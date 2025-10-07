San Pablo estrena nueva saya bordada para la Virgen del Rosario

La hermandad de San Pablo, con motivo de la festividad litúrgica de su titular, la Virgen del Rosario, y coincidiendo con la función solemne de la dolorosa, ha presentado una nueva saya bordada y dos pañuelos para la imagen.

La saya ha sido elaborada ... cuidadosamente por las bordadoras María del Rocío Medina y Mercedes del Corral, siguiendo un diseño original del artista José Ramón Paleteiro.

tomás quifes La nueva saya de la Virgen del Rosario está bordada sobre tisú de plata, con hilo de oro y flores de seda, una obra del bordado que aumenta el ajuar y patrimonio de la dolorosa de San Pablo.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Hermandad San Pablo