glorias de sevilla

Así son los recorridos de las procesiones del Amparo de la Magdalena y la Reina de Todos los Santos de 2025

Ambas cofradías han anunciado ya los enclaves por los que pasarán las imágenes el domingo 9 de noviembre

La Virgen del Amparo será coronada el 8 de noviembre de 2026

Misión Esperanza de Triana 2025: guía completa de horarios, recorridos y consejos para verla

La Virgen del Amparo de la Magdalena y la Reina de Todos los Santos
La Virgen del Amparo de la Magdalena y la Reina de Todos los Santos hermandades
Manuel Luna

Manuel Luna

Sevilla

El domingo 9 de noviembre volverá a vivirse una tarde noche clásica entre los cofrades sevillanos con las procesiones de la Virgen del Amparo de la Magdalena y de la Reina de Todos los Santos. Cada cierto tiempo y según los cultos de ambas corporaciones, ... estas salidas coinciden convirtiendo los barrios de la calle Feria y de la Magdalena en un ir y venir de personas disfrutando de unos cortejos repletos de historia y arte recopilados tras varios siglos.

