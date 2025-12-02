Retirada del culto la Virgen del Carmen para ser restaurada por Laura Pérez

Laura Pérez Meléndez comienza la restauración de la Virgen del Carmen tras la finalización de los cultos en su honor, celebrados el último fin de semana de noviembre en la parroquia de Omnium Sanctorum. Esta intervención fue aprobada por los hermanos en el cabildo ... general extraordinario del 7 de noviembre y cuenta con la ratificación de la autoridad eclesiástica desde el día 24 del citado mes. Se estima que la Virgen regrese al culto para el final de la Cuaresma, días antes de la Semana Santa de 2026.

Los trabajos de restauración por parte de Laura Pérez Meléndez consistirán en «una limpieza superficial; el sellado de grietas; la fijación de estratos con levantamientos o riesgo de desprendimiento; la eliminación controlada de repintes; la reintegración cromática en las zonas necesarias (principalmente en el cabello, la frente y el cuello); y la limpieza de las lágrimas de cristal», apuntó la hermandad. Por otro lado, la imagen titular de esta hermandad, tras las pruebas acometidas, se comprobó que está en buen estado de conservación.

Tras la Semana Santa, se iniciará la segunda restauración, esta vez del Señor de la Paz, también a cargo de Laura Pérez Meléndez. «La intervención incluirá limpieza superficial, fijación de estratos con levantamientos o en riesgo de desprendimiento, eliminación de repintes puntuales y reintegración cromática en puntos muy localizados», señalaron desde la corporación, así como el arreglo de su peana «para garantizar la estabilidad de la talla y mejorar la seguridad en su manipulación y exposición con una nueva base en madera de cedro real, asegurando la correcta fijación de la Imagen y se ejecutarán unos nuevos brazos articulados con mayor funcionalidad que los actuales».