Así es la sala de la anoxia de la Macarena: un búnker climatizado a 22 grados

Las condiciones de la estancia y la discreción de la corporación están siendo clave para acabar con la plaga de xilófagos

La crónica de Pedro Manzano sobre la primera fase de la restauración a la Macarena: la eliminación de los xilófagos

Un hombre observa la basílica de la Macarena el día del último cabildo general extraordinario
Un hombre observa la basílica de la Macarena el día del último cabildo general extraordinario Raúl doblado / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Asediada por varios frentes de relevancia, apenas unas horas tardó en aceptar la hermandad de la Macarena el recibimiento que la madrileña Samitech le ofrecía con el fin de ser sometida al tratamiento de la anoxia, cuya patente le pertenece íntegramente, con el fin de ... dar por concluido al cien por cien con los xilófagos detectados tanto previamente por el IAPH como por Pedro Manzano, que pusieron el grito en el cielo cuando vieron que mucho antes de que el restaurador se pusiese manos a la obra para rectificar los garrafales errores cometidos por Arquillo sobre la mirada a la Virgen, había que eliminar cualesquiera de los insectos que se atreviese a anidar en la talla de la dolorosa. Así está siendo en esta primera fase que se prolongará durante 26 días, esto es, hasta el 8 de septiembre, aunque los macarenos tendrán que esperar aún para volver a verla, pero Manzano tiene vía libre para continuar con su hoja de ruta desde ese día.

