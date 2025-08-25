Suscríbete a
+Pasión

patrimonio

Las sedes históricas de la Divina Pastora de Santa Marina

Con motivo de la coronación canónica, la imagen volverá a pasar por los lugares donde enraizó la devoción tal y como sucediera en 2003, año en el que se celebraron los 300 años de la Pastora

Los avatares históricos de la capilla del Carmen de Calatrava

Martínez Montañés y la Santa Ana del convento del barrio de San Lorenzo

La iglesia de Santa Marina, sede donde estuvo la Divina Pastora durante más de dos siglos
La iglesia de Santa Marina, sede donde estuvo la Divina Pastora durante más de dos siglos serrano
Manuel Luna

Manuel Luna

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al final de esta semana, comienzan los cultos extraordinarios por la coronación canónica de la Divina Pastora de Santa Marina y será un momento especial para que los cofrades vean de nuevo a la imagen en sus sedes históricas. La corporación anunció que habría cultos ... en la iglesia de la calle San Luis, sede donde estuvo la imagen durante más de dos siglos y donde hay aún una capilla que es donde está la Virgen del Amor de la hermandad de la Resurrección.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app