Saiz Meneses cuadruplica la frecuencia de procesiones extraordinarias autorizadas por Asenjo en Sevilla

En sólo cuatro años como arzobispo, el actual prelado ha aprobado la salida por motivos extraordinarios de veintitrés pasos más que su predecesor en once

La Esperanza de Triana ha celebrado quince procesiones en menos de un año

La Esperanza de Triana ante la Virgen de los Reyes en la Magna
La Esperanza de Triana ante la Virgen de los Reyes en la Magna Raúl Doblado
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, pese a llevar sólo cuatro años al frente de la archidiócesis, ya ha superado —y con creces— las procesiones extraordinarias que se aprobaron durante todo el pontificado de monseñor Juan José Asenjo en la capital ... hispalense. De hecho, el actual prelado cuadruplica la frecuencia de su predecesor.

