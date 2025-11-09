Suscríbete a
glorias sevilla 2025

La Reina de Todos los Santos y el Amparo: esencia y excelencia de las Glorias de Sevilla

Estas corporaciones cierran un fin de semana pletórico en las cofradías

La Reina de Todos los Santos
La Reina de Todos los Santos m. j. r. rechi
M. J. R. Rechi

Fin de semana, el segundo de noviembre, que bien podría catalogarse como el de la excelencia de las cofradías, dedicado a poner en valor un patrimonio religioso de incalculable riqueza y con varios siglos de historia. Primero, con la procesión extraordinaria del ... Museo por su 450 aniversario, que ofreció una estampa perdida desde hacía más de un siglo, recuperada en esta ocasión con el Stabat Mater del Cristo de la Expiración y la Virgen de las Aguas. Y después, una tarde de domingo protagonizada por la Reina de Todos los Santos y la Virgen del Amparo.

