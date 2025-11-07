Revive La Misión de la Esperanza de Triana este domingo en ABC

La esperanza debe estar siempre presente en cualquier rincón del mundo, sobre todo, en aquellos donde resulta especialmente necesaria. Porque la esperanza, ante todo, es esa fuerza incontrolable que nos empuja a seguir adelante incluso en los momentos de mayor adversidad. Es justamente ... lo que expresa la mirada de la Virgen de la Esperanza, que quiso llevar su advocación a los barrios más desfavorecidos de Sevilla.

La dolorosa de Triana visitó el Polígono Sur el pasado mes de octubre con motivo de la 'Misión de la Esperanza', una iniciativa evangelizadora cuyo objetivo no era otro que repartir esperanza en los lugares de la ciudad donde más se necesita. Y eso es precisamente lo que hizo la Virgen, que protagonizó momentos muy emotivos durante sus traslados y su posterior procesión extraordinaria.

Algunos de estos instantes, como la visita a los barrios de Las Letanías y las 3.000 viviendas, o la visita al Hospital Virgen del Rocío, entre muchos otros, han sido recopilados ahora en 'Misión Esperanza', una videocrónica montada y editada por Inma Guisado con imágenes de Víctor Rodríguez que podrás disfrutar este domingo en ABC de Sevilla.