Reubicados temporalmente los titulares del Amor en el Salvador

El Cristo del Amor y la Virgen del Socorro en el retablo mayor del Salvador

La Colegial del Salvador, en estos primeros días del mes de septiembre, ofrece una estampa diferente de los titulares de la hermandad del Amor al encontrarse los retablos de la corporación en proceso de limpieza.

En estos meses de verano se está procediendo a acometer este trabajo en todos los retablos de la Colegial por parte del Cabildo Catedral y en colaboración con las hermandades residentes en el templo.

El Cristo del Amor y la Virgen del Socorro reciben culto en el retablo mayor de la Colegial del Salvador formando un stabat mater sobre el esta imponen obra de la Transgfiguración del Señor de Cayetano de Acosta. Por su parte, el Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén está ubicado en la capilla de Santiago apóstol.

Estas labores, tal y como se ha informado desde la propia hermandad tendrá una duración de quince días aproximadamente.

