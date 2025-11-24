Esta semana habrá nazarenos en Sevilla: hermandades representadas y calles por las que pasarán

Sevilla no descansa del ambiente cofrade que respira la ciudad, y es que, aunque parezca mentira después de un mes plagado de salidas extraordinarias, el próximo fin de semana también existirá un acontecimiento cofrade en la capital hispalense. De este modo, vivirá desde el ... viernes 28 al domingo 30 de noviembre la II edición de la Feria Cofrade Marco.

Tras las misiones de la Esperanza de Triana, el Stabat Mater del Museo y la salida de las Penas por su aniversario fundacional, el palacio de congresos y exposiciones de Fibes acogerá un espacio donde los cofrades y capillitas de todas partes de España puedan disfrutar de una feria cofrade.

En ella, imagineros, artesanos, comerciantes y distintas personas relacionadas con el mundo de las cofradías mostrarán todo tipo de detalles sobre el día a día de las hermandades sevillanas. En sus puestos venderán todo tipo de productos, desde los más simples como estampas, libros y cofradías hasta incensarios, inciensos personalizados y esculturas a escala reducida.

Formaciones Musicales

A su vez, como no podía faltar, los asistentes podrán disfrutar de todo tipo de conciertos desde música de palio hasta bandas de cornetas y tambores pasando por agrupaciones musicales. Dentro de la variedad de estilos musicales cofrades que existen, grandes nombres del panorama cofrade como la Centuria, Tres Caídas, Cigarreras o la Cruz Roja interpretarán sus repertorios ante estos.

Además de estas formaciones musicales, actuarán otras bandas a lo largo del fin de semana como: Encarnación, Redención, Los Gitanos, Presentación al Pueblo, Cristo del Perdón de Guadix, Los Armaos de El Bonillo, Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, Nuestro Padre de Jesús Nazareno de Bullas, Santísimo Cristo de la Clemencia, María Santísima de las Angustias Coronada, María Santísima del Rocío, Pasión y Resurrección, Santa María de la Esperanza, Cabecera Rescate y Dolores de Linares, Sayones de Nuestro Padre de Jesús Nazareno de Pozoblanco (Córdoba), Clavos de Cristo de Berja, Esencia, Jesús Nazareno de Huelva, Jesús Nazareno de Sevilla, Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora del Dolor de Hellín, Nuestra Señora del Sol, Nuestro Padre Jesús Nazareno de Arahal, Nuestro Padre Jesús Rescatado de La Solana, San Juan Evangelista de Triana, Santísimo Cristo de la Expiración de Santa Cruz (Murcia), Santísimo Cristo de la Vera Cruz de los Palacios, Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres, Vera Cruz de Utrera, Liceo de Sevilla, Marchena, Santísimo Cristo de la Sangre y la juvenil de la Centuria y de la Cruz Roja.

Precios y horarios

Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de la actuación de 39 formaciones musicales durante un fin de semana completo de conciertos cofrades. Estas estarán repartidas a lo largo de todo el horario que tiene este encuentro cofrade; viernes 28 de noviembre de 17:00 a 22:00 horas, sábado 29 de noviembre de 11:00 a 22:00 horas, y domingo 30 de noviembre de 11:00 a 19:00 horas.

También, para acudir a esta los asistentes tendrán que retirar una entrada a través de la página web. Estas tienen un precio de 6 euros por persona, pero existe un precio reducido de 4,5 euros por persona para grupos superiores a las 20 personas.

Recorrido de los pasacalles

Sin embargo, para disfrutar de la música cofrade no hace falta acudir a esta Feria Cofrade Marco ya que, 10 formaciones de estas actuarán en pasacalles durante el próximo domingo 30 de noviembre. Estas comenzarán en el Patio de Banderas, continuarán por la Plaza del Triunfo y buscarán la Avenida de la Constitución, Plaza Nueva, Tetuán, Rioja y finalizarán en la Plaza de la Magdalena.

De esta manera, volveremos a repetir estampas curiosas como nos dejaron los nazarenos en pleno mes de diciembre gracias a la Banda Cabecera del Rescate de Linares o la actuación de la Banda Municipal de Móstoles.