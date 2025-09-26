Una romería, una coronación y casi una decena de salidas este fin de semana en Sevilla

La Virgen de los Reyes de los Sastres, preparada para la procesión del sábado

Sevilla se prepara para un fin de semana muy intenso en cuanto a salidas de imágenes a las calles con una coronación canónica como es la de la Pastora de Santa Marina, la romería del Inmaculado Corazón de Torreblanca, los rosarios de las Mercedes del Tiro de Línea y el Dulce Nombre y más de media docena de procesiones por las calles. La mayoría se celebrarán el sábado pero el domingo saldrán titulares por la mañana y por la tarde hasta pasada la medianoche del lunes.

La primera corporación en ponerse en marcha será la Pastora de Santa Marina el sábado a las 17:30 horas con un traslado previo de la imagen desde la Catedral al altar de la coronación por el siguiente itinerario: puerta de las Campanillas y plaza del Triunfo. A las 19:00 horas, será la misa estacional, presidida por monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla. A su conclusión, traslado de regreso a la Catedral, por el siguiente itinerario: plaza del Triunfo, fray Ceferino González, avenida de la Constitución y puerta de San Miguel, entrando de nuevo en el primer templo metropolitano a las 22:00 horas.

En San Benito, la Virgen de Valvanera saldrá a las 18:15 horas desde la parroquia discurriendo por: San Benito, Luis Montoto, José de la Cámara, Blanco White, Juan Sierra, avenida de la Buhaira, Pirineos, Diego Angulo Iñiguez, Juan de Zoyas, Virgen de Valvanera, San Ignacio, Fernando Tirado, Pirineos, Juan Sierra, José de la Cámara, Blanco White, plaza Capataz Carlos Morán, Jiménez Aranda, Alberto Durero, Campo de los Mártires, Jesús de la Presentación, Lictores y San Benito, entrando a las 23:30 horas. Acompañará a la imagen la asociación filarmónica y cultural «Santa María de las Nieves» de Olivares.

En la Puerta Real, las Mercedes saldrán a las 19:00 horas desde la parroquia de San Vicente hasta su capilla, discurriendo por el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, San Vicente, Alfonso XII, El Silencio, Monsalves, plaza del Museo, Miguel de Carvajal, Bailén, Cepeda, Alfonso XII, Redes, Mendoza Ríos, Alfaqueque, Antonio Salado, Alfonso XII y plaza de la Puerta Real, entrando a las 23:30 horas. Acompañará la banda de música municipal de La Puebla del Río.

El Centro, San Jerónimo y el barrio Voluntad

La Virgen de los Reyes de los Sastres saldrá a las 19:00 horas desde San Ildefonso por la plaza de San Ildefonso, Boteros, Sales y Ferré, plaza del Cristo de Burgos, Dormitorio, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Cardenal Cervantes, Santiago, plaza de Jesús de la Redención, Lanza, Santiago, Juan de la Encina, Calería, Imperial, Medinaceli, San Esteban, plaza de Pilatos, Águilas, Rodríguez Marín y plaza de San Ildefonso, entrando a las 22:30 horas. Irá tras el paso la banda de música de las Cigarreras.

San Jerónimo saldrá a las 19:00 horas desde la parroquia de mismo nombre, discurriendo por Medina y Galnares, Esturión, Salmón, Boquerón, Tiburón, Mejillón, Calamar, Esturión, Salmón, Boquerón, Sábalo, Albacora, Navarra, Huerta Papachina, plaza de la Papachina, Huerta Papachina, Marruecos, Traviesa, Tren Changay, parque El Campillo, Alcalá del Río, Río Piedras, Marruecos, Extremadura, Navarra, Valencia, Cataluña y avda. de Medina y Galnares, entrando a las 12 de la noche. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores del Nazareno de Arahal.

Santa Lucía, preparada para la salida hermandad

La última procesión saldrá a las 21:00 horas de la Virgen del Buen Aire desde la parroquia del mismo nombre, yendo por Virgen de Fátima, Teniente Rodríguez Carmona, Manuel Rodríguez Alonso, Salado, Virtud, Trabajo, Virgen de Fátima, Virgen del Buen Aire, avda. de la Esperanza de Triana, Virgen del Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Virgen del Pino, Virgen de Fátima, Enrique Mensaque, Manuel Rodríguez Alonso, Tadeo Soler y Virgen de Fátima, entrando a las 00:30 horas. La banda de música municipal de Mairena del Alcor acompañará a la imagen.

Ya el domingo, en el barrio de Torreblanca, el Inmaculado Corazón Torreblanca celebrará a las 7:30 horas, misa de romeros en la parroquia antes de partir en romería. Una hora y media después, a las 9, en el Tiro de Línea, habrá un rosario público con la imagen de la Virgen de las Mercedes por las calles del barrio, finalizando en la calle Carlos Brujes. A las 10:30 horas, habrá una misa y a su conclusión, traslado de regreso al templo con la banda del Carmen de Salteras.

Rosarios y procesiones el domingo por la mañana y por la tarde

La Virgen del Dulce Nombre comenzará su rosario a las 10 horas desde la parroquia de San Lorenzo y discurriendo por las calles de la feligresía mientras que Santa Lucía saldrá de Santa Catalina a las 11 pasando por la plaza de Ponce de León, Escuelas Pías, Matahacas, plaza de San Román, Sol, plaza de los Terceros, Bustos Tavera, Doña María Coronel, Almirante Apodaca, Alhóndiga, plaza de San Leandro, Zamudio, Francisco Carrión Mejías, Juan de Mesa, Alhóndiga y Santa Catalina, entrando a las 15:15 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de música «Liceo de Sevilla».

La última parte de la tarde la protagonizará la Virgen de Regla de Los Panaderos volviendo a su capilla después de los cultos en la iglesia de la Misericordia a las 17 horas yendo por plaza de Zurbarán, José Gestoso, plaza de la Encarnación, Laraña y Orfila.

Por último, la procesión triunfal de la Pastora de Santa Marina coronada será a las 17:45 horas desde la Catedral pasando por la plaza de la Virgen de los Reyes, Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, plaza de San Francisco, plaza Nueva, Granada, Sierpes, plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Amor de Dios, Correduría, Cruz Verde, González Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa, plaza de Monte-Sión, Feria, Aposentadores y Amparo, entrando a las 12 de la noche. En la cruz de guía, irá la agrupación musical «Santa Cecilia» y la banda de música municipal de Coria del Río, tras la Virgen.