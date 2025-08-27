Así es la sala de la anoxia de la Macarena: un búnker climatizado a 22 grados

Asediada por varios frentes de relevancia, apenas unas horas tardó en aceptar la hermandad de la Macarena el recibimiento que la madrileña Samitech le ofrecía con el fin de ser sometida al tratamiento de la anoxia, cuya patente le pertenece íntegramente, con el fin de ... dar por concluido al cien por cien con los xilófagos detectados tanto previamente por el IAPH como por Pedro Manzano, que pusieron el grito en el cielo cuando vieron que mucho antes de que el restaurador se pusiese manos a la obra para rectificar los garrafales errores cometidos por Arquillo sobre la mirada a la Virgen, había que eliminar cualesquiera de los insectos que se atreviese a anidar en la talla de la dolorosa. Así está siendo en esta primera fase que se prolongará durante 26 días, esto es, hasta el 8 de septiembre, aunque los macarenos tendrán que esperar aún para volver a verla, pero Manzano tiene vía libre para continuar con su hoja de ruta desde ese día.

Nada hay que temer a día de hoy por la consecuencia de los efectos que el tratamiento está teniendo sobre la Virgen, ya que desde el día siguiente a ser retirada del culto la Macarena ha dejado de albergar cualquier tipo de vida nociva que la pudiera lastimar a medio o largo plazo. La anoxia está funcionando a las mil maravillas y eso es algo a lo que está contribuyendo la cooperación máxima de la hermandad en aras de subsanar tantos errores anteriores, tanto en materia de gestión como de comunicación. De ahí que la mutis sea máxima en el foro cada vez que un macareno pregunta cerca de San Gil dónde está hoy día la Esperanza.

Ha aclarado siempre la corporación de la Madrugada que físicamente la Virgen se halla en el interior de las «dependencias de la hermandad», pero lo que no ha contado hasta ahora es en qué sala en concreto se encuentra dentro de la basílica a la que pone nombre. Más que ese lugar en sí, lo que interesan son las condiciones en las que la Virgen sigue expuesta desde el 14 de agosto bajo una película elaborada por un film barrera, y así lo explican fuentes conocedoras del proceso a este periódico. Una suerte de papel de aluminio con una especie de plastificado que permite sellar el interior, con la intención de que el oxígeno siga brillando por su ausencia dentro de la cámara y la Virgen siga siendo testigo de cómo la plaga de xilófagos sigue cayendo a su alrededor.

Ya habrá tiempo entonces para que lleguen las manos de Pedro Manzano, quien ya puntualizó en un reportaje de la hermandad que la siguiente fase del proceso será la intervención directa sobre la imagen. «En primer lugar, se atenderán las cuestiones detectadas mediante imágenes médicas, como el desencuentro entre las maderas e incluso el posible ataque que se observa en la parte posterior de la espalda. Será necesario determinar si se trata de un ataque fúngico o simplemente de una degradación natural del nudo identificado en el TAC, que no se encuentra en buenas condiciones. Posteriormente, la siguiente fase consistirá en una consolidación estructural, y finalmente abordaremos la intervención sobre la policromía», manifestaba el restaurador en dicho documento.

Los seis pasos de la anoxia, perfectamente atribuibles a la situación en la que estará hasta el 8 de septiembre la Esperanza Macarena Samitech technologies

Un ambiente favorable

Está previsto que el lunes 8 de septiembre la Esperanza concluya esta primera fase en una sala acorde a lo que requiere el procedimiento, siempre dentro de las dependencias de la corporación, consciente de los continuos viajes a los que ha sido expuesta en los últimos tiempos. Se recuerda que la película en la que está envuelta la Virgen es de un material totalmente impermeable a la llegada de oxígeno, y bajo petición de Samitech se ha aclimatado la sala a los 22 grados centígrados con el deseo de huir de los termómetros que han ido más allá de los 40 grados en la última ola de calor vivida en Sevilla. Es fundamental mantener en este aposento de la Esperanza un clima que permita generar un ambiente propicio para que la anoxia siga funcionando como hasta ahora.

Otra de las curiosidades que mantiene esta tecnología puntera en materia de conservación y preservación de bienes es su control remoto, dado que los profesionales que instalaron la anoxia se volvieron a Madrid tras pasar un día de convivencia con miembros de la junta de gobierno. Los niveles de oxígeno que rodean a la Esperanza son evaluados sin parar y en caso de anomalía —algo que no se espera—, la empresa madrileña afirma actuar con diligencia, aunque al espacio físico llegaría siempre antes un miembro de la hermandad. Hay especial recelo en este apartado después de todo lo acontecido y hoy por hoy sólo tienen acceso limitado a este recinto muy pocas personas, por no usar directamente el singular, que a su vez se comunica de forma diaria con Samitech.

El Señor de la Sentencia y la Virgen del Rosario, a la espera

Uno de los compromisos adquiridos en el último cabildo general extraordinario por el hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, fue que tal y como sucedió con la Virgen, el IAPH se encargará de evaluar el estado tanto del Señor de la Sentencia, que preside el altar mayor de la basílica, como de la Virgen del Rosario. En estos momentos la corporación tiene los cinco sentidos puestos en todo lo que sucede con la Esperanza Macarena, pero desconfían de los métodos de Arquillo en esas labores superficiales a las que también se vieron sometidos los otros dos titulares de la cofradía. Por más que la intención sea ver en el futuro un análisis también de las dos imágenes, la prioridad absoluta ahora manda y esa prioridad la dicta la Esperanza.