Antonia Solís: un balcón en el paraíso

La calle Parras es para muchos el camino más corto entre el cielo y la tierra. Es, incluso, el paraíso las mañanas de cada Viernes Santo, cuando pasa por allí la Macarena. Ese 'fundamentalismo' macareno, la devoción más intensa, tiene uno de sus grandes referentes en el número 29 de esta angosta vía, en una casa incluida ya en la historia y la leyenda de la señera cofradía, la de Enrique Pavón . El famoso empresario de derribos se marchó hace cinco años, pero su viuda, hijos y nietos mantienen parte de aquella tradición de esperar al Señor de la Sentencia y a la Esperanza a la vuelta desde la Catedral con una fiesta que servía para congregar a familia, amigos, artistas, saeteros, toreros o empresarios. Ya no hay fiesta como tal, pues la ausencia del patriarca duele de manera especial y «no puede ser ya lo mismo». Pero Antonia Solís , 'la señora de Pavón', como la conocen todos, regresa cada Semana Santa a su balcón con la familia para recibir con emoción a la Macarena. Ambos pasos detienen su camino y arrían ante su puerta como la venían haciendo de costumbre, bajo el sonido de las saetas de grandes artistas que allí pasaban la mañana.

«Mi marido —explica Antonia— tenía una manera de ser muy especial, se daba mucho a todo el mundo y acabó conociendo y haciendo amistad con mucha gente famosa de Sevilla. Era muy buena persona y le gustaba invitar a casa a todo el mundo. Yo le decía, con sorna, que cuando se miraba al espejo terminaba invitándose a sí mismo. Era íntimo amigo de Miguel Loreto, de Luis León, del 'Pelao', del 'Melli'... Por eso en casa terminaban reuniéndose muchos artistas las mañanas de Viernes Santo para esperar a la hermandad. Aquí han estado Lola Flores, Juana Reina o Curro Romero. Y cantaron saetas Manuel Mairena, el 'Rerre' o Pastora Soler, que es amiga y fue la última que lo hizo. Venían artistas muy buenos y lo pasábamos muy bien. Sin Enrique, todo es muy diferente, ya no es lo mismo, claro está. Le echamos mucho de menos, pero no se falta al balcón para ver la cofradía, aunque ya no sea igual para nadie». Recuerda la 'señora de Pavón' que esta costumbre familiar tuvo su origen en la parada que hacían los 'armaos' en tiempos en los que aún lo tenían permitido. «Enrique no partía pie con la Macarena y preparábamos toda la casa para que los 'armaos' pararan y tomaran algo. Las mujeres nos vestíamos de mantilla y los 'armaos', desfilaban incluso delante de casa, era algo precioso. Comían aquí, se dejaban listas unas mesas grandes y entraban y salían por grupos. Se formaba una fiesta inolvidable. Una tía mía que vivía en Francia me llamó incluso diciendo que me estaba viendo por televisión, que aquello se estaba retransmitiendo incluso».

Esa recepción a los romanos macarenos fue concitando cada vez más interés. Se fue corriendo la voz y la cita en casa de Pavón era ya un punto fijo en la agenda cofrade de la ciudad en las mañanas de Viernes Santo. «A las seis de la madrugada llegaban los camareros que terminamos contratando y ya a esa hora la gente se agolpaba en la acera de la casa para esperar la cofradía. Enrique era como era y se asomaba a la puerta para invitar a aguardiente o chocolate a todo el público que iba saludando en la calle, aunque no conociera a ninguno». «Todo se convirtió en una tradición que hemos continuado. Ahora es de otra forma, pero al menos la cita anual en el balcón con la familia no falta. Allí se paran los dos pasos como siempre y allí los esperamos —destaca Solís—. Hay que estar, hay que estar cada año, claro que sí. Son seis hijos, doce nietos y una bisnieta, todos macarenos como lo era Enrique desde pequeñito. Mi hijo Antonio ha estado muchos años saliendo de 'armao', de hecho. Siguiendo la estela de su padre, que se fue con la túnica de la hermandad puesta».

Antonia saca fuerzas para mantener cada año viva esta tradición . «Aunque hay tristeza por los que no están, la Esperanza nos da el impulso que necesitamos. Ella es mi vecina y también es como una segunda madre para mí. Creo que cuando me ve entrar —señala en tono jocoso— me pregunta en silencio que por qué estoy otra vez allí pidiéndole. '¿Otra vez aquí, Antoñita?', dirá al verme, jeje. Pero hay que tenerle mucha fe, es quien nos da la fuerza».