El recuerdo de José Manuel Elena en los cultos del Dulce Nombre

José Manuel Elena Meléndez, hijo del recordado José Manuel Elena Martín y miembro de una reconocida familia de artistas del bordado, falleció hace dos meses a la edad de 45 años. Su pérdida ha sido una auténtica tragedia para todos los que lo conocieron, especialmente para los hermanos de la hermandad de la Bofetá, donde era muy querido.

Tan profundamente vinculado estaba a la corporación, que nació un Martes Santo y fue inscrito ese mismo día en la nómina de la hermandad. Toda una vida dedicada a su cofradía, en la que ejerció distintos cargos dentro de la junta de gobierno, entre ellos el de consiliario. José Manuel fue una persona plenamente integrada en la hermandad desde el principio hasta el final de su vida, siempre al servicio de sus titulares.

Con motivo de los cultos en honor a la Virgen del Dulce Nombre, la priostía ha instalado un altar en el retablo mayor de la parroquia de San Lorenzo dedicado a José Manuel Elena. Un emotivo homenaje que refleja cómo, desde la fe, imaginamos que contempló a su gran devoción al llegar al cielo.

En el dosel que envuelve a la Virgen, figura un panel que representa a José Manuel como uno de esos ángeles, situados junto al Dulce Nombre. Es lo plasmado por la priostía para recordar a este hermano tan querido en el seno de la hermandad.

Este montaje de grandes dimensiones cuenta con dos colgaduras a los lados de la Virgen: una con el anagrama de María y otra con el escudo de España. No falta el clavel rojo, tan característico de esta imagen, ni las credencias. En la parte inferior, un pequeño baldaquino enmarca a Cristo, acompañado de un dibujo en cera que da la sensación de continuidad y profundidad. Todo el conjunto está concebido para que el efecto visual sea claro: nada distrae de lo principal, la Virgen del Dulce Nombre.

Más temas:

Hermandad del Dulce Nombre