Ricardo Mena-Bernal, candidato de los Estudiantes: «Haremos lo necesario para que los titulares reciban culto durante las obras de la capilla»

La hermandad de los Estudiantes, tras el aplazamiento de sus comicios en dos ocasiones, celebra cabildo general de elecciones este miércoles 10 de septiembre. Ricardo Mena-Bernal concurre como uno de los candidatos al cargo de hermano mayor y expone los ejes principales de su proyecto a ABC de Sevilla.

-¿Cómo se está llevando el proceso electoral en la hermandad en las últimas semanas?

-Bueno, los meses de julio y agosto, como es lógico, han sido meses de más relajación en lo referente a explicar el programa de acciones que la candidatura quiere llevar a cabo en caso de ser elegida. Los sucesivos retrasos en la fecha del cabildo de elecciones han supuesto que este proceso se alargue más de lo deseable, pero en ningún momento, en el caso de nuestra candidatura, ha supuesto la más mínima merma en la ilusión y las ganas de realizar este servicio a los hermanos.

-¿Cuáles son los proyectos a seguir de su programa? ¿Y lo más destacado?

-Numerosos proyectos se encuentran actualmente en marcha, muchos de los cuales ya han sido compartidos a través de nuestros perfiles en redes sociales y están disponibles para su consulta tanto por parte de nuestros hermanos como de cualquier persona interesada en conocer la labor de la hermandad. Entre las iniciativas más destacadas se incluyen la intensificación de la presencia de la hermandad en el ámbito universitario, el impulso de la acción social mediante la creación del aula Cristo de la Buena Muerte para apoyar académicamente a estudiantes en zonas desfavorecidas de la ciudad, el refuerzo de la formación cristiana y cofrade a través de nuevas acciones y recursos, la mejora de la atención a los hermanos promoviendo el desarrollo y la consolidación de grupos como el grupo joven, el grupo de veteranos, la cuadrilla de hermanos costaleros, la coral polifónica, el grupo de diputados de tramo y colaboradores de la cofradía, así como la creación del grupo infantil para la participación de los más pequeños. También la reforma de las reglas y del reglamento de régimen interno para adecuarlas a la realidad actual de la hermandad, y un programa de mantenimiento y mejora del patrimonio material que contempla, entre otras actuaciones, la finalización del nuevo paso para el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, dando cumplimiento al mandato del cabildo general de hermanos, y la conservación y puesta en valor de los enseres de nuestros titulares y de la cofradía en general.

-¿Hay algo que cambiar en los Estudiantes?

-Seguro que sí. Siempre hay capacidad de mejora y siempre existen oportunidades para aumentar la asistencia a los hermanos, con espíritu de servicio, que es lo que se espera de una junta de gobierno. Los hermanos de los Estudiantes debemos estar convencidos de que podemos cambiar la sociedad en la que vivimos trabajando unidos, para proclamar el evangelio en nuestro medio y de esa forma hacer más presente a Cristo en todos los corazones y en todas las mentes.

-¿Tendrá la hermandad que buscar templo cuando comiencen las obras de la capilla?

-Lo más probable es que sí. No obstante, cuando esa situación se dé, estoy seguro de que la junta de gobierno que salga elegida del cabildo de elecciones hará lo necesario para que los titulares estén expuestos al culto público y los hermanos, y los fieles en general, puedan orar ante ellos.

-¿Cómo ve actualmente la situación del Martes Santo?

-La veo muy bien. Porque lo importante es el espíritu de todas las juntas de gobierno del Martes Santo en que se busque siempre una solución consensuada entre todos, intentando que se haga de forma beneficiosa para todos. Por tanto, estoy convencido de que ese espíritu seguirá imperando en el día y se llegará a la solución óptima.

-Un mensaje para los hermanos de los Estudiantes.

-Que se acerquen a la casa de hermandad en la tarde del cabildo de elecciones y participen en las mismas, eligiendo la candidatura que ellos crean que debe ser la que administre el día a día de la hermandad en los próximos años. Que tengan presente que el objetivo es el mismo para todos, hacer presente el evangelio de Cristo en la Universidad y en Sevilla, y que a pesar de que tengamos diferentes puntos de vista en cuanto a los medios y métodos para conseguir ese objetivo, todos somos importantes en la hermandad, y por tanto, desde la firme convicción de que juntos y unidos somos mejores, conseguiremos servir mejor a los demás.