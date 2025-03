Chisporroteos. Antología para un domingo

El pregón de la Semana Santa no nace como ahora lo conocemos. En 1937, 39 y 40 un charlista profesional valenciano, Federico García Sanchiz actuó en el Teatro San Fernando suponemos que cobrando. Después El Museo convoca «El proemio», un acto de música y palabra, y ya en el 42 Pemán ofrece un pregón acompañado por tres marchas . Lo que este Domingo de Pasión vamos a escuchar y a ver en el Maestranza es un acto inédito para una Semana Santa inédita. Una antología o recopilación es algo de uso común en la literatura o en las artes y sirve no ya para enmarcar momentos memorables sino para hacer una llamada a la memoria. El acto de hoy, que sirve también como gesto de apoyo y ánimo al tripregonero Julio Cuesta, sería perfectamente repetible cuando la ocasión lo requiera.

Exposicion In Nomine Dei ABC

Plazos . Quienes desde otras provincias querían venir a Sevilla a disfrutar de las grandes exposiciones no lo van a poder hacer. Persiste el cierre interior de la región pero también In Nomine Dei no se prorrogará más allá del 4 de abril. Otras sí, pero esta no. Y es una pena porque la demanda es infinitamente superior a la oferta. La gran muestra de Antequera sí podría ampliarse en el tiempo hasta que se abra la circulación provincial en Andalucía.

Libro «Soleá dame la mano» ABC

Libro . La Madrugada de 2000 da ya como para un género literario . El día 24 sale «Soleá, dame la mano» de Alberto Álvarez Campos que es un thriller ambientado en la Semana Santa de 2021 pero con los sucesos de aquel año como trama. El autor, que es abogado y ha investigado mucho, también piensa que aquello estuvo organizado.

Nota de la Secretaría del Vaticano ABC

Cómo llora Sevilla . La meritoria reedición del clásico libro acometida por Miguel Gallardo ha llegado al Vaticano. Y hasta al Papa Francisco que es jesuita como lo fue el Padre Cué. Una nota remitida por la Santa Sede da fe de ello.

Colgadura que se vende a través de Tuitter Twitter

Cabecismo Alguien en las Siete Palabras, imagino que el hermano mayor o hasta el mismísimo párroco Carlos Coloma, que también es cabecista, debería imponer cordura ante una de las campañas más frikis que se han conocido en la historia de las cofradías. O hasta Marcelino Manzano diría yo. La mayor muestra de respeto que se puede demostrar ahora por esta imagen sagrada es intervenir la cuenta de twitter creada para promocionar la permanencia de la Virgen como titular o frenar la venta de banderolas reivindicativas que roza el terreno de lo ridículo. Respetando la devoción de cada uno, insisto: los cambios de imágenes a mejor han sido siempre una constante en el mundo de la Semana Santa. El Gran Poder, sin ir más lejos fue una talla que en 1620 sustituyó a la que entonces existía.

La Estrella en los años 20 con el manto y la saya antes de las reformas Hermandad de la Estrella

Ni sombra . Una de las grandes piezas de la muestra de Cajasol es el manto de Consolación Sánchez que ahora tiene la Estrella. Pero expuesto se puede apreciar la desfiguración que ha sufrido la prenda en las restauraciones practicadas en 1930 por Caro y en los 90 por Brenes. Se ven fotos de las vistas de este manto y de la saya de la Virgen atribuida a Ojeda y es para echarse las manos a la cabeza por las dos reformas que ha sufrido. Ojalá que algún día saya y manto vuelvan a ser la maravilla que en su día fueron.

La Esperanza de Triana en 1933 ABC

Veneraciones . El Domingo que viene será el de Ramos. Mucha atención en la Macarena y en la Esperanza de Triana. También en la Amargura. Los altares que se preparan prometen ser una foto para la historia.

Antonio Illanes ABC El Confesionario «La familia de Illanes está preocupada porque la medalla nacional que le concedieron al imaginero por la talla no aparece» «Pues ya verás como el Viacrucis aforado de Huelva y la predisposición de Don Santiago a autorizar más cosas así orienta aquí a más de uno» «Oye, magnífica la marcha que Daniel Albarrán le ha dedicado a la Virgen de la Sed. Y el disco de la Municipal pa la hermandad tiene un sonido magnífico. El ingeniero ha sido Miguel Ángel Osorno que es técnico de sonido de Raphael» «Casi 1.500 papeletas de sitio en La Estrella. La respuesta ha sido sensacional. Ni nosotros mismos la esperábamos»