Los seises bailarán en la Catedral de Sevilla este fin de semana por la Festividad de la Inmaculada y se podrá ver gratis

Como cada año, la Catedral de Sevilla vuelve a ser el epicentro de historia, cultura y patrimonio con el tradicional baile de los Seises. Esta danza tiene lugar por la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y muestra a los ... presentes una de las costumbres más arraigadas de la cultura sevillana.

Este baile se puede contemplar en la Catedral hispalense de manera gratuita el próximo lunes 8 de diciembre a las a las 17:30 horas en el Altar Mayor de la Catedral. Para presenciarlo, se accederá por la Puerta de San Miguel, desde avenida de la Constitución, y por la Puerta de los Palos, desde la plaza Virgen de los Reyes.

De esta manera, un grupo de 10 niños de entre 9 y 12 años pertenecientes al Colegio Portaceli, de la Compañía de Jesús, bailarán acompañados de un coro infantil en una solemne ceremonía. Este baile se repetirá durante 8 días, de ahí el nombre de la octava de la Inmaculada Concepción.

Historia del baile de los Seises

Los Seises interpretan una coreografía que se remonta al siglo XVII, exactamente al año 1613. Este baile, homenajea al Santísimo Sacramento y a la Inmaculada Concepción, por eso mismo, tiene como tradición hacerlo durante el puente de diciembre además de las del Corpus Christi y el Triduo de Carnaval. Sin embargo, en cada uno de estos contextos se utilizan unos trajes de diferente color. En el Corpus, los trajes son rojos, mientras que, en la Inmaculada Concepción, son azul celestes y blancos.

Otros actos

Además de este baile, al tratarse de una celebración litúrgica, estará precedida por una misa estacional en la mañana de este mismo 8 de diciembre. Esta tendrá lugar a las 10 de la mañana.

Además este acto estará acompañado de otros como la Vigilia de la Inmaculada con las tunas universitarias en la noche del domingo 7 al lunes 8 de diciembre de 2025 en la plaza del Triunfo.

Esta tradición ya es una seña de identidad de la ciudad sevillana después de permanecer presente durante siglos. Por ello, esta costumbre que se mantiene en el tiempo a pesar de los populismos y los extranjerismos, llevará a la Catedral de Sevilla al foco litúrgico en pleno calendario de Adviento.