San Pablo sufre un robo en las dependencias de su casa hermandad

La hermandad de San Pablo ha sufrido un robo este domingo. Ocurrió concretamente durante la madrugada, cuando las dependencias de su casa hermandad fueron objeto de hurto, tal y como ha informado la corporación del Lunes Santo a través de sus canales oficiales.

Tras la alerta del sistema de seguridad de la casa hermandad, se dio aviso inmediato a la Policía Nacional, que se personó en el lugar para llevar a cabo las actuaciones oportunas. Poco después, varios miembros de la junta de gobierno acudieron también a las instalaciones y pudieron comprobar lo sucedido.

Desde la hermandad se ha trasladado a todos los hermanos y devotos el mensaje de tranquilidad de que los titulares, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso, así como el resto del patrimonio artístico y devocional de la joven corporación penitencial, no han sufrido daño alguno.

En estos momentos, la junta de gobierno actuará con la máxima prudencia y discreción mientras se desarrolla la investigación pertinente y tan pronto como sea posible ofrecer más información, será comunicada a través de sus canales oficiales, manteniendo puntualmente informados a los hermanos.

Desde la hermandad de San Pablo muestran públicamente su sincero agradecimiento «por todas las muestras de apoyo, afecto y comprensión recibidas en estos momentos».