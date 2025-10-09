Así son los recorridos de las procesiones del Amparo de la Magdalena y la Reina de Todos los Santos de 2025

El domingo 9 de noviembre volverá a vivirse una tarde noche clásica entre los cofrades sevillanos con las procesiones de la Virgen del Amparo de la Magdalena y de la Reina de Todos los Santos. Cada cierto tiempo y según los cultos de ambas corporaciones, ... estas salidas coinciden convirtiendo los barrios de la calle Feria y de la Magdalena en un ir y venir de personas disfrutando de unos cortejos repletos de historia y arte recopilados tras varios siglos.

El Amparo de la Magdalena irá este 2025 hacia el entorno del Arenal tomando por Cristo del Calvario haciendo estación en la capilla de Nuestra Señora de Montserrat, San Pablo, Puerta de Triana, Reyes Católicos, Santas Patronas, López de Arenas, Galera, Almansa, Santas Patronas, Reyes Católicos, Julio César, Canalejas, Bailén, San Pablo y Cristo del Calvario. La salida suele ser sobre las 18:00 horas y la entrada aproximadamente a las 21:30 horas.

Por su parte, la Reina de Todos los Santos saldrá a las 18:00 horas atravesando la ojiva de la parroquia de Omnium Sanctorum y recorrerá la calle Feria, Peris Mencheta, Palacios Malaver, Cruz Verde, Guadiana, Peris Mencheta, Pasaje González Quijano, Relator, Faustino Álvarez, Antonio Susillo, Señor de la Sentencia (antigua Escuderos), Relator, Amargura, plaza Calderón de la Barca, Feria y entrada sobre las 21:45 horas.

Como curiosidades, la procesión del Amparo de la Magdalena será la última antes de que se corone la Virgen el año que viene mientras que la Reina de Todos los Santos volverá a recorrer su barrio después de que se restaurara Omnium Sanctorum durante 2024 y los cultos de la cofradía se tuvieran que realizar en la iglesia de Santa Marina, sede de la Resurrección.

Estas procesiones serán la culminación de otro fin de semana extraordinario porque la hermandad del Museo trasladará a la Catedral al Cristo de la Expiración y a la Virgen de las Aguas para celebrar una función solemne por los 450 años de la corporación. El viernes 7 irán al primer templo de la Archidiócesis y el sábado 8 volverán a su capilla.