Retirados del culto los titulares de los Panaderos para ser restaurados por Carrasquilla

El Señor del Soberano Poder en su Prendimiento y la Virgen de Regla, es decir, los titulares de los Panaderos, han sido retirados ambos del culto al término del besamanos de la dolorosa del pasado fin de semana, para ser intervenidos por Enrique Gutiérrez ... Carrasquilla.

La ejecución de los trabajos contará con una comisión de seguimiento compuesta por el presidente de la junta rectora, el director espiritual, el hermano José Roda Peña y Antonio Rodríguez Babío, delegado diocesano de patrimonio cultural, quienes velarán por el riguroso cumplimiento de las actuaciones aprobadas.

Estarán retirados del culto aproximadamente dos meses, un plazo meramente orientativo, pudiendo ser ampliado hasta la finalización al completo de la intervención de ambas imágenes.

Los trabajos, al detalle

En el caso de Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, los trabajos se centrarán en la reintegración de pequeñas pérdidas por roce de alfileres, reintegración de pérdidas localizadas en las manos, tratamiento de desgastes en el pie izquierdo y el cabello sobre la espalda, reintegración de pérdidas en la peana y fijación de un leve desprendimiento en la zona de la frente.

Por su parte, María Santísima de Regla se someterá a la reintegración de numerosas pérdidas de policromía causadas por picotazos de alfileres, limpieza de las manos y zona del cuello, reintegración de pérdidas de policromía en las manos y reposición de las pestañas perdidas.

Estas labores, según señalan desde la junta rectora de los Panaderos, responden al «compromiso firme de la hermandad con la conservación responsable de su patrimonio devocional y artístico, garantizando que nuestros titulares continúen recibiendo el culto que merecen con toda la solemnidad y el cuidado que les son debidos».