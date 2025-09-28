Un sábado de Glorias que devuelve a Sevilla su esencia más auténtica

El último sábado de septiembre estuvo repleto de procesiones de Gloria por las calles de Sevilla, con cinco imágenes de la Virgen recorriendo la ciudad. Entre ellas, destacó la coronación de la Pastora de Santa Marina, celebrada en la Plaza del Triunfo.

Tarde de multitud de eventos de todo tipo en este inicio del otoño, en plena segunda temporada alta del año, con público en cada uno de ellos, incluidas las procesiones tanto en el centro como fuera de él, en una jornada marcada por la gran afluencia de personas en las calles.

Estas Glorias propias de esta época del año representan la auténtica esencia de Sevilla, con el público justo y selecto, permitiendo disfrutar de las procesiones sin aglomeraciones. Hermandades muy antiguas y otras más recientes recorren las calles en un ambiente de total tranquilidad.

Mientras la Pastora de Santa Marina se encontraba en la Plaza del Triunfo, en la Calzada salía su patrona, la Virgen de Valvanera, bajo un sol radiante. La imagen recorría las calles de la feligresía sobre su paso de grandes dimensiones, acompañada por los sones de la banda de las Nieves de Olivares. Sus vecinos, en familia, disfrutaban de la procesión, llenando los bares para hablar de cofradías. Eran momentos en los que se evocaba —o incluso se preservaba— esa Sevilla que parece estar perdiéndose entre el turismo masivo y los precios desorbitados de algunos establecimientos, que ya solo permiten sentarse si es para comer.

Por eso, las hermandades logran devolvernos a la Sevilla de siempre. En la Puerta Real, la Virgen de las Mercedes iniciaba su procesión desde San Vicente para regresar a su capilla. Una salida exquisita, elegante y, como no podía ser de otra manera tratándose de una Gloria, alegre. El bello itinerario destacó especialmente por su paso por el entorno del Museo de Bellas Artes y por los callejones engalanados, justo antes de culminar la procesión.

No menos bello fue el recorrido de la Virgen de los Reyes de los Sastres, la hermandad de Gloria más antigua, que procesionó por la feligresía de San Ildefonso bajo su palio de tumbilla, en un ambiente genuinamente cofrade. Una tarde en la que muchos devotos iban de un lado a otro para no perderse ninguna de las procesiones, incluida la de Triana, con la Virgen del Buen Aire —la Gloria que da nombre a toda una parroquia y titular de la hermandad de Pasión y Muerte—. La imagen salió sobre un baldaquino de plata, en una procesión marcada por una peculiaridad: tanto en la salida como en la entrada al templo, la Virgen debe ser entronizada y descendida del paso debido a las reducidas dimensiones de la puerta

