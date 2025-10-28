Suscríbete a
San Gonzalo convoca un cabildo extraordinario para explicar las incidencias del proceso electoral

La cita tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en las dependencias de la casa hermandad

M. J. R. Rechi

Sevilla

La hermandad de San Gonzalo ha convocado un cabildo general extraordinario para el próximo 6 de noviembre, con el fin de informar sobre las incidencias ocurridas durante el proceso electoral. La cita, en las dependencias de la casa hermandad a las 20.30 ... horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda.

