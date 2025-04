Recuperar el Decreto

A mediados de los 90, Dubé de Luque, de la mano del hermano mayor José Rodríguez inició un proceso de revisión de la imaginería. En el paso del Decreto dirigió una remodelación que le llevó a sustituir a cinco figuras y a suprimir el sol y la palmera; y para misterio de las Cinco Llagas talló un nuevo Nicodemo. En el primero de los casos, el tiempo ha demostrado que aquella remodelación fue fallida. El Decreto, de parto complejo y más complejo entendimiento, perdió su impronta y también la escala. Las nuevas imágenes eran gigantes que empequeñecía al resto.

En materia patrimonial a las hermandades les cuesta trabajo admitir errores. Y en la disciplina escultórica todavía más. Pero la Trinidad estaba ya habituada por los tres cambios del crucificado. Por eso la junta de Juan Antonio Muñoz ha ido directa al problema; si algo no funciona, hay que actuar. Sin complejos. Por eso ha puesto en manos de Navarro Arteaga la remodelación que llevará consigo sustituciones de tallas. Jesús Despojado, La Estrella, El Amor, San Pablo, San Gonzalo, Santa Cruz, El Carmen o Las Siete Palabras tiene casos similares, pero sus movimientos son inexistentes o van a otra velocidad. De una hermandad lo primero que entra por los ojos son sus tallas. Si esto no funciona para el público en general -con el de dentro ya se sabe- los ojos con los que se mirarán no serán ni los de la devoción ni los de la admiración.

