Suscríbete a
+Pasión

San Pablo sufre un robo en las dependencias de su casa hermandad

La corporación del Lunes Santo avisó a la Policía Nacional tras recibir la alerta del hurto en la madrugada de este domingo

San Pablo estrena nueva saya bordada para la Virgen del Rosario

El misterio de San Pablo saliendo de San Ignacio de Loyola
El misterio de San Pablo saliendo de San Ignacio de Loyola Pedro Jesús Cabrera

P. S.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La hermandad de San Pablo ha sufrido un robo este domingo. Ocurrió concretamente durante la madrugada, cuando las dependencias de su casa hermandad fueron objeto de hurto, tal y como ha informado la corporación del Lunes Santo a través de sus canales oficiales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app