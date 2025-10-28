San Gonzalo convoca un cabildo extraordinario para explicar las incidencias del proceso electoral

La hermandad de San Gonzalo ha convocado un cabildo general extraordinario para el próximo 6 de noviembre, con el fin de informar sobre las incidencias ocurridas durante el proceso electoral. La cita, en las dependencias de la casa hermandad a las 20.30 ... horas en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda.

La corporación suspendió la pasada semana, seis días antes de la celebración del cabildo general de elecciones previsto para el 26 de octubre, debido a varios certificados de bautismo que habían sido expedidos incorrectamente por las parroquias.

Por otra parte, la hermandad está a la espera de la resolución de la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos para Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla, tras la impugnación presentada.

San Gonzalo atraviesa unas semanas especialmente convulsas, marcadas además por las recientes dimisiones registradas en el seno de la actual junta de gobierno de la corporación.