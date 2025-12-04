Suscríbete a
+Pasión

Los seises bailarán en la Catedral de Sevilla este fin de semana por la Festividad de la Inmaculada y se podrá ver gratis

En esta ocasión, los niños que bailarán esta danza del siglo XVII vestirán trajes azul celeste y blanco por la festividad de la Inmaculada Concepción

El libro 'Sevilla. Arte Sacro' reúne por primera vez la labor de todos los artesanos de la Semana Santa

Los Seises bailando en la Catedral de Sevilla en honor a la Inmaculada
Los Seises bailando en la Catedral de Sevilla en honor a la Inmaculada Juan Flores

Pablo Torres

Sevilla

Como cada año, la Catedral de Sevilla vuelve a ser el epicentro de historia, cultura y patrimonio con el tradicional baile de los Seises. Esta danza tiene lugar por la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y muestra a los ... presentes una de las costumbres más arraigadas de la cultura sevillana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app