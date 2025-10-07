San Pablo estrena nueva saya bordada para la Virgen del Rosario

La hermandad de San Pablo, con motivo de la festividad litúrgica de su titular, la Virgen del Rosario, y coincidiendo con la función solemne de la dolorosa, ha presentado una nueva saya bordada y dos pañuelos para la imagen.
La saya ha sido elaborada ... cuidadosamente por las bordadoras María del Rocío Medina y Mercedes del Corral, siguiendo un diseño original del artista José Ramón Paleteiro.
La nueva saya de la Virgen del Rosario está bordada sobre tisú de plata, con hilo de oro y flores de seda, una obra del bordado que aumenta el ajuar y patrimonio de la dolorosa de San Pablo.
