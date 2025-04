El Baratillo y la Lanzada se quedan en casa mientras Buen Fin y el Carmen están en la calle a pesar de la lluvia

La lluvia de la tarde ha provocado que no haya sorpresas en el Baratillo donde, dada la predicción meteorológica se ha decidido no realizar la estación de penitencia. En el barrio del Arenal, donde hermanos y devotos esperaban la apertura de puertas, ha llegado un nuevo chasco después de que la junta de gobierno anunciara que este año no toca. «Ante los partes meteorológicos adversos, la Junta de Gobierno, reunida en Cabildo de Oficiales, ha acordado suspender la Estación de Penitencia a la S.I.C.», han anunciado poco antes de las 17.25 horas.

Lo mismo ha ocurrido sólo unos minutos después con la hermandad de La Lanzada que también ha optado por la cautela después de que la tarde se haya metido en agua. La hermandad ha decidido no realizar su estación de penitencia a la catedral. En sus redes sociales la hermandad ha expresado su agradecimiento «por el esfuerzo y gratitud» que se ha mostrado en la preparación hasta llegar a este momento. «A pesar de ello rogamos a nuestros titulares que mantengan viva la llama de la fe». Y se insiste en que juntos «superaremos este contratiempo y seguiremos fortaleciendo los lazos que nos unen».

La sorpresa ha saltado en la iglesia de San Antonio de Padua donde el Buen Fin ha comunicado poco antes de las tres de la tarde que se echaba a la calle. La Junta de Gobierno manejaba la información de que hay un posible claro hasta las diez de la noche y que sería a esa hora cuando empezaría a empeorar drásticamente el tiempo. Por ese motivo, la hermandad se compromete a apretar el paso. No en vano, la entrada la tiene fijada a partir de las 22.30 horas.

A los pocos minutos de confirmarse la primera salida del día, llegaba la noticia de que el Carmen, que tenía que poner la cruz de guía a las tres de la tarde en la calle, tomaba la misma decisión. En el caso de la corporación de la calle Feria tienen la entrada a partir de las once de la noche, más tarde que el Buen Fin. Ambas hermandades han comunicado su salida cuando en la calle los paraguas estaban abiertos y llovía en Sevilla. El fuerte viento está siendo también otra de las circunstancias que están marcando la jornada.

Estreno de misterio del Buen Fin

A las 15.24 ha puesto la cruz de guía en primer lugar el Carmen en la calle, aprovechando que en ese preciso instante dejaba de llover. Instantes después lo hacía el Buen Fin, que estrena las figuras secundarias del paso de misterio; quizás la novedad más destacada de la Semana Santa que puede acabar pasada por agua si no se cumplen las previsiones que maneja la Junta de Gobierno.

La decisión de las dos hermandades que abren la nómina del día contrasta con la que se conocía también pasadas las tres de la tarde de este Miércoles Santo que ha arrancado muy movido. En este caso, el Cristo de Burgos ha comunicado que no hará estación de penitencia y lo ha hecho seis horas antes de su salida oficial. La corporación de San Pedro se suma a San Bernardo y La Sed, las dos primeras que debían haberse puesto antes en la calle y que han optado por suspender sus respectivas procesiones.

El cielo plomizo parecía que en cualquier momento iba a descargar con fuerza sobre la parroquia cuando San Bernardo comunicaba oficialmente que no hacía estación de penitencia.

San Bernardo tomaba así el mismo camino que La Sed, que ya decidió al filo del mediodía que tampoco saldría a la calle debido a las previsiones meteorológicas que dan agua durante toda la tarde, especialmente en el tramo nocturno, a partir de las diez de la noche, cuando las probabilidades de lluvia se sitúan al 90%, según el último parte de la Aemet conocido a las doce de la mañana.

El hermano mayor de la corporación de Nervión, José Cataluña, aseguraba que no era factible correr el «riesgo de salir con 2.000 personas, con una procesión tan lejana del centro y con pocos sitios donde cobijarse». Según ha explicado, el Consejo de Hermandades había ofrecido a la entidad el asesoramiento de un «meteorólogo especialista» y la cúpula de la cofradía ha «esperado hasta la última oportunidad», conversando con él sobre las 12 horas; para después contactar con la Agencia Estatal de Meteorología, que habría planteado a los responsables de la entidad que la probabilidad de lluvia superaría el 60 por ciento desde las 15 horas y «empeoraría más» a lo largo de la tarde.

