La reliquia de San Carlo Acutis despierta devoción en el pueblo de Dos Hermanas

Una reliquia del recién elevado al Canon de los Santos, San Carlo Acutis se encuentra, esta semana – hasta el sábado 20 de septiembre- en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas y cada vez son más los nazarenos que se acercan ... a venerarla.

En la Capilla Sacramental de este Templo, a los pies de la Virgen de Valme, se puede contemplar una fotografía del Santo y su reliquia, de primer grado, que, como explica el párroco, Manuel Sánchez de Heredia, «nos llegó la propuesta sin pedir nada y nos embargó la emoción. Es el Santo milenial, un joven que se fue al cielo con 15 años después de haber vivido intensamente el amor a Jesús Eucaristía, a la Virgen María y a los pobres».

Su presencia ya ha despertado el interés de los nazarenos que de forma continua se acercan a la parroquia a rezarle. Es el caso de Manuela Rubio y Antonio Jurado, con su nieto de 12 años Ezequiel. Según afirman, «estábamos en Chipiona cuando la reliquia estuvo allí y también fuimos, tiene algo que nos atrae»; mientras Ezequiel, que ha estado muy cerca suya, cuando termina su oración comenta que vio «entera la ceremonia de canonización y veo en internet todo lo que sale de él».

Por su parte, Reme, al finalizar la Eucaristía, con su andador, se ha dirigido hasta la reliquia, se ha sentado frente a ella y ha estado unos minutos. «No sabía nada de él hasta que empezaron a hablar de su canonización pero me dio mucha alegría, un santo tan joven y desde que está aquí vengo todos los días un ratito», asegura.

Asimismo, María declara que conoció la historia de San Carlo «en el mes de julio, que fui a ver a Fray Leopoldo, porque a veces ya no sé a qué santo rezarle… y vi un cuadro suyo que me llamó la atención. Después, ya me informé y mi amiga Valme me dijo que iba a venir a la parroquia y la verdad parece que me iba buscando y la verdad es que he empezado a tenerle mucha Fe», manifiesta.

Sin estampas todavía

Julia Victoria Sánchez, lleva varios meses interesándose por la vida de San Carlo Acutis. «Lo conocí a través de las redes sociales y me sorprendió verlo con unas zapatillas Nike, un joven muy normal y cuyo cuerpo estaba incorrupto y empecé a investigar y a leer su historia. Y cada vez que encontraba algo, más me gustaba y más lo seguía», confiesa. «Cuando vino a la parroquia de San José, antes de canonizarlo, participé en la novena que se le dedicó y ahora, también estaré con la reliquia en Santa María Magdalena», añade. Tal es la devoción que tiene Julia Victoria que, en los próximos días, inaugurará una nueva tienda de ropa y si tuviera una estampa suya la pondría en su negocio. «Pero no encuentro ninguna; seguiré insistiendo y preguntando», matiza.

El caso de Loli Pata es diferente ya que reside en Sevilla pero, por amistades que tiene en la localidad, ha oído que la reliquia estaba aquí y no ha dudado en venir a verla: «Me acerqué a Chipiona con mi hermana; me he comprado su libro y desde que lo conozco llevo una imagen suya conmigo, en la funda de mi móvil, junto a María Auxiliadora. Soy devota de él».

El párroco ha manifestado que espera que «la presencia de la reliquia estimule y anime nuestra fe», algo que está consiguiendo en estos días al igual que reconoce que, por el momento, no tienen estampas.

En cuanto a las actividades que se organizarán a lo largo de esta semana habrá «momentos de oración con el grupo de catequistas, porque San Carlo puso gran empeño en evangelizar. Otro momento será con el grupo de oración de las madres, ya que él despertó y alentó la fe de sus padres. También con el equipo de Cáritas porque siendo un niño compraba sacos de dormir para los sintecho; con el grupo de Pastoral Juvenil y los grupos jóvenes de las hermandades porque fue un joven de su tiempo (murió en 2006) pero con las ideas muy claras; y con lacAdoración Nocturna y grupo de Adoración diaria por su intensa dedicación para dar a conocer los milagros eucarísticos». «Creo que para todas las realidades pastorales de nuestra parroquia este joven Santo se presenta como un buen modelo de referencia», subraya el sacerdote.