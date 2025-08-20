La recuperación de los cultos de la Virgen de los Reyes en el trascoro de la Catedral

La Virgen de los Reyes, a raíz de las obras de restauración del altar de plata que se vienen acometiendo a lo largo de este año y con el inicio de la intervención en la capilla Real —comenzada a primeros de agosto—, está dejando estampas para el recuerdo. Imágenes recuperadas del pasado, ya que hasta no hace mucho tiempo los cultos en honor a la patrona de Sevilla y de su Archidiócesis se celebraban precisamente en el trascoro de la Catedral.

Los dos besamanos, la novena, la misa estacional y la octava se celebran este año en el trascoro de la Catedral de Sevilla, lugar en el que la Virgen de los Reyes permanecerá hasta la finalización de las obras de restauración de la capilla Real. Dicha intervención entra ahora en una nueva fase, ya que el pasado año se actuó sobre su parte exterior.

El culto más antiguo en honor a la Virgen de los Reyes es la octava, que se celebra desde el 15 hasta el 22 de agosto. Antiguamente, todo comenzaba con la procesión de tercia y la función, culminando con la octava. No fue hasta comienzos del siglo XX cuando el cardenal Pedro Segura y Sáenz instituyó la novena en los días previos a la festividad.

Todos los cultos tenían lugar originalmente en la propia capilla Real, pero, ante la masiva afluencia de fieles, en 1940 se decidió trasladarlos a un nuevo emplazamiento: frente a la Puerta de la Concepción. En ese lugar se encuentra actualmente el altar de plata, aunque por entonces, al no estar aún instalado, se colocaba un altar provisional. Era un espacio más amplio, que aprovechaba el crucero y las naves laterales de la Catedral.

La Virgen de los Reyes en el trascoro de la Catedral abc

Posteriormente, el Cabildo Catedral decidió trasladar los cultos al trascoro de la Catedral, lugar donde este año se están celebrando nuevamente los actos en honor a la Virgen de los Reyes. Fue en 1997 cuando el entonces arzobispo, fray Carlos Amigo Vallejo, tomó la decisión de recuperar la celebración de los cultos —no solo los de la patrona, sino también los grandes eventos religiosos— frente a la Puerta de la Concepción, esta vez utilizando el altar de plata, donde se encuentra actualmente el retablo que está siendo objeto de restauración.

De nuevo, las circuntancias así lo han querido, la Virgen de los Reyes vuelve a estar en el trascoro de la Catedral, lo hará durante varios meses, para estos cultos de agosto y hasta la terminacion de su hogar habitual de culto, ofreciendo imágenes recuperadas para los mayores y novedosas para las nuevas generaciones.

Por otro lado, la celebración de sus besamanos en la actual ubicación supone toda una novedad. Habitualmente, son en la capilla Real, también los ha tenido en otro lugar, pero no delante de la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Reyes es, además, la primera imagen de la que se tiene constancia documental de haber sido expuesta en besamanos, al menos desde el año 1761, como recogen crónicas y registros del mes de agosto con motivo de la fiesta de la Asunción.