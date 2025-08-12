Repuesto al culto el Señor de las Penas de San Roque

El Señor de las Penas, titular de la hermandad de San Roque, regresó al culto el 12 de agosto, tras la restauración realizada por los conservadores-restauradores José Ángel del Valle Serrano y Victoria Fernández Espejo.

Durante algo más de un mes, unas cinco semanas, el titular de San Roque permaneció retirado del culto. La intervención comenzó el 3 de julio, justo después de la función votiva al Cristo de San Agustín.

🟣🟢 PATRIMONIO |

En la noche de ayer quedó respuesta al culto la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas tras concluir el proceso de estudio y conservación al que ha sido sometido.

"Alabad al Señor en su templo,

alabadlo en su fuerte firmamento".#HdadSanRoque pic.twitter.com/DxnOS9ljgV — Hdad. de San Roque (@Hdad_SanRoque) August 12, 2025

Las labores de restauración han consistido en optimizar el sistema de sujeción del Señor en el paso de salida, modificar el sistema de articulaciones de los brazos, realizar una limpieza superficial, reintegrar el estrato de preparación en las zonas donde había desaparecido, efectuar la reintegración cromática en las lagunas existentes y aplicar una protección final.

De nuevo, está ubicado en su lugar habitual de culto, en el centro del retablo de la capilla sacramental, junto al Santísimo, la Virgen de Gracia y Esperanza y San Juan Evangelista.

Más temas:

Hermandad de San Roque