Suscríbete a
+Pasión

Esta semana habrá nazarenos en Sevilla: hermandades representadas y calles por las que pasarán

El próximo domingo 30 de noviembre, 10 formaciones musicales recorrerán el centro de Sevilla en pasacalles con motivo de la Feria Cofrade Marco

Las Penas sublima lo clásico para celebrar su 150 aniversario y cerrar un año extraordinario

Uno de los puestos de la pasada edición de la Feria Cofrade Marco
Uno de los puestos de la pasada edición de la Feria Cofrade Marco Víctor Rodríguez

Pablo Torres

Sevilla

Sevilla no descansa del ambiente cofrade que respira la ciudad, y es que, aunque parezca mentira después de un mes plagado de salidas extraordinarias, el próximo fin de semana también existirá un acontecimiento cofrade en la capital hispalense. De este modo, vivirá desde el ... viernes 28 al domingo 30 de noviembre la II edición de la Feria Cofrade Marco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app