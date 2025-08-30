La romería de la Virgen de Gracia de Carmona celebra este domingo su centenario con novedades

Carmona vivirá este domingo, 31 de agosto, una jornada especial festiva, con la celebración de la romería de la Virgen de Gracia que este año celebra su centenario.

Para esta ocasión especial habrá diferentes novedades respecto a otras ediciones. Como cuenta la hermana mayor, Concha Gavira, «la tradicional misa de romeros, que comienza a las 8.30 horas, será al aire libre, en el Paseo de la Feria, como se hacía en los años 90; el Simpecado irá adornado sólo con nardos – otras veces llevaba combinación de flores blancas-; las calles del recorrido se han engalanado con guirnaldas y cadenetas; y se ha convocado un concurso de exorno de carretas».

El Simpecado ha sido restaurado, concretamente se han limpiado los bordados y se ha restaurado la Virgen, y su carreta será precedida por caballistas, seguida de carretas y rodeada de romeros a pie, con las mujeres vestidas de flamenca.

Recorrido y cultos

El recorrido y horarios aproximados serán los siguientes: Paseo de la Feria, Paseo de San Antón (10.00 horas), Real, Paseo del Estatuto, San Pedro, plaza de Blas Infante, Puerta de Sevilla (10.40 horas), plaza del Palenque, Prim, plaza de San Fernando, Martín López, plaza del Marqués de las Torres, Prioral de Santa María (11.30 horas), Santa María de Gracia, Dolores Quintanilla, Puerta de Córdoba (12.40 horas), Ermita Nuestra Señora de Gracia (13.10 horas). Allí permanecerán hasta las 20.00 horas que se emprende el regreso con el itinerario: Camino Viejo, plaza de Blas Infante, Puerta de Sevilla (22.00 horas), plaza del Palenque, Prim, plaza de San Fernando, Martín López, plaza Marqués de la Torre y entrada del Simpecado en Santa María, a las 22.00 horas.

Una vez celebrada la romería, comenzarán los cultos en torno a la festividad de la Virgen. Así, el 5 de septiembre, a las 18.30 horas, será la bajada y besamanos de la Imagen que será velada hasta las 10.00 horas del día siguiente.

El día 7 de septiembre, a las 21.00 horas, en la Iglesia Prioral de Santa María de la Asunción, serán las Vísperas Solemnes en honor de la Santísima Virgen de Gracia.

El 8 de septiembre, a las 6.30 horas será la Misa Primera; a las 8.00 horas, Santa Misa; y a las 10.00 horas, Misa Solemne. A las 11:30 horas Solemne celebración de la Eucaristía presidida por el Ayuntamiento de Carmona bajo mazas.

Del 8 al 16 de septiembre los cultos serán los que se detallan a continuación: a las 6.00 horas Rezo del Santo Rosario y ejercicio de la Novena; a las 6.30 horas Misa Primera; a las 8.00 horas Santa Misa; a las 10:00 horas Misa Solemne; a las 18:00 horas, Ejercicio de la Novena para los niños; a las 21:00 horas, Ejercicio vespertino de la Novena ante Jesús Sacramentado. El domingo de novena la Eucaristía será a las 11.30 horas. El 15 de septiembre, a las 10.00 horas, se celebrará el 35 aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen; y el 16 de septiembre, al finalizar los cultos vespertinos, procesión claustral con Su Divina Majestad por las calles aledañas a la Prioral de Santa María (Puerta de los Naranjos, Martín López, Carlota Quintanilla, San Idelfonso, entrada por la Puerta del Sol). Los días de Novena terminará con el canto de la Salve Popular y los tres vivas a la Virgen de Gracia.

De forma paralela se está preparando una exposición conmemorativa por el centenario.