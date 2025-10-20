San Gonzalo suspende el cabildo de elecciones

La junta de gobierno de la hermandad de San Gonzalo, reunida en cabildo de oficiales en la noche de este lunes 20 de octubre, dictado por la autoridad eclesiástica, ha comunicado que suspende el cabildo de elecciones previsto para este domingo 26 de octubre.

La corporación explica que se encuentra a la espera de la resolución de la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos para Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, tras la impugnación presentada en relación con el procedimiento del voto por correo.

Dicha impugnación hace referencia, por un lado, a un error en la fecha del cabildo —que figura como 2026 en lugar de 2025— y, por otro, a que la documentación necesaria para ejercer el voto habría sido remitida con tan solo dos semanas de antelación, cuando la normativa diocesana establece un plazo mínimo de un mes para garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

El proceso electoral de la hermandad de San Gonzalo atraviesa unas semanas especialmente convulsas, marcadas además por las recientes dimisiones registradas en el seno de la actual junta de gobierno de la corporación.