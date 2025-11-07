Suscríbete a
+Pasión

Revive La Misión de la Esperanza de Triana este domingo en ABC

La Esperanza de Triana protagonizó momentos muy emotivos durante su misión evangelizadora que podrás revivir ahora a través de una videocrónica realizada por ABC de Sevilla

Y al final, la Esperanza fue de Triana

Así te hemos contado la procesión extraordinaria de la Esperanza de Triana

Imagen del documental 'Misión de la Esperanza''
Imagen del documental 'Misión de la Esperanza'' abc

Pasión en Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La esperanza debe estar siempre presente en cualquier rincón del mundo, sobre todo, en aquellos donde resulta especialmente necesaria. Porque la esperanza, ante todo, es esa fuerza incontrolable que nos empuja a seguir adelante incluso en los momentos de mayor adversidad. Es justamente ... lo que expresa la mirada de la Virgen de la Esperanza, que quiso llevar su advocación a los barrios más desfavorecidos de Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app