperar a que terminase de pasar los Panaderos por la plaza de San Francisco para poder seguir. Cualquier retraso la dejaba atrapada. Por eso, este año tomó una determinación incomprensible, como fue la de regresar por Fray Ceferino y esperar en la puerta de Correos a que los Panaderos entrase en la Catedral para poder bajar la Avenida y Fernández y González. Lo que ocurrió fue que se vio bloqueada y que la cruz de guía se topara con los tramos del misterio de los Panaderos y que, para más inri, no había forma de regresar por el Arenal llegado el caso porque allí se encontraba el Baratillo.

Se plantea, como posible solución al día, además de establecer la alternancia a la salida de la Catedral, que esta última hermandad pase a los últimos puestos, ya que su capilla se encuentra más cercana al templo metropolitano.

Jueves Santo

El gran problema de esta jornada casi no tiene solución: no puede adelantar el horario hasta que no terminen los oficios de la Catedral ni puede retrasarlo, porque se toparía con la Madrugada. Sin embargo, en los últimos años sí se han resuelto algunos puntos negros con cambios de itinerario, como el de este año de Montesión , que para no quedarse parada en Trajano ha ampliado el recorrido por Jesús del Gran Poder.

Otro de los puntos negros que tiene el Jueves Santo es el momento en el que la Exaltación pone su cruz de guía en Álvarez Quinter o, ya que el misterio no cabe por la estrechez de Francos. Ahí, la cofradía de Santa Catalina se queda parada hasta que termine de salir Pasión para no entorpecerla y, a su vez, eso genera que Montesión y la Quinta Angustia y las que van detrás se frenen también mientras están en la Carrera Oficial.

Esta jornada tiene otro cruce que no llega a ocasionar tantos problemas como en otras jornadas, pero que sí hay que vigilar, como es el del Valle con Pasión en el Banco de España.

Madrugada

Es la jornada sobre la que más se ha hablado en los últimos años por el tremendo crecimiento en los cuerpos de nazarenos , que han llegado a romper las costuras y provocar que tengan que comprimirse hasta la extenuación para cumplir los horarios y no bloquear el día.

El punto negro prioritario a resolver es el cruce del Gran Poder con la Esperanza de Triana en San Pablo. El esfuerzo que hace esta última para poder dejar pasar a la de San Lorenzo es ya inasumible. El cuerpo de nazarenos se comprime hasta el punto de que no hay espacio entre ellos y, además, la cofradía se ve parada durante mucho tiempo antes de entrar en la Carrera Oficial. En los últimos años se ha cumplido a la perfección el horario marcado para que se libere el cruce, pero la Esperanza de Triana pide ya una solución, planteando incluso que el Gran Poder llegue hasta Pastor y Landero por la calle Adriano, algo que ésta no acepta porque ya se ve obligada a dar un rodeo enorme desde que suprimió su paso por Cuna.

Otro cruce que está en el aire es el del Silencio y la Macarena en Aponte . Para resolverlo, hace unos años la primera tuvo que aceptar un rodeo por San Andrés hasta la Gavidia para regresar a San Antonio Abad. El recorrido, además de que es más largo, es muy deslucido para esta cofradía. Así, debe buscarse otra solución.

El Calvario está en la misma situación a la ida. Se vio obligada a salir antes y llegar hasta el Museo . Pese a que el itinerario es más adecuado, supone más tiempo en la calle y no está dispuesta a ello. Sin embargo, es fundamental que esta cofradía tome este nuevo itinerario para no suponer un mayor bloqueo a la Esperanza de Triana, que lleva años reclamando su puesto histórico, que es delante de la de la Magdalena.

Los Gitanos, que también pide lo mismo, tiene que soportar todos los retrasos del día y cada año entra más tarde en la Campana, incluso ya de amanecida. Es el último gran problema a resolver en esta complicada jornada.

Viernes Santo

Es un día que tradicionalmente no es problemático, salvo algunas cuestiones puntuales como los retrasos que hacen que cofradías como la O entren muy tarde.

Sábado Santo

Es la jornada más cómoda de la Semana Santa, ya que apenas salen cinco cofradías. Este próximo año, no obstante, sí habrá que resolver con certeza los horarios e itinerarios por la celebración del Santo Entierro Grande , que no debe perjudicar al resto de hermandades del Sábado Santo.