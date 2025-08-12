Suscríbete a
Repuesto al culto el Señor de las Penas de San Roque

La imagen ha sido restaurada por Ángel del Valle Serrano y Victoria Fernández Espejo

Señor de las Penas de San Roque javier rizo
M. J. R. Rechi

Sevilla

El Señor de las Penas, titular de la hermandad de San Roque, regresó al culto el 12 de agosto, tras la restauración realizada por los conservadores-restauradores José Ángel del Valle Serrano y Victoria Fernández Espejo.

Durante algo más de un mes, unas cinco semanas, el titular de San Roque permaneció retirado del culto. La intervención comenzó el 3 de julio, justo después de la función votiva al Cristo de San Agustín.

Las labores de restauración han consistido en optimizar el sistema de sujeción del Señor en el paso de salida, modificar el sistema de articulaciones de los brazos, realizar una limpieza superficial, reintegrar el estrato de preparación en las zonas donde había desaparecido, efectuar la reintegración cromática en las lagunas existentes y aplicar una protección final.

De nuevo, está ubicado en su lugar habitual de culto, en el centro del retablo de la capilla sacramental, junto al Santísimo, la Virgen de Gracia y Esperanza y San Juan Evangelista.

