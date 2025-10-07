Suscríbete a
San Pablo estrena nueva saya bordada para la Virgen del Rosario

Se trata de una obra realizada por María del Rocío Medina y Mercedes del Corral bajo el diseño de José Ramón Paleteiro

Nueva saya de la Virgen del Rosario de San Pablo
Nueva saya de la Virgen del Rosario de San Pablo tomás quifes
M. J. R. Rechi

Sevilla

Sevilla

La hermandad de San Pablo, con motivo de la festividad litúrgica de su titular, la Virgen del Rosario, y coincidiendo con la función solemne de la dolorosa, ha presentado una nueva saya bordada y dos pañuelos para la imagen.

La saya ha sido elaborada ... cuidadosamente por las bordadoras María del Rocío Medina y Mercedes del Corral, siguiendo un diseño original del artista José Ramón Paleteiro.

