veneración

La reliquia de San Carlo Acutis despierta devoción en el pueblo de Dos Hermanas

Unos días antes de ser canonizado estuvo y se le dedicó una novena en el templo de San José

Los fieles de Dos Hermanas veneran una reliquia del Beato Carlo Acutis en la parroquia de San José

El párroco de Santa María Magdalena con la reliquia de San Carlo Acutis
El párroco de Santa María Magdalena con la reliquia de San Carlo Acutis V.J.

Valme J. Caballero

Dos Hermanas

Una reliquia del recién elevado al Canon de los Santos, San Carlo Acutis se encuentra, esta semana – hasta el sábado 20 de septiembre- en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas y cada vez son más los nazarenos que se acercan ... a venerarla.

