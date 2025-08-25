Las sedes históricas de la Divina Pastora de Santa Marina

Al final de esta semana, comienzan los cultos extraordinarios por la coronación canónica de la Divina Pastora de Santa Marina y será un momento especial para que los cofrades vean de nuevo a la imagen en sus sedes históricas. La corporación anunció que habría cultos ... en la iglesia de la calle San Luis, sede donde estuvo la imagen durante más de dos siglos y donde hay aún una capilla que es donde está la Virgen del Amor de la hermandad de la Resurrección.

Sin embargo, hay otros espacios vinculados a la Pastora desde que se creara esta devoción allá por 1703. En el traslado hasta Santa Marina, se pretende pasar por San Gil, templo donde se creó la hermandad y donde todavía quedan elementos que recuerdan este acontecimiento como azulejos o hasta representaciones de las miniaturas del libro de reglas en las que sale representada la Virgen y la santa.

En la parroquia donde esta hermandad coincidió con la Sacramental, la Macarena o el Rosario (por aquel entonces, ambas corporaciones todavía no estaban fusionadas), apenas estuvo un año porque se trasladó a Santa Marina, donde sí se construyó una capilla y unas dependencias que aún pueden adivinarse en la calle Bordador Rodríguez Ojeda.

La capilla actual de la Virgen del Amor fue la que presidió la Pastora hasta 1936, año en el que la iglesia fue incendiada al comienzo de la Guerra Civil y donde tuvo lugar un milagro ya que los hermanos creyeron que la imagen había desaparecido entre las llamas pero la encontraron días después intacta, siendo de las pocas tallas que se salvaron en Sevilla de estos ataques.

El 'risco' de la Pastora en Santa Marina hermandad

Tras la Guerra, la hermandad no pudo ponerse a trabajar en recuperar su capilla y su iglesia por lo que empezó un camino largo y tortuoso de más de medio siglo en otros templos como San Martín hasta que la corporación consiguió asentarse en la capilla del antiguo hospital de los Viejos en la calle Amparo. Allí han trabajado durante estas últimas 3 décadas junto al resto de la feligresía para que las fiestas en honor a la Pastora sean conocidas entre los cofrades, destacando sobre todo la procesión del tercer domingo de septiembre cuando la Virgen vuelve a la calle que se le dedicó hace años.

En 2003, la Pastora protagonizó una serie de cultos extraordinarios por el tercer centenario de la devoción visitando tanto San Gil como Santa Marina, algo que volverá a repetirse este año por la coronación canónica de la imagen.