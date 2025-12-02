Suscríbete a
Retirada del culto la Virgen del Carmen para ser restaurada por Laura Pérez

La imagen regresará antes de la Semana Santa de 2026

Laura Pérez Meléndez comienza la restauración de la Virgen del Carmen tras la finalización de los cultos en su honor, celebrados el último fin de semana de noviembre en la parroquia de Omnium Sanctorum. Esta intervención fue aprobada por los hermanos en el cabildo ... general extraordinario del 7 de noviembre y cuenta con la ratificación de la autoridad eclesiástica desde el día 24 del citado mes. Se estima que la Virgen regrese al culto para el final de la Cuaresma, días antes de la Semana Santa de 2026.

