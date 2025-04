El cardenal Ayuso hizo hermanos del Gran Poder a los tres párrocos de Tres Barrios

La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria sigue siendo un centro de peregrinación desde que el pasado sábado llegara hasta allí la imagen de Jesús del Gran Poder. Miles de devotos y grupos de fieles se han desplazado estos días hasta uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad para obtener el jubileo ante el Nazareno de Juan de Mesa, que continuará este sábado recibiendo culto en este templo pese a que estaba previsto que se celebrara el traslado a la parroquia de Santa Teresa , que ha sido pospuesto por las malas previsiones meteorológicas.

A la espera de la decisión final por parte de la junta de gobierno sobre cuándo tendrá lugar el traslado, la jornada de este viernes ha tenido un acto de gran simbolismo dentro de la misión que se está llevando a cabo en los Tres Barrios y Amate. El cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot , que ya presidió el pontifical del 1 de octubre de 2020 con motivo del cuarto centenario de la hechura del Señor, ha vuelto a presidir una misa ante el Gran Poder. Tras el miserere de cada viernes, ha tenido lugar la tradicional misa de hermandad que contó con su predicación y en la que han jurado como hermanos los tres párrocos de los centros de misión a los que ha acudido el Señor: Manuel Sánchez, Francisco José Ortiz y Manuel Moreno.

El viernes pasado fue el arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo Pelegrina , el que presidió la misa de hermandad, en aquella ocasión en la parroquia de la Blanca Paloma de Los Pajaritos. El pasado domingo, ya en la Candelaria, fue el cardenal fray Carlos Amigo Vallejo . Y este lunes, previsiblemente ya en la parroquia de Santa Teresa, será el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses , el que presida la eucaristía.

La fecha del traslado

Hasta este viernes , la junta de gobierno seguía estudiando las posibles alternativas a la hora de trasladar al Gran Poder hasta Santa Teresa. La intención de la hermandad es respetar al máximo posible el recorrido y la parada durante unas horas en la parroquia de los Dolores del Cerro del Águila, donde se espera con una enorme ilusión la llegada del Señor de Sevilla. Sin embargo, por otro lado se encuentra el hecho de la estancia en la parroquia de Santa Teresa sea durante el máximo tiempo posible para cumplir con el programa de cultos y peregrinaciones previsto en este tercer y último centro de misión. De hecho, ya de por sí iba a estar un día menos en este templo, ya que el regreso al Centro está fijado para el viernes que viene.

De esta forma, teniendo en cuenta los partes meteorológicos, aunque no se descarta que el traslado a Santa Teresa se celebre este domingo, las previsiones de lluvia no son halagüeñas de cara a completar el itinerario previsto y la visita al Cerro. Por ello, todo hace indicar que será el lunes , cuando el tiempo irá mejorando según la Agencia Estatal de Meteorología. En este caso, no se descarta que el Señor esté menos tiempo en el Cerro -según el programa se expondría a la veneración de los fieles durante cuatro horas- y que incluso se retrase algunas horas la salida, prevista inicialmente a las diez de la mañana.

Si aún así la situación meteorológica impidiese que el Gran Poder esté tanto tiempo en la calle, la última solución que se plantea es que el traslado se realice en el menor tiempo posible , entre la Candelaria y Santa Teresa. Entre ambas parroquias apenas habría una hora de recorrido, por lo que la hermandad podría aprovechar un claro para llevar al Señor hasta la última parroquia.

El lunes es el día límite que se marca la junta de gobierno para llegar a este templo situado en la plaza de las Moradas de Amate. Hay que tener en cuenta que el traslado de vuelta hasta la Catedral, en la tarde del viernes 5 de noviembre, es imponderable salvo que el tiempo lo impidiese ya que la Catedral está reservada para el sábado, cuando se celebrará la misa de acción de gracias y, por la tarde, la procesión de regreso hasta San Lorenzo ya en su paso.

La junta de gobierno que preside Ignacio Soro tiene previsto tomar este sábado la decisión sobre la fecha del traslado, una vez que se conozca con más detalle el pronóstico por horas de cara a los próximos días. Por su parte, el Ayuntamiento dejó claro que está a disposición de la hermandad para llevarlo a cabo cuando ésta decida.

