Suscríbete a
+Pasión

restauración

Retirados del culto los titulares de los Panaderos para ser restaurados por Carrasquilla

Las imágenes estarán fuera de la capilla aproximadamente dos meses

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Virgen de Regla de los Panaderos
La Virgen de Regla de los Panaderos m. j. r. rechi
M. J. R. Rechi

M. J. R. Rechi

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Señor del Soberano Poder en su Prendimiento y la Virgen de Regla, es decir, los titulares de los Panaderos, han sido retirados ambos del culto al término del besamanos de la dolorosa del pasado fin de semana, para ser intervenidos por Enrique Gutiérrez ... Carrasquilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app