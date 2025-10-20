Suscríbete a
San Gonzalo suspende el cabildo de elecciones

La hermandad tenía previsto celebrar sus comicios este domingo 26 de octubre

Ssvilla

La junta de gobierno de la hermandad de San Gonzalo, reunida en cabildo de oficiales en la noche de este lunes 20 de octubre, dictado por la autoridad eclesiástica, ha comunicado que suspende el cabildo de elecciones previsto para este domingo 26 de octubre.

