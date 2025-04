La Semana Santa de Dos Hermanas incrementa su nómina con dos nuevas hermandades

A partir de este año, los Martes y Miércoles Santo de Dos Hermanas tendrán una hermandad más por día realizando estación de penitencia. Se estrenan con este título Carmen y Prendimiento y Tres Caídas, que preparan con ilusión lo que llevan mucho tiempo esperando.

En concreto, Tres Caídas ha pasado 40 años aguardando este nombramiento y fue hace unos meses cuando supieron del decreto arzobispal. Marcos Oliva García, actual hermano mayor, forma parte de este grupo de hermanos desde el principio. Declara a ABC que se encuentran muy «ilusionados a la vez que con ciertas preocupaciones» propias de una primera salida. «No me lo creo todavía, además hemos crecido bastante en número de hermanos. Hay algunos que se fueron, que desistieron y han vuelto y otros nuevos. Vamos a salir casi con un centenar de nazarenos», afirma. Por otro lado, también le ha resultado sorpresivo el número de costaleros que se han acercado a participar en esta primera salida, ya que llevan tres cuadrillas e incluso han tenido que decir a algunos que no podían salir.

Procesionarán, como hasta ahora, con un solo paso, con el Señor, un cirineo y la Virgen de la Paz, restaurada por Lourdes Hernández, al fondo.

La hermandad saldrá el Miércoles Santo de la parroquia de San José – que ya ha anunciado la bendición de la primera piedra para la construcción del templo- llegarán a hacer la carrera oficial a la parroquia de Santa María Magdalena y el regreso será igual que cuando salían el Sábado de Pasión, por el parque de La Alquería del Pilar.

Para esta ocasión, han realizado un primer cartel, una pintura de la artista local Marta Alejandra Rodríguez, en la que el centro es la mirada del Señor.

Parte del primer cartel de la estación de penitencia de Tres Caídas abc

Prendimiento

La hermandad del Carmen y Prendimiento tuvo su origen en un grupo de niños, cofrades desde pequeños y la mayoría alumnos del CC San Hermenegildo en 1983 y que pusieron en marcha una Cruz de Mayo, conocida como la de la calle Guadalajara. Con el tiempo fueron creciendo y se convirtieron en asociación parroquial en 2010. Desde el pasado año son hermandad y realizarán su estación de penitencia el Martes Santo.

Sus titulares son Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, obra de Navarro Arteaga, y la Virgen del Carmen, obra de Ana Rey, y se encuentran establecidos canónicamente en la parroquia del Ave María y San Luis.

Óscar Romero Postigo, hermano mayor de la hermandad, comenta que «estamos muy ilusionados preparando todo y estamos sintiendo mucho calor y apoyo de los feligreses. Por ejemplo en los cultos ha habido mucha participación».

Pese a todo el tiempo que llevaban saliendo en la previa ahora es diferente y como explicar «esta será la primera salida y es un momento único e histórico el que estamos viviendo, y a veces parece que seguimos preparando la víspera pero no es así».

Ambos hermanos mayores comentan que aprecian el apoyo del resto de hermandades, del Consejo y del Ayuntamiento, así como cada uno agradece el impulso que le han dado sus respectivos párrocos, Leonardo Giacosa en Tres Caídas y Francisco José López en el Prendimiento para lograr el nombramiento como hermandad.